Creatore di Annunci di Assunzione con Avatar: Assumi Più Velocemente con Video AI
Sfrutta gli avatar AI per creare video di annuncio coinvolgenti che attraggono i migliori talenti in modo efficiente.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di messaggio di marketing coinvolgente di 30 secondi che mostri la versatilità degli avatar AI personalizzati per la comunicazione del brand, rivolto a manager di marketing e team di comunicazione interna. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace ed energico, incorporando transizioni di scena diverse e musica di sottofondo vivace, dimostrando come questi avatar possano trasmettere diverse personalità del brand. Sfrutta i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente sfondi dinamici e utilizza la generazione di Voiceover per un audio di alta qualità e coerente in vari spezzoni promozionali, enfatizzando la creazione di video scalabili.
Produci un video di comunicazione interna di benvenuto di 60 secondi per annunciare un nuovo membro del team o un'iniziativa dipartimentale, destinato a tutti i dipendenti e stakeholder. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e professionale, magari incorporando colori di branding aziendale lievi, con un tono celebrativo ma informativo. Usa il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per aggiungere visuali di sfondo pertinenti o filmati B-roll, e assicurati chiarezza con Sottotitoli/caption automatici, consegnati da un avatar AI amichevole per rendere l'annuncio personale e accessibile a tutti all'interno dell'organizzazione.
Sviluppa un video tutorial informativo di 30 secondi che dimostri come i proprietari di piccole imprese e i professionisti HR possano creare rapidamente annunci di assunzione efficaci utilizzando il Generatore di Avatar AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e conciso, con sovrapposizioni di testo sullo schermo che evidenziano i passaggi chiave e una voce diretta e incoraggiante. Concentrati su un approccio pratico, passo dopo passo, assicurando che il video sia facilmente digeribile. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattare il video a diverse piattaforme social, rendendo il processo di creazione video accessibile ed efficiente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Assunzione Efficaci.
Produci rapidamente video di avatar AI convincenti per attrarre i migliori talenti e coprire le posizioni più velocemente con contenuti di annuncio ad alte prestazioni.
Coinvolgi sui Social Media con Annunci AI.
Distribuisci le tue notizie di assunzione su piattaforme social istantaneamente, generando clip di avatar AI coinvolgenti che catturano l'interesse dei candidati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo di creazione video?
HeyGen consente agli utenti di generare video di annuncio e messaggi di marketing coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati, sfruttando template intuitivi per una creazione video semplificata che si allinea con la tua visione creativa.
Cosa rende HeyGen un generatore di avatar AI leader?
HeyGen si distingue come generatore di avatar AI offrendo avatar AI realistici che trasformano il testo in video senza soluzione di continuità, fungendo da portavoce digitale professionale per varie esigenze di comunicazione.
HeyGen può aiutare con la creazione di video scalabili per le comunicazioni interne?
Assolutamente. HeyGen consente alle aziende di produrre video di avatar AI di alta qualità in modo efficiente per le comunicazioni interne, facilitando messaggi coerenti e creazione di video scalabili in tutta l'organizzazione.
HeyGen supporta avatar AI personalizzati e branding per esigenze uniche?
Sì, HeyGen consente lo sviluppo di avatar AI personalizzati e include controlli di branding completi. Questo assicura che i tuoi video di avatar AI e i contenuti video si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand, dai loghi ai colori.