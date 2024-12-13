Generatore di Video E-learning con Avatar per Corsi Coinvolgenti

Crea rapidamente contenuti e-learning coinvolgenti con avatar AI professionali che catturano il tuo pubblico.

Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per i nuovi assunti in un contesto aziendale, illustrando una complessa politica aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI amichevole che fornisce una voce fuori campo chiara e articolata, garantendo una facile comprensione per il pubblico di riferimento. Questo video utilizzerà efficacemente la piattaforma video AI per una creazione di contenuti efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 60 secondi coinvolgente, rivolto a potenziali clienti interessati a un nuovo strumento SaaS. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e moderno, con avatar AI realistici che mostrano i benefici del prodotto, supportati da una ricca libreria multimediale/contenuti di stock per un aspetto raffinato. Sfrutta la capacità di conversione da testo a video per trasformare rapidamente il testo di marketing in una narrazione coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di 30 secondi con consigli rapidi rivolto ai proprietari di piccole imprese, offrendo consigli su strategie di marketing digitale. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e veloce, accompagnato da una traccia audio energica, incoraggiando l'azione da parte dei creatori di contenuti. Utilizzando la funzione di modelli e scene di HeyGen, si semplificherà la produzione di questo utile video di apprendimento con avatar.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 50 secondi per aziende internazionali, introducendo nuove normative di conformità in diverse regioni. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e accessibile a livello globale, con una voce professionale e sottotitoli/caption chiari per soddisfare un pubblico diversificato. Questa funzione di supporto multilingue, alimentata da avatar AI, garantisce una comprensione e un coinvolgimento ampi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video E-learning con Avatar

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti e-learning in video animati coinvolgenti e professionali con avatar AI realistici, risparmiando tempo e risorse.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script E-learning
Inizia inserendo i tuoi contenuti formativi nell'editor di testo della piattaforma. La nostra AI avanzata convertirà automaticamente il tuo testo in voiceover dal suono naturale, pronto per il tuo video. Questo utilizza la capacità di HeyGen di conversione da testo a video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Seleziona l'avatar AI ideale dalla nostra vasta collezione per essere il portavoce del tuo video. Questi avatar realistici offrono una presenza coinvolgente sullo schermo e sincronizzano automaticamente le labbra perfettamente con il tuo script, migliorando la ritenzione dei discenti.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Scene
Personalizza il tuo video con immagini coinvolgenti aggiungendo vari modelli e scene pre-progettati. Incorpora media di supporto dalla libreria integrata per rafforzare i punti chiave dell'apprendimento e mantenere l'attrattiva visiva durante tutto il video e-learning.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video E-learning
Finalizza i tuoi contenuti e-learning, inclusi sottotitoli/caption generati automaticamente per la massima accessibilità e coinvolgimento. Una volta completato, esporta il tuo video di alta qualità nel formato desiderato, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nella tua piattaforma di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Trasforma argomenti complessi in video educativi facilmente comprensibili e di grande impatto utilizzando avatar AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per e-learning e business?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che semplifica la creazione di contenuti, in particolare per e-learning e video esplicativi di prodotti. Permette agli utenti di trasformare il testo in video utilizzando avatar AI realistici e una libreria di modelli professionali, riducendo significativamente il tempo e la complessità di produzione.

Posso creare avatar AI personalizzati o realistici con HeyGen?

Sì, HeyGen consente la creazione di avatar AI altamente realistici per fungere da portavoce nei tuoi video. Puoi persino generare un avatar personalizzato di te stesso, garantendo un tocco personalizzato e professionale ai tuoi contenuti.

HeyGen supporta la produzione di video multilingue e le traduzioni?

Assolutamente. HeyGen offre un robusto supporto multilingue e traduzioni alimentate da AI, permettendoti di raggiungere un pubblico globale. Puoi generare voiceover e garantire la sincronizzazione labiale accurata per le diverse versioni linguistiche dei tuoi video.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'editing video professionale e il branding?

HeyGen offre una suite di funzionalità per l'editing video professionale, inclusi modelli personalizzabili e ampi controlli di branding. Puoi incorporare il tuo logo, regolare i colori e utilizzare una ricca libreria multimediale per produrre video esplicativi di prodotti raffinati e altre comunicazioni aziendali.

