Il Tuo Creatore di Lancio di Funzionalità Avatar Definitivo

Genera video coinvolgenti di qualità da studio con avatar AI realistici. Trasforma i tuoi contenuti con volti e voci espressive per qualsiasi scopo.

Immagina un video promozionale dinamico di 45 secondi pensato per piccoli imprenditori e marketer digitali, che mostra il processo senza soluzione di continuità per creare contenuti video coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, moderno ed energico, con elementi di interfaccia utente eleganti e avatar personalizzati in azione, accompagnati da una colonna sonora di sottofondo vivace e ispiratrice e una voce fuori campo amichevole e chiara. Evidenzia come il generatore di avatar AI di HeyGen semplifichi la creazione di video, sottolineando la potenza del Text-to-video da script per dare vita alle idee istantaneamente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 60 secondi progettato per creatori di contenuti ed educatori online, che illustri la versatilità degli avatar parlanti AI. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito, simile a un tutorial, con sovrapposizioni di testo illustrative sullo schermo, dimostrando la personalizzazione degli avatar e voci e gesti espressivi. L'audio dovrebbe presentare una voce fuori campo calma e istruttiva abbinata a una musica di sottofondo sottile e incoraggiante, spiegando come gli utenti possano affinare il loro messaggio utilizzando la potente generazione di Voiceover e garantire l'accessibilità con Sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di annuncio conciso di 30 secondi rivolto a product manager e appassionati di tecnologia, svelando una nuova funzionalità rivoluzionaria utilizzando avatar AI a figura intera. Adotta uno stile visivo veloce e dinamico con tagli rapidi tra diverse applicazioni di avatar in vari contesti e lingue. L'audio dovrebbe consistere in musica elettronica moderna combinata con segmenti vocali energici e brevi, dimostrando come i Template & scene flessibili di HeyGen e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto possano adattare i contenuti per qualsiasi piattaforma.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un modulo di formazione aziendale di 50 secondi o un video di comunicazione interna rivolto a professionisti delle risorse umane e dipartimenti di formazione, illustrando il potenziale della tecnologia del gemello digitale in contesti professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale, aziendale, ma coinvolgente, con avatar AI diversi e realistici che presentano informazioni in modo chiaro e conciso. Una voce fuori campo professionale e chiara con musica di sottofondo ambientale morbida dovrebbe guidare lo spettatore, mostrando come l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen arricchisca le presentazioni di questi `avatar AI` per video di qualità da studio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Lancio di Funzionalità Avatar

Crea e lancia senza sforzo video accattivanti con i tuoi avatar AI personalizzati grazie alla piattaforma intuitiva di HeyGen, progettata per dare vita alla tua presenza digitale.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Inizia creando il tuo avatar AI unico utilizzando il nostro avanzato generatore di avatar AI, dando vita alla tua visione.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e Voce
Inserisci il tuo testo, e la nostra funzione Text-to-video da script genererà automaticamente animazioni facciali realistiche e sincronizzazione vocale, trasformando le tue parole in avatar AI parlanti coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Migliora il tuo video con tocchi professionali utilizzando i nostri controlli di Branding (logo, colori) per allinearti con l'identità del tuo marchio e creare video di qualità da studio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua creazione e utilizza il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme, consentendo una creazione efficiente di contenuti video per tutte le tue esigenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Onboarding Migliorati

.

Utilizza avatar AI per sviluppare video di formazione interattivi, migliorando la comprensione e la ritenzione per i lanci di nuove funzionalità.

background image

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la creazione di avatar AI personalizzati?

Il potente generatore di avatar AI di HeyGen consente agli utenti di creare avatar personalizzati da una semplice foto o video. Questa capacità offre opzioni flessibili per la creazione di contenuti video personalizzati, assicurando che il tuo avatar AI rifletta il tuo marchio o persona.

Gli avatar parlanti AI di HeyGen possono trasmettere voci e gesti espressivi?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di avatar parlanti AI che presentano capacità avanzate di animazione facciale e sincronizzazione vocale. Questo assicura che il tuo gemello digitale trasmetta messaggi con voci e gesti espressivi, rendendo i tuoi video più coinvolgenti e dinamici.

Quanto è facile produrre video di qualità da studio con gli avatar AI di HeyGen?

HeyGen fornisce una piattaforma facile da usare che semplifica la creazione di contenuti video. Puoi trasformare il testo in video con avatar AI realistici, producendo rapidamente video di qualità da studio per marketing, formazione e altro senza editing complesso.

Quali lingue supportano gli avatar AI di HeyGen per i contenuti video?

Gli avatar AI di HeyGen supportano più lingue, consentendo agli utenti di creare contenuti video diversificati per un pubblico globale. Questa funzionalità è cruciale per espandere la portata nei video di marketing o formazione, trasmettendo messaggi efficacemente in tutto il mondo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo