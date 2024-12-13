Generatore di Cultura Aziendale con Avatar per Coinvolgere i Team

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica le comunicazioni interne per i team HR utilizzando potenti avatar AI.

Produci un video di comunicazione interna di 30 secondi per i team HR, con un avatar AI professionale che spiega una nuova iniziativa di benessere aziendale con uno stile audio chiaro e incoraggiante, facilmente generato utilizzando la funzione Testo-a-video per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di onboarding di 45 secondi per i nuovi assunti, in cui un avatar AI personalizzato, progettato per incarnare una cultura aziendale accogliente, introduce i valori chiave in uno stile visivo moderno e informativo, utilizzando efficacemente i Template e le scene di HeyGen per una rapida generazione del video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale di 60 secondi rivolto ai team di marketing, mostrando come risparmiare tempo creando rapidamente spiegazioni di prodotto; un avatar AI consegna un messaggio dinamico e persuasivo, con punti cruciali evidenziati da Sottotitoli/didascalie per una maggiore diffusione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video concettuale creativo di 30 secondi per i creatori di contenuti, illustrando le vaste possibilità di personalizzazione degli avatar per messaggi di marca diversi, consegnato da un avatar AI giocoso il cui script è trasformato senza sforzo in video utilizzando la funzione Testo-a-video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Cultura Aziendale con Avatar

Potenzia le tue comunicazioni interne e il coinvolgimento dei dipendenti con video personalizzati e realistici con avatar AI, senza bisogno di riprese.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria o utilizza il nostro "generatore di avatar AI" per creare una persona digitale che incarna perfettamente l'identità unica della tua organizzazione.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci il testo desiderato e la nostra funzione "Testo-a-video da script" trasformerà automaticamente il tuo messaggio scritto in contenuto parlato realistico per il tuo avatar.
3
Step 3
Applica Branding e Template
Personalizza l'estetica del tuo video applicando "template" professionali e utilizzando i controlli delle scene per garantire coerenza del brand e comunicazioni interne efficaci.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza e scarica i tuoi video di alta qualità con "Avatar AI" per una distribuzione senza soluzione di continuità attraverso vari canali di comunicazione interna, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Interne

.

Produci comunicazioni interne coinvolgenti e video motivazionali con avatar AI personalizzati, promuovendo una cultura aziendale positiva e connessioni più forti tra i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un avatar AI personalizzato?

HeyGen ti consente di progettare il tuo avatar AI personalizzato, offrendo ampie opzioni di personalizzazione per adattarsi allo stile unico del tuo brand. Questo assicura che i tuoi video con Avatar AI siano perfettamente allineati con la tua visione creativa senza la necessità di riprese.

Cos'è la funzione Testo-a-video da script di HeyGen?

La funzione Testo-a-video da script di HeyGen rivoluziona la generazione di video trasformando il contenuto scritto in video coinvolgenti con Avatar AI senza sforzo. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera istantaneamente contenuti video professionali, fornendo uno strumento creativo potente.

HeyGen offre template per assistere nella generazione di video?

Sì, HeyGen fornisce una vasta libreria di template e scene professionali per semplificare il processo di generazione dei video. Questi layout pre-progettati facilitano la creazione di video di alta qualità con Avatar AI, migliorando la tua produzione creativa ed efficienza.

HeyGen può produrre avatar AI realistici per i miei contenuti?

HeyGen è specializzato nella creazione di avatar AI incredibilmente realistici che danno vita ai tuoi messaggi nei video con Avatar AI. La nostra tecnologia avanzata assicura una generazione video altamente realistica, perfetta per una vasta gamma di applicazioni creative e comunicazioni interne.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo