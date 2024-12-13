Generatore di Formazione sulla Diversità degli Avatar: Crea Video DEI Inclusivi

Genera video di formazione sulla diversità coinvolgenti e soluzioni di e-learning per i team L&D e HR utilizzando i nostri versatili avatar AI.

Progetta un modulo di micro-apprendimento di 45 secondi per i nuovi dipendenti, introducendo le basi della diversità e inclusione. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con avatar AI diversi che presentano i concetti chiave in un tono caldo e autorevole, accompagnati da musica di sottofondo edificante. Utilizza la personalizzazione flessibile degli avatar di HeyGen per garantire la rappresentazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di annuncio vibrante di 30 secondi per manager e team leader, evidenziando un pregiudizio inconscio critico e offrendo una soluzione pratica. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, utilizzando scene brevi e d'impatto dalla libreria di modelli e scene di HeyGen, accompagnate da una voce narrante energica e effetti sonori nitidi. Questo creerà video di formazione sui pregiudizi inconsci che risuonano.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un pezzo di comunicazione interna convincente di 60 secondi per l'intera organizzazione, lanciando una nuova iniziativa DEI. Il video necessita di uno stile visivo ispiratore, incorporando elementi di marca personalizzati e media vibranti dalla libreria di stock, completati da una voce narrante motivazionale generata con la capacità di generazione vocale di HeyGen, e una colonna sonora incoraggiante. Questo mostrerà come il generatore di formazione sulla diversità degli avatar migliora la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di riepilogo conciso di 45 secondi per i discenti che completano un modulo di formazione sulla diversità, rafforzando i punti chiave e fornendo passaggi successivi attuabili. Visivamente, dovrebbe essere riflessivo e pulito, con un avatar AI professionale che fornisce un riassunto, con punti importanti enfatizzati attraverso sottotitoli generati da HeyGen, impostati su una traccia strumentale calmante. Questo agisce come un efficace creatore di avatar digitali in azione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione sulla Diversità degli Avatar

Crea facilmente video di formazione sulla diversità e inclusione coinvolgenti con avatar AI personalizzabili e potenti strumenti di creazione video, trasformando i tuoi contenuti in soluzioni di e-learning professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo o incollando il tuo contenuto di formazione sulla diversità e inclusione. Il nostro generatore trasforma rapidamente il tuo contenuto scritto in video professionali utilizzando il testo-a-video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI Diverso
Seleziona tra una gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo messaggio. Puoi personalizzare il loro aspetto e la loro voce per soddisfare le tue esigenze di formazione, sfruttando la nostra tecnologia avanzata di avatar AI.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Sottotitoli
Migliora il tuo video aggiungendo elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale e generando sottotitoli per l'accessibilità e la chiarezza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione sulla diversità ed esportalo con ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e esportazioni, pronto per la distribuzione al tuo team o piattaforma di e-learning, garantendo una generazione video end-to-end.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Illustra i Concetti DEI con Contesto Storico

.

Utilizza la narrazione video AI per presentare concetti DEI complessi con un contesto storico avvincente, favorendo una comprensione più profonda.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di formazione sulla diversità?

HeyGen funge da potente Generatore di Video di Formazione sulla Diversità, consentendo ai team L&D e HR di creare rapidamente contenuti DEI d'impatto. Con avatar AI realistici e capacità di testo-a-video da script, puoi produrre video di formazione sulla diversità e inclusione coinvolgenti in modo efficiente.

Quale flessibilità creativa offre HeyGen per i contenuti DEI?

HeyGen offre un ampio controllo creativo attraverso la personalizzazione flessibile degli avatar e una vasta gamma di modelli e scene. Questo ti permette di progettare personaggi digitali coinvolgenti e creare video di formazione sui pregiudizi inconsci che mantengono la coerenza del marchio.

Il generatore di video AI di HeyGen può semplificare la creazione di contenuti per le sessioni di formazione?

Assolutamente, il generatore di video AI di HeyGen trasforma i contenuti scritti in video professionali senza sforzo, rendendolo uno strumento ideale per la creazione di video per le sessioni di formazione. La creazione di video nativa da prompt e i sottotitoli automatici garantiscono un flusso di lavoro snello ed efficiente per tutte le tue soluzioni di e-learning.

Come supporta HeyGen la portata globale dei video di formazione sulla diversità e inclusione?

Le capacità multilingue di HeyGen ti permettono di espandere la portata del tuo corso DEI a livello globale, creando istruttori AI diversi per vari pubblici. Questo assicura che i tuoi video di formazione sulla diversità e inclusione siano accessibili e d'impatto in tutto il mondo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo