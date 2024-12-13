Creatore di Video sulla Cultura Aziendale: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti
Crea avatar AI personalizzati con HeyGen per raccontare storie aziendali coinvolgenti, favorire le comunicazioni interne e definire la tua cultura aziendale unica.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di Employer Branding di 45 secondi rivolto ai potenziali candidati, illustrando lo spirito vibrante della tua cultura aziendale. Impiega un'estetica visiva ispiratrice e moderna con una voce narrante vivace, e integra gli avatar AI avanzati di HeyGen per rappresentare autenticamente gli avatar del tuo Brand.
Produci un aggiornamento conciso di 30 secondi per le comunicazioni interne rivolto ai dipendenti esistenti, fornendo notizie aziendali essenziali con chiarezza. Adotta uno stile visivo pulito e accessibile e una voce narrante sicura, potenziata dalla generazione di Voiceover di HeyGen per garantire un messaggio coerente consegnato da un avatar AI personalizzato.
Progetta un video di 60 secondi che celebri i tuoi valori aziendali fondamentali per tutti i dipendenti e gli stakeholder esterni, posizionando la tua organizzazione come un creatore di cultura aziendale di primo piano. Presenta un design visivo autentico e stimolante supportato da una voce narrante calda, e migliora l'accessibilità con i sottotitoli/caption di HeyGen, presentando un presentatore virtuale dinamico.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione della formazione con l'AI.
Migliora l'onboarding dei dipendenti e l'apprendimento continuo con video dinamici di avatar AI, rendendo la formazione più coinvolgente e memorabile per il tuo team.
Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali.
Consegna messaggi di leadership coinvolgenti e rafforza i valori aziendali fondamentali attraverso video potenziati dall'AI che promuovono una cultura aziendale positiva e unificata.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video sulla cultura aziendale e l'employer branding?
HeyGen ti consente di creare video coinvolgenti sulla cultura aziendale e l'employer branding utilizzando avatar AI realistici e capacità intuitive di trasformazione del testo in video. Questo permette di creare contenuti video coerenti e coinvolgenti per mostrare i valori della tua azienda e promuovere una forte cultura aziendale.
Cosa rende gli avatar AI personalizzati di HeyGen ideali per un messaggio di brand coerente?
HeyGen consente la creazione di avatar AI personalizzati che agiscono come presentatori virtuali, garantendo un'identità digitale coerente in tutte le tue comunicazioni video. Questi avatar di brand possono essere adattati per riflettere i tuoi elementi visivi e messaggi, scalando la tua produzione senza sforzo.
HeyGen può semplificare le comunicazioni interne e i processi di onboarding dei dipendenti?
Assolutamente, HeyGen è uno strumento potente per le comunicazioni interne e l'onboarding dei dipendenti, permettendoti di generare rapidamente materiali di formazione coinvolgenti e video di onboarding. Sfrutta gli Agenti Video AI per consegnare messaggi coerenti ai nuovi assunti o per aggiornamenti aziendali.
Come supporta HeyGen la creazione di contenuti video multilingue per un pubblico globale?
HeyGen facilita la produzione di contenuti video multilingue permettendo ai tuoi avatar AI di parlare in più lingue con voiceover AI. Questa scalabilità globale assicura che i tuoi messaggi risuonino con pubblici diversi in tutto il mondo, riflettendo varie culture e valori.