Generatore di Avatar per Servizio Clienti AI

Genera senza sforzo video di assistenza clienti potenziati dall'AI da script, risparmiando tempo e offrendo supporto coerente e di alta qualità.

Immagina un video istruttivo di 30 secondi progettato per proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, che dimostra quanto facilmente possano migliorare i loro "video di assistenza clienti" sfruttando HeyGen. Questo video luminoso, moderno e incoraggiante, con una voce fuori campo chiara e amichevole, guiderà gli spettatori a "creare il proprio avatar AI" utilizzando la funzione intuitiva "Testo-a-video da script" di HeyGen, mostrando una rapida personalizzazione e risultati professionali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo convincente di 45 secondi, rivolto ai dipartimenti di formazione aziendale e ai team di successo clienti, illustrando il potere di un "avatar AI" coerente per migliorare il "supporto clienti". Lo stile visivo professionale e pulito, abbinato a una voce fuori campo sicura e articolata generata tramite la "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen, dimostrerà come le aziende possano costruire un "gemello digitale" per il loro marchio, utilizzando i "Modelli e scene" di HeyGen per distribuire rapidamente messaggi coerenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale vivace di 60 secondi rivolto ai creatori di contenuti e ai marchi di e-commerce, enfatizzando le ampie "opzioni di personalizzazione" disponibili per il loro "avatar cliente" tramite HeyGen. Questo video dinamico, creativo e coinvolgente, consegnato con una voce entusiasta e vivace, mostrerà come gli utenti possano "progettare, modificare e animare avatar" per adattarsi perfettamente all'identità del loro marchio, integrandosi senza soluzione di continuità con il "Supporto libreria multimediale/stock" per una narrazione visiva ricca.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di presentazione elegante di 30 secondi per imprese globali e team di marketing internazionali, evidenziando l'efficienza di un "generatore di avatar AI" per produrre "video di assistenza clienti" multilingue. Lo stile visivo globale ed efficiente, combinato con voci AI fluide e realistiche, illustrerà potentemente come le funzionalità di "Sottotitoli/didascalie" e "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen consentano una rapida distribuzione dei contenuti in diversi mercati, rendendo la comunicazione senza sforzo e scalabile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Avatar per Servizio Clienti

Produci senza sforzo video di assistenza clienti coinvolgenti con avatar AI personalizzabili e voci realistiche, progettati per semplificare le tue comunicazioni di supporto.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Inizia selezionando o creando un avatar AI personalizzato che rappresenti al meglio l'immagine e il tono del tuo marchio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script di Servizio Clienti
Incolla il tuo script di servizio clienti e l'AI genererà automaticamente una voce fuori campo dal suono naturale tramite testo-a-video da script, perfettamente sincronizzata con l'avatar scelto.
3
Step 3
Personalizza la Tua Scena Video
Arricchisci il tuo video con modelli e scene progettati professionalmente, musica di sottofondo, elementi di branding e media dalla libreria per adattarsi all'estetica del tuo marchio.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, genera il tuo video di alta qualità utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, e condividilo senza sforzo attraverso i tuoi canali di supporto clienti o sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia l'Eccellenza del Servizio Clienti

.

Produci video AI coinvolgenti per condividere storie di successo dei clienti, dimostrando l'efficacia e la qualità del tuo supporto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare il mio avatar AI per contenuti video?

HeyGen ti consente di creare avatar AI personalizzati con ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di progettare, modificare e animare personaggi digitali unici per varie esigenze di creazione video. Questa capacità assicura che i contenuti video del tuo marchio si distinguano efficacemente.

Gli avatar AI di HeyGen possono migliorare i video di assistenza clienti?

Assolutamente, gli avatar AI di HeyGen sono ideali per elevare i video di assistenza clienti. Sfruttando voci AI realistiche e clonazione vocale avanzata, puoi offrire contenuti di supporto clienti coerenti e coinvolgenti che connettono veramente con il tuo pubblico.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per gli avatar AI in HeyGen?

HeyGen fornisce un editor tutto-in-uno con robuste opzioni di personalizzazione per progettare, modificare e animare i tuoi avatar AI. Puoi utilizzare modelli progettati professionalmente o creare personaggi unici per adattarsi perfettamente alla visione creativa del tuo marchio per qualsiasi video.

Come supporta HeyGen la creazione di avatar gemelli digitali diversi per differenti personaggi di marketing?

HeyGen ti consente di generare avatar gemelli digitali dettagliati per rappresentare vari personaggi di marketing o acquirenti. Questo ti permette di creare contenuti mirati e sviluppare una strategia di Creazione Avatar del Pubblico per una comunicazione efficace attraverso il tuo mercato target diversificato.

