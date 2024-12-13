Creatore di Video di Formazione sulla Diversità degli Avatar: Crea Video AI Inclusivi

Produci senza sforzo contenuti di formazione personalizzati sulla diversità utilizzando avatar AI diversificati per promuovere l'inclusione.

Immagina di trasformare il tuo approccio alla formazione su diversità, equità e inclusione con immagini coinvolgenti. Questo video di 60 secondi, rivolto a professionisti delle risorse umane e manager della formazione e sviluppo, dovrebbe presentare uno stile visivo professionale ma accessibile con una voce narrante AI chiara e rassicurante, dimostrando come i potenti avatar AI di HeyGen possano dare vita a narrazioni diverse, rendendo argomenti complessi accessibili e rilevanti per tutti i dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Potenzia la tua organizzazione per coltivare una cultura inclusiva attraverso video personalizzati sulla diversità. Questo video di 45 secondi, destinato a comunicatori interni e team leader, utilizzerà uno stile dinamico e visivamente ricco con scene variegate e una voce narrante amichevole e incoraggiante, mostrando la facilità di utilizzo dei 'Modelli e scene' di HeyGen per creare contenuti personalizzati che riflettano la diversità e le esigenze di personalizzazione del tuo avatar, promuovendo l'engagement e la comprensione tra i team.
Prompt di Esempio 2
Crea video di iniziative sulla diversità che risuonino in tutta la tua forza lavoro con un'efficienza senza pari. Questo video conciso di 30 secondi, progettato per team di marketing e organizzazioni non profit, dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e vivace con musica di sottofondo energica e conversione 'Testo in video da script', illustrando quanto sia facile creare contenuti coinvolgenti che promuovano la diversità, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e ampiamente compreso.
Prompt di Esempio 3
Per formatori aziendali e specialisti della formazione e sviluppo che cercano di elevare i loro contenuti educativi, immagina uno scenario in cui i video di formazione complessi diventano facilmente coinvolgenti. Questo video istruttivo di 60 secondi, rivolto a educatori e formatori aziendali, richiede uno stile visivo chiaro, educativo e professionale con una narrazione strutturata fornita da un presentatore virtuale raffinato, evidenziando la capacità di 'Generazione di voce narrante' di HeyGen per creare contenuti video AI coinvolgenti e diversificati per qualsiasi argomento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sulla Diversità degli Avatar

Crea senza sforzo video di formazione sulla diversità e inclusione di impatto sfruttando avatar AI avanzati, script personalizzabili e strumenti di produzione professionali.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Crea i tuoi `script` di formazione e trasformali in contenuti video utilizzando la nostra funzionalità `Testo in video da script`.
2
Step 2
Seleziona Avatar Diversificati
Scegli dalla nostra vasta libreria di `avatar AI` per rappresentare visivamente una vasta gamma di background per la tua formazione.
3
Step 3
Genera Voci Narranti
Arricchisci il tuo messaggio con opzioni di `voce narrante AI` professionali, fornendo una narrazione chiara e coinvolgente attraverso la `Generazione di voce narrante`.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi contenuti abilitando i `sottotitoli automatici` per l'accessibilità, quindi esporta facilmente i tuoi video completati utilizzando `Sottotitoli/caption`.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira con Narrazioni DEI

.

Crea video motivazionali e ispiratori utilizzando avatar AI diversificati per condividere storie DEI di impatto e promuovere una cultura inclusiva.

background image

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen la creazione di video di formazione personalizzati sulla diversità con avatar AI diversificati?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di formazione personalizzati sulla diversità utilizzando una vasta gamma di avatar AI personalizzabili. La nostra piattaforma facilita la produzione di contenuti coinvolgenti che riflettono prospettive diverse, migliorando i tuoi sforzi nel creare video di iniziative sulla diversità.

Quali vantaggi creativi offre HeyGen per la creazione di video AI?

HeyGen offre una produzione di contenuti flessibile con strumenti robusti per la creazione di video AI, inclusa un'ampia libreria di modelli e presentatori virtuali. Questo consente agli utenti di generare contenuti professionali e coinvolgenti in modo efficiente, trasformando script in video raffinati.

HeyGen può trasformare script in video professionali con voce narrante AI e sottotitoli?

Assolutamente. Le potenti capacità di testo in video di HeyGen ti permettono di trasformare script in video di alta qualità completi di voce narrante AI naturale e sottotitoli automatici. Questo processo semplificato rende la creazione di video di formazione professionali semplice.

Come posso personalizzare gli avatar AI per i miei video di formazione e DEI?

HeyGen offre ampie opzioni di diversità e personalizzazione degli avatar, permettendoti di adattare i presentatori virtuali alle tue specifiche esigenze di video di formazione o iniziative di diversità, equità e inclusione. Questa flessibilità assicura che i tuoi contenuti siano autentici e risuonino con il tuo pubblico.

