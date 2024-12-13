Creatore di Manuali del Dipendente con Avatar: Video HR Potenziati dall'AI

Ottimizza gli aggiornamenti delle politiche e aumenta il coinvolgimento con manuali video dinamici, potenziati dal testo-a-video avanzato.

Crea un coinvolgente video di "Onboarding Virtuale AI" di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti, utilizzando uno stile visivo amichevole e professionale con una voce narrante chiara e accogliente. Questo video introdurrà i punti essenziali della cultura aziendale, sfruttando gli avatar AI realistici di HeyGen per guidare i nuovi membri del team nel loro percorso iniziale e utilizzando la generazione di voiceover per spiegazioni cristalline.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video informativo di 45 secondi progettato per i dipendenti esistenti, che annuncia i recenti "aggiornamenti delle politiche" con uno stile visivo coinvolgente e conciso. Questo "Creatore di Video di Aggiornamento del Manuale del Dipendente" garantirà che le informazioni critiche siano diffuse efficacemente attraverso la capacità di testo-a-video di HeyGen, rinforzata da sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai proprietari di aziende, mostrando il potere di un "creatore di manuali del dipendente con avatar" per ottimizzare i flussi di lavoro. Utilizza uno stile visivo vivace con media di stock vibranti, sfruttando i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen e il supporto esteso della libreria di media/stock, per evidenziare come semplifica la creazione di un coinvolgente "Video AI" che cattura l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 3
Come puoi produrre un video "esplicativo" di 90 secondi focalizzato su sezioni specifiche all'interno di un "manuale del dipendente digitale", come i benefici o le politiche IT, destinato a tutti i dipendenti per migliorare il coinvolgimento? Adotta un'estetica visiva educativa e amichevole con grafica facile da comprendere, utilizzando il testo-a-video di HeyGen per articolare dettagli complessi e impiegando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Manuali del Dipendente con Avatar

Crea manuali video per dipendenti e aggiornamenti delle politiche coinvolgenti e potenziati dall'AI, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici con avatar AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il contenuto del tuo manuale del dipendente o gli aggiornamenti delle politiche. La nostra piattaforma utilizza il testo-a-video dallo script, trasformando il tuo materiale scritto in una narrazione visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore virtuale. Questo assicura una guida professionale e coerente sullo schermo per il tuo manuale del dipendente digitale, rendendo la consegna delle informazioni coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza l'Aspetto del Video
Applica gli elementi di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi. Questo assicura che il tuo video del manuale del dipendente si allinei perfettamente con l'identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Genera il tuo video del manuale del dipendente potenziato dall'AI. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per prepararlo per varie piattaforme di comunicazione interna, ottimizzando gli aggiornamenti delle politiche e migliorando il coinvolgimento nella formazione dei dipendenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Politiche Aziendali Complesse

Sfrutta il video AI per semplificare le politiche e le procedure HR intricate, rendendole facilmente comprensibili e accessibili a tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare la creazione del manuale del dipendente con l'AI?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare "Video AI del Manuale del Dipendente" coinvolgenti utilizzando "avatar AI" a partire dal testo. Questa soluzione "potenziata dall'AI" semplifica il processo di sviluppo di un moderno "manuale del dipendente digitale", rendendo le politiche complesse più accessibili e migliorando il coinvolgimento nella formazione dei dipendenti.

HeyGen può migliorare il nostro processo di onboarding e la comunicazione interna?

Assolutamente. HeyGen consente la creazione di "Video di Onboarding Virtuale AI" dinamici e "video esplicativi" con "avatar AI" realistici, migliorando significativamente la "comunicazione interna" e il coinvolgimento dei nuovi assunti. Questo approccio personalizzato all'"onboarding" aiuta a trasmettere efficacemente le politiche aziendali.

Come aiuta HeyGen con gli aggiornamenti delle politiche e il branding per i video HR?

HeyGen semplifica gli "aggiornamenti delle politiche" permettendo di generare rapidamente nuovi "aggiornamenti video HR" con la sua funzione "Creatore di Video di Aggiornamento del Manuale del Dipendente". Con controlli di "branding" robusti e "modelli personalizzabili", i tuoi video riflettono costantemente l'identità della tua azienda e mantengono un aspetto professionale.

Quali funzionalità offre HeyGen per convertire la documentazione testuale in video AI?

HeyGen eccelle nel convertire la "documentazione testuale" in contenuti video "AI" coinvolgenti attraverso le sue avanzate capacità di "testo-a-video" e "generazione di voiceover". Basta inserire il tuo "script", e l'AI di HeyGen produrrà un video di alta qualità completo di audio e visual sincronizzati, adatto a qualsiasi sezione di un "manuale del dipendente".

