Immagina un video esplicativo vibrante di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, che mostra quanto sia facile creare contenuti professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con avatar AI realistici per dimostrare le caratteristiche del prodotto, accompagnati da una voce AI sicura e coinvolgente, il tutto sfruttando la potente funzione di avatar AI di HeyGen per dare vita al loro messaggio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo animato dinamico di 60 secondi rivolto ai professionisti del marketing, evidenziando l'efficienza nel produrre rapidamente campagne coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere aziendale e vivace, utilizzando un mix di grafica animata e filmati d'archivio, arricchito dai numerosi Template e scene di HeyGen per avviare concetti creativi, garantendo un prodotto finale raffinato.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi per i creatori di contenuti e-learning, illustrando il processo senza soluzione di continuità di trasformare il materiale scritto in lezioni coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice ed educativo, dando priorità alla chiarezza, con una voce AI autorevole generata dalla funzionalità Text-to-video da script di HeyGen, garantendo accessibilità e facilità di produzione.
Prompt di Esempio 3
Crea un pezzo promozionale di 90 secondi per i creatori di contenuti freelance, enfatizzando le vaste opzioni di personalizzazione disponibili per la creazione di video unici. Lo stile visivo del video dovrebbe essere altamente adattabile e creativo, dimostrando estetiche diverse, supportato da una voce fuori campo amichevole ed entusiasta arricchita dalla generazione avanzata di Voiceover di HeyGen, permettendo ai creatori di avere il pieno controllo sulla loro narrazione audio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona l'Esperto Creatore di Video Esplicativi

Crea video esplicativi coinvolgenti senza sforzo con avatar AI. Trasforma le tue idee in contenuti animati professionali che catturano il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sviluppa la tua narrazione scrivendo o incollando il tuo script. La capacità di Text-to-video da script della nostra piattaforma trasformerà automaticamente le tue parole in una presentazione visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per essere il volto del tuo video esplicativo. Seleziona la rappresentazione digitale perfetta per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video con controlli di branding come loghi e colori, assicurandoti che il tuo esplicativo si allinei perfettamente con l'identità e lo stile del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo video esplicativo professionale e sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per preparare il tuo contenuto per qualsiasi piattaforma, pronto a coinvolgere il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera il Marketing e la Pubblicità

Produci rapidamente video esplicativi con avatar AI per catturare l'attenzione e ottenere risultati nelle campagne di marketing.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video esplicativi coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato creatore di video esplicativi che sfrutta avatar AI realistici per semplificare l'apprendimento e comunicare idee complesse in modo efficace. Puoi generare facilmente video esplicativi animati coinvolgenti da uno script, completi di generazione vocale AI e varie opzioni di personalizzazione, per catturare il tuo pubblico di riferimento.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i miei avatar AI e video in HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i tuoi avatar AI e video esplicativi, permettendoti di adattare tutto, dalle espressioni e gesti degli avatar agli abiti. Puoi anche utilizzare una vasta gamma di modelli video, integrare controlli di branding e accedere a una ricca libreria multimediale per creare video esplicativi animati unici e professionali.

HeyGen può semplificare il processo di creazione video per contenuti di marketing e formazione?

Assolutamente. HeyGen semplifica la creazione di video trasformando gli script in video esplicativi animati professionali con avatar AI in pochi minuti. Questo approccio efficiente da testo a video è ideale per sviluppare campagne di marketing impattanti, video di formazione e contenuti di micro-apprendimento, risparmiando significativamente tempo e risorse.

HeyGen fornisce una generazione vocale AI realistica e altre funzionalità avanzate?

Sì, HeyGen dispone di un potente generatore vocale AI che produce voiceover dal suono naturale per i tuoi video esplicativi, migliorandone la qualità professionale. Inoltre, la piattaforma supporta sottotitoli automatici, una vasta libreria di effetti video e capacità di registrazione dello schermo, arricchendo la tua esperienza complessiva di creazione video.

