Creatore di Video Esplicativi con Avatar: Crea Video AI Coinvolgenti Velocemente

Trasforma le tue idee in video esplicativi professionali istantaneamente con la nostra potente generazione di testo-a-video.

Crea un video esplicativo di 30 secondi progettato per startup tecnologiche che introducono il loro prodotto innovativo a potenziali investitori, con uno stile visivo moderno e pulito e una voce narrante professionale e vivace, utilizzando efficacemente gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione coinvolgente di 45 secondi per nuovi utenti di software, spiegando una funzione complessa con un tono visivo chiaro e istruttivo e un audio amichevole, dimostrando come convertire script dettagliati in video esplicativi dinamici utilizzando la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci una vivace pubblicità sui social media di 15 secondi rivolta a piccole imprese locali, mostrando una nuova offerta stagionale con colori vivaci e musica di sottofondo energica, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per generare rapidamente contenuti accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial informativo di 60 secondi per i team di supporto clienti, dettagliando un processo comune di risoluzione dei problemi con una presentazione visiva calma e passo-passo e musica di sottofondo utile, garantendo accessibilità e chiarezza impiegando i sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Esplicativi con Avatar

Crea video esplicativi coinvolgenti con avatar AI realistici, visuali dinamici e voci narranti professionali in pochi semplici passaggi, dando vita al tuo messaggio senza sforzo.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI realistici ed espressivi che rappresentano al meglio il tuo marchio o messaggio. I nostri avatar AI avanzati danno vita al tuo script con movimenti ed emozioni naturali.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Script
Inserisci il tuo script video digitandolo o incollandolo direttamente nell'editor. La nostra tecnologia di testo-a-video genererà automaticamente voci narranti naturali in varie lingue, perfettamente sincronizzate con l'avatar scelto.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Arricchisci il tuo video con visuali di sfondo pertinenti, musica e il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri modelli e scene e la libreria multimediale completa. Personalizza ogni elemento per adattarlo all'estetica desiderata.
4
Step 4
Genera il Tuo Video
Con un clic, genera il tuo video esplicativo completo. Esportalo facilmente nel formato di rapporto d'aspetto preferito, completo di sottotitoli e caption generati automaticamente, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione con Video Esplicativi AI

Sviluppa video esplicativi interattivi e informativi per migliorare significativamente il coinvolgimento nella formazione e la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi coinvolgenti?

Il generatore di video AI di HeyGen trasforma il testo in video esplicativi dinamici, utilizzando avatar AI avanzati e voci narranti personalizzate. Questa piattaforma semplifica il processo, permettendo agli utenti di creare contenuti accattivanti senza competenze avanzate di editing video.

Posso convertire i miei script esistenti in video AI professionali?

Sì, HeyGen ti consente di convertire facilmente qualsiasi script in video AI di alta qualità utilizzando la sua funzionalità di testo-a-video. Basta inserire il tuo testo, scegliere un avatar AI, e HeyGen genera un video rifinito completo di voci narranti sincronizzate e sottotitoli.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i progetti di video esplicativi?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi video esplicativi, inclusa una vasta gamma di modelli, controlli di branding per loghi e colori, e una ricca libreria multimediale. Puoi personalizzare ogni aspetto per garantire che il tuo video AI si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Che tipo di contenuti potenziati dall'AI posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di contenuti potenziati dall'AI, dai video esplicativi animati e materiali di formazione ai video parlanti per i social media. La nostra piattaforma versatile supporta vari casi d'uso, rendendo la produzione video avanzata accessibile a tutti.

