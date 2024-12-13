Il Creatore Definitivo di Video di Riconoscimento dei Dipendenti

Aumenta il morale e il coinvolgimento dei dipendenti con video di riconoscimento personalizzati, creati facilmente con avatar AI.

Crea un video istruttivo conciso di 1 minuto che dimostri come i dipartimenti HR possano sfruttare gli Avatar AI per sessioni di formazione virtuale coinvolgenti e un onboarding dei dipendenti semplificato. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen con una voce narrante sicura e amichevole, rivolto ai manager HR e Learning & Development che cercano di migliorare i loro moduli di formazione digitale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video celebrativo di 45 secondi che mostri come creare video di riconoscimento personalizzati per i dipendenti che aumentino efficacemente il morale. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e incoraggiante, con avatar personalizzabili e diversificati presentati attraverso modelli e scene dinamiche, con una voce narrante energica. Questo suggerimento è rivolto ai team leader e agli specialisti della comunicazione interna che mirano a promuovere una cultura aziendale positiva.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video tecnico completo di 2 minuti che spieghi la facilità di creazione di contenuti utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e passo-passo, ideale per un tutorial, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce narrante chiara e articolata. Questo video è destinato ai creatori di contenuti e ai responsabili tecnici che cercano strumenti di editing video automatizzati ed efficienti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video coinvolgente di 60 secondi che dimostri come la creazione di persone digitali dinamiche possa rafforzare la cultura aziendale e favorire il coinvolgimento dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, incorporando la potente generazione di Voiceover di HeyGen con musica di sottofondo vivace. Questo video è rivolto agli specialisti del coinvolgimento dei dipendenti e ai dirigenti aziendali focalizzati sul miglioramento della comunicazione interna.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Riconoscimento dei Dipendenti con Avatar

Potenzia il tuo team ed eleva la cultura aziendale creando video di riconoscimento dei dipendenti impattanti e personalizzati con avatar potenziati dall'AI, celebrando i successi senza sforzo.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI o personalizza una persona digitale per essere il volto coinvolgente del tuo messaggio di riconoscimento.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Copione di Riconoscimento
Inserisci il tuo messaggio specifico e guarda come la tecnologia di sintesi vocale lo trasforma in una voce narrante naturale ed espressiva per il tuo avatar scelto.
3
Step 3
Personalizza la Tua Scena Video
Personalizza lo sfondo del video, aggiungi media di supporto e incorpora elementi di branding utilizzando scene video personalizzabili e strumenti della libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Genera il tuo video di riconoscimento di alta qualità in vari formati di aspetto e condividilo facilmente attraverso i tuoi canali di comunicazione interna per aumentare il morale dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Completi per HR e Formazione

.

Produci comunicazioni HR personalizzate, moduli di onboarding e contenuti formativi con avatar AI per una forza lavoro veramente globale.

background image

Domande Frequenti

Come crea HeyGen Avatar AI iper-realistici?

HeyGen sfrutta generatori avanzati di avatar AI e animazioni dinamiche del discorso e del viso per produrre persone digitali iper-realistiche. Questo include una sofisticata sincronizzazione labiale e la possibilità di personalizzare avatar animati per varie esigenze video professionali.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per l'editing video?

HeyGen è un avanzato editor video AI che trasforma il testo in video da un copione con strumenti di editing video automatizzati. Include un Generatore di Sottotitoli AI e capacità di Attore Vocale AI, semplificando l'intero processo di creazione di contenuti.

Gli avatar AI di HeyGen supportano più lingue e voci personalizzate?

Sì, HeyGen offre un ampio supporto multilingue, permettendo di creare video in varie lingue. Le sue capacità di sintesi vocale sono migliorate con la tecnologia di clonazione vocale, consentendo ai tuoi avatar AI di parlare con voci personalizzate per una comunicazione personalizzata.

Quali sono le capacità tecniche di HeyGen per le Risorse Umane e l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen fornisce strumenti avanzati di avatar AI specificamente progettati per le Risorse Umane e gli Avatar per l'Onboarding dei Dipendenti. Questi strumenti consentono la creazione di contenuti video personalizzati, come sessioni di formazione virtuale e video di riconoscimento dei dipendenti, migliorando il coinvolgimento e la comunicazione all'interno del luogo di lavoro.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo