Creatore di Video per il Reclutamento di Donatori: Attira Più Sostegno

Genera video di raccolta fondi professionali con avatar AI per personalizzare le richieste ai donatori e aumentare il coinvolgimento.

Immagina di creare un video di aggiornamento personalizzato di 45 secondi per i tuoi sostenitori più fedeli, con un coinvolgente avatar AI che fornisce un messaggio sentito. Questo pezzo visivamente caldo e narrato professionalmente, sfruttando gli avatar AI di HeyGen, trasmetterebbe efficacemente l'impatto delle loro donazioni, con l'obiettivo di promuovere un coinvolgimento continuo e dimostrare progressi tangibili al tuo pubblico di donatori esistenti e potenziali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video ispiratore di raccolta fondi di 60 secondi per organizzazioni non profit, partendo da un modello facile da usare che cattura l'essenza della tua causa. Questa presentazione speranzosa e coinvolgente, completa di una voce narrante professionale generata con HeyGen, dovrebbe connettersi emotivamente con un ampio pubblico, illustrando l'urgenza del bisogno e mostrando come le donazioni facciano una reale differenza in uno stile visivo convincente.
Crea un video raffinato di 30 secondi che dimostri come personalizzare efficacemente le richieste di raccolta fondi, rivolto a responsabili marketing e direttori dello sviluppo in cerca di video professionali. Con immagini d'impatto e audio persuasivo, questo video metterebbe in evidenza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per aggiungere potenti B-roll, garantendo una forte connessione emotiva che stimola le donazioni e migliora l'appeal complessivo della campagna.
Produci un video di 90 secondi guidato dalla narrazione, utilizzando un generatore di avatar AI per introdurre un narratore avatar AI che condivida in modo convincente il percorso di un beneficiario. Destinato a creatori di contenuti e gestori di campagne, questa narrazione empatica e visivamente coinvolgente, arricchita dalla capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una narrazione fluida, dovrebbe articolare chiaramente la missione dell'organizzazione e i suoi risultati positivi, incoraggiando una risonanza emotiva più profonda e supporto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Aggiornamenti Donatori con Avatar

Trasforma senza sforzo i tuoi aggiornamenti per i donatori in messaggi video coinvolgenti e personalizzati utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili, favorendo connessioni più forti con i tuoi sostenitori.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Aggiornamento Donatori
Inizia incollando il tuo script di aggiornamento donatori personalizzato nella piattaforma. La nostra funzione "trasformazione del testo in video" preparerà automaticamente il tuo messaggio per una narrazione AI coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Narratore Avatar AI
Sfoglia e scegli tra una selezione diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio. Puoi trovare un avatar che meglio si adatta al tono e allo stile della tua organizzazione.
3
Step 3
Personalizza con Elementi del Brand
Arricchisci il tuo video incorporando il branding della tua organizzazione, come loghi e colori. Utilizza "modelli personalizzabili" per garantire che il tuo messaggio sia professionale e in linea con il brand.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo aggiornamento donatori personalizzato e genera il tuo video. Puoi quindi esportare la tua creazione con "rendering HD e 4K" per una riproduzione nitida e chiara su qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira un Supporto Continuo dei Donatori

Sviluppa video avatar AI edificanti che motivano i donatori e favoriscono un impegno più profondo per il lavoro importante della tua organizzazione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di video di raccolta fondi?

HeyGen ti consente di creare video di raccolta fondi coinvolgenti con facilità, sfruttando avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio. Puoi personalizzare efficacemente le richieste di raccolta fondi, producendo video professionali che risuonano con i potenziali donatori.

HeyGen offre strumenti facili da usare per creare video di sensibilizzazione per organizzazioni non profit?

Sì, HeyGen fornisce modelli facili da usare e un processo semplificato per generare video di sensibilizzazione per organizzazioni non profit d'impatto. Basta inserire il tuo script e la tecnologia di trasformazione del testo in video di HeyGen darà vita al tuo messaggio.

Che tipo di narratori avatar AI posso utilizzare per i miei video di reclutamento donatori?

HeyGen offre una selezione diversificata di narratori avatar AI per fungere da portavoce per le esigenze del Creatore di Video per il Reclutamento di Donatori. Questi avatar AI possono fornire la tua voce narrante in più lingue, garantendo un'ampia portata e coinvolgimento per la tua organizzazione non profit.

Posso personalizzare l'aspetto e il feeling dei miei video con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre modelli personalizzabili e controlli di branding estesi per adattare i tuoi video alle tue esigenze specifiche. Questo consente una generazione video end-to-end che si allinea perfettamente con l'identità della tua organizzazione, risultando in video veramente professionali.

