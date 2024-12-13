Creatore di Video per Impostazione Obiettivi con Avatar: Raggiungi i Tuoi Obiettivi Più Velocemente

Crea senza sforzo video coinvolgenti per l'impostazione degli obiettivi utilizzando avatar AI realistici per aumentare la produttività del team e ispirare il successo.

Immagina un video di 45 secondi progettato per individui o coach di sviluppo personale, con un avatar AI amichevole che articola una guida passo-passo per impostare e raggiungere traguardi personali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e ispirante, con una voce fuori campo calma e incoraggiante, sfruttando gli avatar AI realistici di HeyGen per creare contenuti personalizzati e simili a quelli umani che risuonano profondamente con gli spettatori, aiutandoli a realizzare video di impostazione degli obiettivi di grande impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo animato di 60 secondi rivolto ai team leader e ai team HR, mostrando come aumentare la produttività del team allineandosi con gli obiettivi SMART. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed energica, utilizzando grafiche vivaci e musica di sottofondo vivace, mentre un avatar AI trasmette il messaggio con un tono professionale ma coinvolgente, utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen per semplificare la creazione di video di impostazione degli obiettivi accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing di 30 secondi per professionisti del marketing e creatori di contenuti, progettato per generare curiosità sui nuovi obiettivi di lancio del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere frenetico con tagli rapidi e testi sovrapposti audaci, accompagnato da una voce entusiasta che trasmette urgenza, tutto realizzato senza sforzo utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare idee in video interattivi coinvolgenti che catturano l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video educativo di 40 secondi per formatori aziendali ed educatori, concentrandosi su strategie pratiche per implementare strategie di mentalità di crescita all'interno di un team. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e istruttivo con diagrammi facili da comprendere, presentando un avatar AI calmo e autorevole il cui messaggio è rafforzato da sottotitoli generati automaticamente, consentendo una creazione di contenuti efficace per la formazione e lo sviluppo, rendendo l'implementazione degli obiettivi complessi accessibile a tutti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Usare il Creatore di Video per Impostazione Obiettivi con Avatar

Crea senza sforzo video professionali e coinvolgenti per l'impostazione degli obiettivi utilizzando avatar AI e potenti strumenti di personalizzazione per ispirare l'azione e raggiungere gli obiettivi.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di impostazione degli obiettivi nell'editor di testo. La nostra piattaforma utilizza capacità avanzate di trasformazione del testo in video per trasformare accuratamente il tuo contenuto scritto in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per fungere da presentatore. Personalizza ulteriormente il tuo messaggio selezionando un avatar che meglio trasmette i tuoi obiettivi con espressioni e movimenti coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora il tuo video aggiungendo elementi visivi pertinenti e applicando controlli di branding, inclusi il logo della tua azienda e palette di colori specifiche. Assicurati che il tuo video di impostazione degli obiettivi si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video professionale di impostazione degli obiettivi, seleziona il rapporto d'aspetto desiderato per una visione ottimale ed esportalo in alta definizione. Condividi i tuoi contenuti accattivanti su tutte le piattaforme per motivare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala i Contenuti Educativi

.

Produci più corsi di impostazione degli obiettivi e contenuti educativi in modo efficiente, raggiungendo un pubblico più ampio a livello globale con i creatori di video AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video professionali per l'impostazione degli obiettivi?

Il creatore di video AI di HeyGen ti consente di generare video di impostazione degli obiettivi di qualità professionale utilizzando avatar AI realistici e modelli personalizzabili. Crea contenuti video accattivanti senza sforzo, dando vita alla tua visione.

Posso personalizzare gli avatar AI e i contenuti video per il mio marchio?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione e personalizzazione per i tuoi avatar AI e contenuti video. Puoi sfruttare scene brandizzate, controllare gli elementi del marchio e creare contenuti personalizzati e simili a quelli umani che si allineano perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare la creazione di contenuti?

HeyGen fornisce capacità di trasformazione del testo in video, permettendoti di generare brevi video AI direttamente da uno script. Con vari modelli e supporto per una libreria multimediale robusta, puoi scalare la creazione di contenuti in modo efficiente e produrre video interattivi coinvolgenti.

HeyGen supporta avatar AI realistici con movimenti naturali?

Assolutamente. HeyGen presenta avatar AI iper-realistici con movimenti ed espressioni realistiche, garantendo che i tuoi contenuti video siano coinvolgenti e professionali. La nostra tecnologia avanzata rende i video con avatar AI simili a quelli umani e autentici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo