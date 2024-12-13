Creatore di Annunci di Assunzione con Avatar: Assumi Più Velocemente con Video AI

Sfrutta gli avatar AI per creare video di annuncio coinvolgenti che attraggono i migliori talenti in modo efficiente.

Crea un video di annuncio di assunzione di 45 secondi mirato ad attrarre i migliori talenti nei settori tecnologici e creativi. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale come portavoce digitale, fornendo una descrizione del lavoro concisa ed entusiasta, evidenziando la cultura aziendale e i benefici. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con un'interfaccia pulita e grafiche in movimento sottili, completato da una voce fuori campo articolata e sicura generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire precisione e tono. Target: dipartimenti HR e reclutatori alla ricerca di modi innovativi per presentare opportunità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di messaggio di marketing coinvolgente di 30 secondi che mostri la versatilità degli avatar AI personalizzati per la comunicazione del brand, rivolto a manager di marketing e team di comunicazione interna. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace ed energico, incorporando transizioni di scena diverse e musica di sottofondo vivace, dimostrando come questi avatar possano trasmettere diverse personalità del brand. Sfrutta i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente sfondi dinamici e utilizza la generazione di Voiceover per un audio di alta qualità e coerente in vari spezzoni promozionali, enfatizzando la creazione di video scalabili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di benvenuto di 60 secondi per annunciare un nuovo membro del team o un'iniziativa dipartimentale, destinato a tutti i dipendenti e stakeholder. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e professionale, magari incorporando colori di branding aziendale lievi, con un tono celebrativo ma informativo. Usa il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per aggiungere visuali di sfondo pertinenti o filmati B-roll, e assicurati chiarezza con Sottotitoli/caption automatici, consegnati da un avatar AI amichevole per rendere l'annuncio personale e accessibile a tutti all'interno dell'organizzazione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tutorial informativo di 30 secondi che dimostri come i proprietari di piccole imprese e i professionisti HR possano creare rapidamente annunci di assunzione efficaci utilizzando il Generatore di Avatar AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e conciso, con sovrapposizioni di testo sullo schermo che evidenziano i passaggi chiave e una voce diretta e incoraggiante. Concentrati su un approccio pratico, passo dopo passo, assicurando che il video sia facilmente digeribile. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattare il video a diverse piattaforme social, rendendo il processo di creazione video accessibile ed efficiente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Annunci di Assunzione con Avatar

Genera rapidamente video di annuncio di assunzione professionali con avatar AI per attrarre i migliori talenti e semplificare il tuo processo di reclutamento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Annuncio
Redigi il tuo script di annuncio di assunzione. La nostra piattaforma sfrutta le capacità di testo-a-video per trasformare i tuoi contenuti scritti in un video coinvolgente, con un avatar AI.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo portavoce digitale. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi al tuo brand e messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video con template professionali, scene di sfondo e controlli di branding. Incorpora il logo e i colori della tua azienda per un aspetto coerente.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video, genera automaticamente i sottotitoli per l'accessibilità e esporta il tuo video di annuncio di avatar AI di alta qualità. Condividilo attraverso i tuoi canali di reclutamento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i Candidati con Video AI Motivazionali

.

Crea video di avatar AI ispiratori che evidenziano la cultura e la visione aziendale, motivando i candidati di alto livello a unirsi al tuo team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo di creazione video?

HeyGen consente agli utenti di generare video di annuncio e messaggi di marketing coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati, sfruttando template intuitivi per una creazione video semplificata che si allinea con la tua visione creativa.

Cosa rende HeyGen un generatore di avatar AI leader?

HeyGen si distingue come generatore di avatar AI offrendo avatar AI realistici che trasformano il testo in video senza soluzione di continuità, fungendo da portavoce digitale professionale per varie esigenze di comunicazione.

HeyGen può aiutare con la creazione di video scalabili per le comunicazioni interne?

Assolutamente. HeyGen consente alle aziende di produrre video di avatar AI di alta qualità in modo efficiente per le comunicazioni interne, facilitando messaggi coerenti e creazione di video scalabili in tutta l'organizzazione.

HeyGen supporta avatar AI personalizzati e branding per esigenze uniche?

Sì, HeyGen consente lo sviluppo di avatar AI personalizzati e include controlli di branding completi. Questo assicura che i tuoi video di avatar AI e i contenuti video si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand, dai loghi ai colori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo