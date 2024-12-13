Generatore di Istruzioni in Palestra con Avatar per Video di Allenamento Personalizzati

Trasforma le tue istruzioni di fitness con avatar AI, offrendo video di allenamento personalizzati senza riprese complesse.

Crea un video di 1 minuto su misura per gli appassionati di fitness, mostrando un avatar di un personal trainer AI che li guida attraverso un rapido riscaldamento completo del corpo. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e motivazionale, accompagnato da musica vivace e una chiara generazione di voiceover dall'avatar AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un esempio di generatore di video istruttivi di 2 minuti per proprietari di palestre, dimostrando una corretta esecuzione del deadlift utilizzando un avatar AI professionale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e includere sottotitoli/caption precisi per evidenziare i movimenti chiave, creati in modo efficiente con la capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video esplicativo di 90 secondi per i principianti in palestra, introducendo i benefici di un generatore di istruzioni in palestra personalizzato con avatar. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI a figura intera in uno stile visivo amichevole e incoraggiante, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per una presentazione accogliente e facile da comprendere.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo promozionale di 1,5 minuti per professionisti del fitness, illustrando come un avatar di un coach di fitness AI possa aiutare i clienti a migliorare la loro forma. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e raffinato, incorporando visuali di sfondo rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Istruzioni in Palestra con Avatar

Crea facilmente video istruttivi professionali per la palestra con avatar AI che dimostrano la corretta forma e tecnica, fornendo una guida chiara per il tuo pubblico.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script di Istruzioni
Inserisci le tue istruzioni dettagliate per gli esercizi in palestra nella piattaforma. La nostra capacità di testo-a-video da script trasformerà quindi il tuo testo in un progetto video dinamico.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar di Allenatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI, inclusi avatar AI a figura intera, per servire come tuo presentatore digitale di fitness, garantendo dimostrazioni coinvolgenti e accurate.
3
Step 3
Migliora con Voce e Visuali
Utilizza la nostra generazione di voiceover per narrare le tue istruzioni con varie voci e lingue, e aggiungi media di supporto dalla libreria per illustrare chiaramente ogni movimento.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Allenamento
Finalizza la tua creazione e utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per ottimizzarla per varie piattaforme, consegnando un video di allenamento di alta qualità pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Genera video e clip di allenamento coinvolgenti per i social media in pochi minuti per promuovere efficacemente i programmi di fitness e attrarre nuovi clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può il generatore di video AI di HeyGen produrre video istruttivi basati su avatar?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per generare video istruttivi dinamici. Basta inserire il tuo script e HeyGen darà vita al tuo personal trainer AI, dimostrando esercizi con corretta forma e indicazioni tecniche. Questo rende la creazione di video di istruzioni in palestra con avatar efficiente e d'impatto.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI a figura intera di HeyGen?

Con HeyGen, puoi personalizzare completamente i tuoi avatar AI, inclusi il loro aspetto e persino il loro stile di allenamento o coaching. Utilizza le nostre tecnologie AI e di motion capture per creare esperienze di allenamento personalizzate e interattive per il tuo pubblico.

Come supporta HeyGen il voiceover multilingue e l'accessibilità per i contenuti istruttivi?

HeyGen supporta la generazione di voiceover in oltre 140 lingue, garantendo che i tuoi video di allenamento raggiungano un pubblico globale. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento di tutti gli spettatori, rendendo il tuo contenuto universalmente comprensibile.

Quanto velocemente gli utenti possono creare video di esercizi personalizzati senza riprese utilizzando HeyGen?

HeyGen rende incredibilmente efficiente la creazione di video di allenamento personalizzati senza riprese. Trasformando il tuo script in video di alta qualità con presentatori digitali, HeyGen ti consente di generare rapidamente dimostrazioni di esercizi e clip di allenamento risparmiando tempo e risorse significativi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo