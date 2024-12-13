Generatore di Formazione Aziendale con Avatar: Scala il tuo L&D

Sviluppa eLearning di impatto con facilità. Utilizza avatar AI realistici per creare formazione coinvolgente e scalabile per tutta la tua azienda.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi che mostri come i team L&D possono rivoluzionare la formazione aziendale generando avatar AI personalizzati. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con transizioni fluide tra le schermate di personalizzazione degli avatar e una voce narrante chiara e sicura. Evidenzia la capacità degli avatar AI di HeyGen e la facilità di trasformare un copione in un video dinamico con testo in video da script, consentendo esperienze di onboarding personalizzate e coerenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video energico di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e formatori impegnati, illustrando il potere di trasformare una singola immagine in un video completo per aggiornamenti rapidi dei contenuti. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e dinamica, accompagnata da una colonna sonora vivace e una voce narrante concisa. Sottolinea l'utilizzo dei vari modelli e scene di HeyGen, insieme al suo ampio supporto di libreria/stock multimediale, per creare rapidamente modelli di video formativi coinvolgenti senza tempi di produzione estesi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi progettato per le grandi aziende e gli sviluppatori di eLearning, dimostrando come creare un generatore di corsi AI che superi le barriere linguistiche. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna e pulita, con un avatar AI che parla senza soluzione di continuità in più lingue con sottotitoli/caption corrispondenti. Mostra la generazione di voiceover di HeyGen, evidenziando quanto sia facile raggiungere un pubblico globale con contenuti formativi diversificati e inclusivi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video creativo di 45 secondi rivolto ai team di marketing e ai creatori di contenuti, evidenziando la libertà artistica di progettare, modificare e animare avatar per contenuti video dinamici. Lo stile visivo dovrebbe essere illustrativo e coinvolgente, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce narrante amichevole. Illustra la potente funzione di avatar AI di HeyGen, sottolineando come il generatore di video AI consenta un facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per adattarsi a varie piattaforme, potenziando infinite possibilità creative.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione Aziendale con Avatar AI

Dai potere ai tuoi team L&D di produrre rapidamente video formativi personalizzati di alta qualità con avatar AI e automazione intelligente. Semplifica il tuo eLearning aziendale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI predefiniti o crea avatar AI personalizzati che rappresentino perfettamente il tuo marchio e le tue esigenze formative.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Formativo
Inserisci il tuo script formativo e la nostra tecnologia avanzata di sintesi vocale genererà automaticamente voiceover dal suono naturale per il tuo avatar AI scelto.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Modelli
Arricchisci il tuo video con modelli pre-progettati, aggiungi il branding della tua azienda e incorpora media pertinenti per creare materiali formativi coinvolgenti e coerenti.
4
Step 4
Genera e Distribuisci il Tuo Video
Genera il tuo video formativo finale in vari formati, pronto per l'uso immediato, o integralo senza problemi con il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) esistente per una facile distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Educazione Semplificata su Argomenti Complessi

.

Semplifica argomenti complessi e migliora l'educazione con avatar AI, rendendo le informazioni intricate accessibili e coinvolgenti per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare avatar AI personalizzati per i miei contenuti?

HeyGen consente agli utenti di costruire i propri avatar AI personalizzati e di progettarli, modificarli e animarli con capacità avanzate. Puoi creare personaggi digitali unici per migliorare i tuoi video, garantendo coerenza del marchio in tutti i tuoi progetti creativi.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficace per applicazioni diverse?

HeyGen funziona come un generatore di video AI tutto-in-uno, permettendoti di trasformare script in video coinvolgenti con avatar AI realistici. Il suo editor robusto e i modelli estesi semplificano la creazione di video per marketing, eLearning e altre applicazioni, rendendo accessibili contenuti professionali.

Gli avatar AI di HeyGen supportano la creazione di contenuti multilingue?

Sì, gli avatar AI di HeyGen sono progettati con supporto multilingue, permettendoti di generare voiceover e sottotitoli in varie lingue. Questa capacità ti consente di raggiungere facilmente un pubblico globale con contenuti video localizzati e professionali.

Le funzionalità di HeyGen aiutano a creare video formativi coinvolgenti per le aziende?

Assolutamente, HeyGen offre un potente generatore di formazione aziendale con avatar AI, fornendo strumenti di creazione video e modelli specificamente per i team L&D. Puoi facilmente creare corsi online e contenuti eLearning interattivi, che possono essere integrati nel tuo LMS esistente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo