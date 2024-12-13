Creatore di Briefing Giornalieri con Avatar: Crea Aggiornamenti Video Coinvolgenti

Semplifica i video di comunicazione interna generando aggiornamenti professionali e coerenti con avatar AI.

Produci un video conciso di 45 secondi destinato ai team aziendali interni e ai dipartimenti HR, dimostrando come semplificare gli aggiornamenti quotidiani. Presenta un avatar AI professionale di HeyGen che fornisce un rapido briefing giornaliero sulle notizie aziendali o sui cambiamenti di politica. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, con una voce fuori campo chiara e autorevole. Utilizza la capacità di HeyGen di convertire il testo in video per trasformare rapidamente gli annunci scritti in contenuti visivi coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai creatori di contenuti, mostrando come possono diventare i propri presentatori di notizie AI. Immagina un avatar AI realistico che presenta un'analisi delle tendenze di mercato o notizie del settore. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna da trasmissione con una voce coinvolgente e ben modulata. Sfrutta la generazione avanzata di Voiceover di HeyGen e gli avatar AI per creare una presentazione convincente e realistica senza bisogno di uno studio fisico.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi per i team di marketing e i dipartimenti di servizio clienti, illustrando il potere della personalizzazione video nel contatto con i clienti. Immagina un avatar AI amichevole e personalizzato che accoglie nuovi clienti o spiega una caratteristica del prodotto in uno stile visivo caldo e accogliente con una traccia audio vivace. Assicurati che il video includa sottotitoli/caption nitidi per l'accessibilità, facilmente aggiungibili utilizzando gli strumenti di HeyGen, rendendo il contenuto digeribile e coinvolgente per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 75 secondi rivolto ai responsabili del marchio e agli strateghi dei social media, dimostrando l'efficienza di un generatore di avatar AI per un messaggio di marca coerente su tutte le piattaforme. Immagina uno stile visivo lucido e coerente con una voce fuori campo professionale, mostrando come diversi avatar AI approvati dal marchio possano fornire consigli giornalieri o evidenziare prodotti. Il video dovrebbe anche evidenziare l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per completare la narrazione e utilizzare il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per la distribuzione multipiattaforma.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Briefing Giornalieri con Avatar

Crea facilmente briefing video giornalieri coinvolgenti con avatar AI personalizzati e il tuo script, garantendo una comunicazione interna coerente e professionale in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per essere il volto del tuo briefing giornaliero, garantendo una presentazione professionale e coinvolgente.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Briefing
Inserisci il testo del tuo briefing giornaliero. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di conversione del testo in video per dare vita alle tue parole con sincronizzazione labiale perfetta e voce naturale.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Arricchisci il tuo briefing con sfondi personalizzati, musica e il logo del tuo marchio. Utilizza i nostri controlli di branding per mantenere un aspetto coerente e professionale per tutti i video di comunicazione interna.
4
Step 4
Genera e Distribuisci
Produci rapidamente ed efficientemente il tuo video briefing di alta qualità. La nostra piattaforma consente un ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto senza soluzione di continuità, facilitando la condivisione su vari canali interni e coinvolgendo quotidianamente il tuo team.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produzione Rapida di Video Informativi

Genera rapidamente video informativi coinvolgenti e coerenti con il marchio per annunci giornalieri o aggiornamenti di notizie utilizzando avatar AI realistici.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un avatar AI realistico?

HeyGen ti consente di generare facilmente un avatar AI personalizzato, completo di elementi personalizzabili e sincronizzazione labiale perfetta. La nostra piattaforma supporta la creazione di avatar AI realistici per vari usi professionali.

Quali contenuti video creativi posso generare con gli avatar AI di HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare contenuti video coinvolgenti come un presentatore di notizie AI o un briefing giornaliero con avatar. La nostra funzione di conversione del testo in video consente la creazione di video diversificati e professionali, permettendoti di generare rapidamente video illimitati e coerenti con il marchio.

HeyGen può facilitare conversazioni multi-avatar nei miei video?

Sì, HeyGen supporta conversazioni dinamiche multi-avatar per migliorare i tuoi sforzi di personalizzazione video. Questa funzione consente una narrazione più complessa e video di comunicazione interna coinvolgenti con elementi di avatar AI personalizzabili.

Come assicura HeyGen video di qualità da studio per varie esigenze aziendali?

HeyGen utilizza un'AI avanzata per produrre video di qualità da studio dai tuoi script o suggerimenti, garantendo un output professionale per video di comunicazione interna e coinvolgimento nella formazione. Le sue capacità di creazione video native ai suggerimenti semplificano il tuo flusso di lavoro di produzione video.

