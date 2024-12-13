Eleva la Formazione con un Creatore di Formazione Aziendale con Avatar
Trasforma le competenze dei dipendenti con una formazione dinamica basata su avatar, creata senza sforzo attraverso gli avatar AI di HeyGen per messaggi video personalizzati.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video avvincente di 90 secondi per i capi dipartimento e i formatori aziendali, illustrando come il tuo Generatore di Video Formativi AI potenzia le competenze dei dipendenti con contenuti personalizzati. Adotta uno stile visivo moderno ed elegante che metta in risalto le opzioni di personalizzazione vivaci per gli Avatar Personalizzabili all'interno dei Modelli e scene di HeyGen, accompagnato da una voce fuori campo professionale energica e incoraggiante. Mostra l'impatto delle esperienze di apprendimento su misura.
Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto ai team di vendita e ai responsabili del successo dei clienti, dimostrando il potere di un Agente Video per creare messaggi video personalizzati per un coinvolgimento video potenziato dall'AI. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e conversazionale, imitando un tocco personale, migliorato dalle capacità efficienti di generazione di Voiceover di HeyGen per fornire un audio caldo e chiaro. Evidenzia quanto facilmente le comunicazioni personalizzate possano essere distribuite su larga scala.
Produci un video informativo di 2 minuti per i tecnologi dell'apprendimento e i responsabili dell'innovazione, esplorando il futuro dell'apprendimento esperienziale attraverso la formazione basata su avatar potenziata dall'AI generativa. Lo stile visivo dovrebbe essere futuristico e sofisticato, utilizzando animazioni sottili per trasmettere concetti complessi, garantendo al contempo l'accessibilità con i Sottotitoli/caption di HeyGen e una consegna audio calma e visionaria generata tramite Testo-a-video da script. Questo prompt dovrebbe ispirare a pensare a metodologie di formazione avanzate.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala la Creazione di Corsi di Formazione.
Sviluppa e consegna rapidamente una vasta gamma di corsi di formazione a una forza lavoro globale, migliorando significativamente l'accessibilità all'apprendimento e il volume dei contenuti.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Sfrutta gli avatar AI e i messaggi video personalizzati per aumentare la partecipazione dei discenti e la ritenzione delle conoscenze in tutte le iniziative di formazione aziendale.
Domande Frequenti
Come sfrutta HeyGen l'AI per la creazione di video?
HeyGen utilizza un'AI generativa avanzata per trasformare il testo in video dinamici, caratterizzati da avatar AI realistici. Questa piattaforma di coinvolgimento video potenziata dall'AI semplifica la creazione di contenuti professionali, rendendo accessibile la produzione complessa.
HeyGen può creare avatar AI personalizzabili per video formativi?
Sì, HeyGen consente agli utenti di creare avatar AI altamente personalizzabili, perfetti per un Generatore di Video Formativi AI. Questa capacità supporta una formazione efficace basata su avatar, semplificando i processi di sviluppo delle competenze e di inserimento dei dipendenti.
Quali sono le capacità di HeyGen per personalizzare i messaggi video?
HeyGen offre strumenti robusti per creare messaggi video personalizzati permettendo agli utenti di generare e personalizzare script video. Questo assicura che ogni messaggio risuoni specificamente con il pubblico di destinazione.
HeyGen supporta varie opzioni di branding ed esportazione?
Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding completi, inclusi loghi e colori personalizzati, per mantenere la coerenza del marchio. Gli utenti possono anche utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione per adattarsi a diverse piattaforme, insieme a sottotitoli automatici.