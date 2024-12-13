Creatore di Video Esplicativi con Avatar: Crea Video AI Coinvolgenti

Crea video esplicativi straordinari con avatar AI realistici e fai risuonare il tuo messaggio istantaneamente.

Immagina un video esplicativo vibrante di 30 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, che mostra come lanciare rapidamente un nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, accompagnato da una voce fuori campo professionale e vivace generata da HeyGen. Questo video sfrutterà efficacemente gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni chiave, rendendo concetti di marketing complessi digeribili e coinvolgenti per il pubblico di riferimento.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un tutorial di 45 secondi che dimostri l'interfaccia utente senza soluzione di continuità di un generatore di video AI, rivolto agli appassionati di tecnologia e agli sviluppatori di software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con registrazioni dello schermo nitide, mentre una narrazione chiara e articolata guida gli spettatori. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare automaticamente la voce fuori campo e aggiungere sottotitoli precisi, assicurando che ogni dettaglio tecnico sia comunicato efficacemente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per creatori di contenuti ed educatori, evidenziando il potere della personalizzazione nella produzione video. Adotta uno stile visivo caldo e amichevole con elementi personalizzati, abbinato a una voce fuori campo conversazionale. Questo video dimostrerà come la vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen e i modelli e le scene flessibili consentano agli utenti di creare contenuti veramente unici su misura per le loro esigenze specifiche di brand o educative, mostrando la versatilità di un generatore di avatar AI.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di onboarding conciso di 30 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti sulla cultura aziendale e sui primi passi essenziali. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, con una voce fuori campo istruttiva e sicura da un avatar AI. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, fornendo un'esperienza di visione coerente e di alta qualità per un'impressione iniziale coinvolgente nei loro video di formazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi con Avatar

Crea facilmente video esplicativi professionali con avatar AI, trasformando il tuo testo in contenuti coinvolgenti di qualità da studio per qualsiasi scopo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo il tuo messaggio in testo. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia del "generatore di video AI" per convertire il tuo script in una storia visiva coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di "avatar AI" per rappresentare il tuo brand. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tono e allo stile del tuo video esplicativo.
3
Step 3
Personalizza la Tua Scena
Arricchisci il tuo video con sfondi, oggetti di scena e animazioni adatti. Utilizza i nostri "Modelli e scene" per impostare rapidamente il palcoscenico per il tuo messaggio, garantendo un aspetto e una sensazione professionali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo
Una volta soddisfatto della tua creazione, rendi e scarica i tuoi nuovi "video esplicativi" in vari rapporti d'aspetto. Condividi il tuo video di alta qualità su tutte le tue piattaforme per comunicare efficacemente il tuo messaggio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Educativi e Corsi

.

Trasforma facilmente informazioni complesse in video esplicativi chiari e coinvolgenti, accelerando la creazione di corsi e raggiungendo diversi studenti a livello globale con avatar AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi?

Il generatore di video AI di HeyGen e i suoi ampi modelli video consentono agli utenti di produrre rapidamente video esplicativi di qualità da studio. Con avatar AI personalizzabili e robuste capacità di trasformazione del testo in video, creare contenuti coinvolgenti non è mai stato così facile.

Posso personalizzare gli avatar AI nei miei video usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre significative opzioni di personalizzazione per gli avatar AI. Questo permette agli utenti di creare personaggi unici che si allineano perfettamente con il loro brand e messaggio, migliorando l'impatto dei video di marketing e onboarding.

Che tipi di video posso creare con HeyGen?

HeyGen è un generatore di video AI versatile, ideale per produrre una vasta gamma di contenuti. Questo include video di formazione, campagne di marketing dinamiche, guide di onboarding complete e video esplicativi coinvolgenti, tutti con avatar AI realistici.

HeyGen supporta la produzione di video in più lingue?

Assolutamente. HeyGen supporta la conversione da testo a video in oltre 100 lingue. Questo ti consente di generare facilmente voci fuori campo e sottotitoli, assicurando che i tuoi contenuti video potenziati dall'AI raggiungano un vasto pubblico globale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo