Generatore di Annunci di Assunzione con Avatar Crea Video Coinvolgenti

Trasforma le tue descrizioni di lavoro in annunci di assunzione coinvolgenti e professionali rapidamente con il Text-to-video da script.

Crea un video istruttivo di 1 minuto rivolto ai professionisti delle risorse umane, dimostrando come utilizzare il generatore di annunci di assunzione con avatar di HeyGen per produrre rapidamente contenuti di reclutamento coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con sovrapposizioni di testo nitide sullo schermo e una generazione di voiceover chiara e articolata. Evidenzia l'efficienza della conversione di un copione direttamente in un video raffinato utilizzando il Text-to-video da script, sottolineando come gli avatar AI semplifichino il processo di annuncio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 90 secondi rivolto ai team di marketing e ai proprietari di piccole imprese, mostrando come HeyGen consenta la creazione scalabile di video per più offerte di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con tagli rapidi tra varie scene basate su modelli e una colonna sonora di sottofondo vivace. Presenta la facilità di utilizzo di `Templates` e scene pre-progettate per distribuire diversi avatar AI per messaggi di assunzione distinti, ulteriormente migliorati da `Sottotitoli` automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video in stile testimonianza di 45 secondi per agenzie di reclutamento o comunicazioni aziendali, illustrando l'impatto di un avatar AI personalizzato che consegna un annuncio di assunzione sincero. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere raffinato e ad alta fedeltà, enfatizzando le capacità espressive degli avatar AI realistici su uno sfondo professionale proveniente dalla `Media library/stock support`. La narrazione dovrebbe trasmettere fiducia e autenticità, facendo sentire l'avatar AI parte integrante del team di assunzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di walkthrough tecnico di 2 minuti rivolto a produttori di video e creatori di contenuti, dettagliando il processo avanzato di Text-to-video per un annuncio di assunzione complesso. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e dimostrativo, concentrandosi su registrazioni dello schermo dell'interfaccia di HeyGen e una generazione di voiceover calma e istruttiva. Illustra il flusso di lavoro preciso dall'inserimento di un copione alla generazione di un video, evidenziando come funzionalità come il `Ridimensionamento dell'aspetto` e le esportazioni contribuiscano a risultati di produzione video professionali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Annunci di Assunzione con Avatar

Crea facilmente annunci di assunzione coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità video avanzate per attrarre i migliori talenti.

Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo annuncio di assunzione selezionando un modello professionale o partendo da una tela bianca per progettare il tuo video, sfruttando i nostri `Templates` diversificati.
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio scegliendo dalla nostra libreria diversificata di `avatar AI` o creando un avatar AI personalizzato che rappresenti perfettamente il tuo marchio.
Step 3
Genera Voiceover e Sincronizzazione Labiale
Inserisci il testo del tuo annuncio di assunzione e la nostra piattaforma genererà automaticamente un voiceover dal suono naturale e lo sincronizzerà con il tuo avatar scelto tramite `Text-to-video da script`.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Visualizza in anteprima la tua `creazione video` e poi esporta il tuo annuncio di assunzione di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme utilizzando `Ridimensionamento dell'aspetto` e esportazioni.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira i candidati con video di reclutamento accattivanti

Sfrutta gli avatar AI per creare messaggi video ispiratori che evidenziano la cultura aziendale e motivano i candidati ideali a candidarsi per i ruoli.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la produzione di Text-to-video con avatar AI?

HeyGen consente agli utenti di trasformare copioni di testo in video professionali utilizzando avatar AI realistici. La nostra tecnologia avanzata di Text to Speech e le sofisticate capacità di sincronizzazione labiale assicurano che l'avatar parlante trasmetta il tuo messaggio con precisione naturale, rendendo la creazione di video scalabile senza sforzo.

HeyGen può generare automaticamente voiceover e sottotitoli per i miei video?

Sì, HeyGen offre una generazione robusta di voiceover direttamente dal tuo input di testo, eliminando la necessità di registrazioni esterne. Inoltre, la nostra piattaforma fornisce sottotitoli automatici, garantendo accessibilità e migliorando il coinvolgimento degli spettatori per tutti i tuoi contenuti video.

Cosa rende HeyGen ideale per la creazione e produzione scalabile di video?

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione video, consentendo una produzione video scalabile senza risorse estensive. Funzionalità come il nostro AI Script Generator e i modelli diversificati accelerano lo sviluppo dei contenuti, permettendoti di produrre video di alta qualità in modo efficiente e coerente.

HeyGen supporta lo sviluppo di avatar AI personalizzati e il branding?

HeyGen consente un alto grado di personalizzazione, inclusa la creazione di avatar AI personalizzati su misura per il tuo marchio. La nostra piattaforma offre anche controlli di branding completi, come l'integrazione del logo e colori personalizzati, per garantire che ogni video si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.

