Produci un video esplicativo di 45 secondi rivolto a futuri educatori e imprenditori dell'e-learning, mostrando come l'AI Avatar Generator semplifica la creazione di corsi online. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ispirante, utilizzando musica di sottofondo motivante, mentre una chiara voce AI spiega la facilità di creare contenuti coinvolgenti. Evidenzia il processo senza soluzione di continuità di trasformare script in video dinamici utilizzando gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing di 30 secondi mirato a piccoli imprenditori e professionisti del marketing, dimostrando la potenza di un generatore di video AI per la produzione rapida di contenuti. Adotta uno stile visivo veloce e coinvolgente con colori vivaci e audio energico. Questo prompt dovrebbe enfatizzare come i diversi Template e scene di HeyGen, combinati con la generazione intuitiva di Voiceover, possano rapidamente elevare la presenza online di un brand.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial di 60 secondi per creatori di contenuti indipendenti, influencer e YouTuber che vogliono personalizzare la loro presenza digitale con un avatar AI personalizzato. L'estetica visiva dovrebbe essere altamente creativa e personalizzabile, con una voce AI amichevole e autentica. Illustra come il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen consenta una narrazione visiva ricca e come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto garantiscano che i contenuti appaiano ottimi su qualsiasi piattaforma.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 40 secondi di spotlight professionale per formatori aziendali e progettisti didattici, evidenziando l'efficienza di un generatore di corsi con avatar nello sviluppo di moduli di formazione coerenti. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando un design minimalista e una voce AI autorevole. Mostra come i presentatori digitali alimentati dagli avatar AI di HeyGen forniscano una consegna coinvolgente, arricchita da sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di Corsi con Avatar

Trasforma i tuoi materiali didattici in lezioni video coinvolgenti e professionali con avatar alimentati da AI e strumenti intuitivi, semplificando il tuo processo di creazione di corsi online.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Seleziona o genera un presentatore digitale per rappresentare il tuo corso. Gli avatar AI di HeyGen danno vita alle tue lezioni con una presenza professionale e coerente sullo schermo, agendo come il tuo Generatore di Avatar AI.
2
Step 2
Sviluppa i Tuoi Contenuti del Corso
Inserisci il tuo script del corso o le informazioni chiave. La piattaforma utilizza la funzionalità testo-a-video per trasformare il tuo testo in dialogo parlato, semplificando la creazione del tuo corso online.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci le tue lezioni video utilizzando template e scene pre-progettati. Incorpora elementi visivi, sfondi e di branding pertinenti per allinearti con l'identità del tuo corso utilizzando i template disponibili.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Corso
Produci il tuo corso video di alta qualità. Utilizza le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione per preparare i tuoi contenuti per varie piattaforme, sfruttando la potenza del generatore di video AI.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarire Argomenti Complessi

Trasforma argomenti complessi in lezioni video facilmente digeribili e coinvolgenti, migliorando la comprensione per un pubblico di apprendimento diversificato.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi nella creazione di corsi online usando l'AI?

HeyGen ti consente di diventare un "generatore di corsi AI" trasformando script di testo in "video AI" professionali. Sfrutta gli "avatar AI" e la tecnologia "testo-a-video" per semplificare la "creazione di corsi online", rendendo l'apprendimento dinamico e coinvolgente.

Posso generare un avatar AI personalizzato per i miei contenuti video con HeyGen?

Sì, la potente capacità di "AI Avatar Generator" di HeyGen ti permette di creare un "avatar AI personalizzato" che rappresenta veramente il tuo brand o persona. Questi "presentatori digitali" personalizzati migliorano il riconoscimento del brand e l'engagement per i "creatori di contenuti".

Quali strumenti creativi offre HeyGen per una generazione efficiente di video AI?

HeyGen offre una suite robusta di strumenti creativi per una generazione efficiente di "video AI". Da una libreria diversificata di "template" alla conversione senza soluzione di continuità "testo-a-video" e voiceover AI, puoi produrre video accattivanti rapidamente, aggiungendo anche controlli di branding e sottotitoli.

Come facilita HeyGen la creazione di video di marketing di alta qualità?

HeyGen semplifica la creazione di video di "marketing" di impatto utilizzando funzionalità avanzate di "generatore di video AI". Puoi scrivere il tuo messaggio, scegliere tra vari "avatar AI" o creare un "avatar AI personalizzato", e lasciare che HeyGen produca un video raffinato con voiceover AI e sottotitoli.

