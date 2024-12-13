Generatore di Cultura Aziendale con Avatar per Coinvolgere i Team
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica le comunicazioni interne per i team HR utilizzando potenti avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di onboarding di 45 secondi per i nuovi assunti, in cui un avatar AI personalizzato, progettato per incarnare una cultura aziendale accogliente, introduce i valori chiave in uno stile visivo moderno e informativo, utilizzando efficacemente i Template e le scene di HeyGen per una rapida generazione del video.
Sviluppa un video promozionale di 60 secondi rivolto ai team di marketing, mostrando come risparmiare tempo creando rapidamente spiegazioni di prodotto; un avatar AI consegna un messaggio dinamico e persuasivo, con punti cruciali evidenziati da Sottotitoli/didascalie per una maggiore diffusione.
Progetta un video concettuale creativo di 30 secondi per i creatori di contenuti, illustrando le vaste possibilità di personalizzazione degli avatar per messaggi di marca diversi, consegnato da un avatar AI giocoso il cui script è trasformato senza sforzo in video utilizzando la funzione Testo-a-video.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta la Formazione e lo Sviluppo dei Dipendenti.
Migliora l'apprendimento aziendale creando moduli di formazione coinvolgenti guidati da avatar AI, migliorando la ritenzione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti.
Semplifica l'Onboarding e i Corsi Interni.
Sviluppa corsi di onboarding e formazione interna completi più rapidamente con avatar AI, garantendo messaggi coerenti e accessibilità globale per i dipendenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare un avatar AI personalizzato?
HeyGen ti consente di progettare il tuo avatar AI personalizzato, offrendo ampie opzioni di personalizzazione per adattarsi allo stile unico del tuo brand. Questo assicura che i tuoi video con Avatar AI siano perfettamente allineati con la tua visione creativa senza la necessità di riprese.
Cos'è la funzione Testo-a-video da script di HeyGen?
La funzione Testo-a-video da script di HeyGen rivoluziona la generazione di video trasformando il contenuto scritto in video coinvolgenti con Avatar AI senza sforzo. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera istantaneamente contenuti video professionali, fornendo uno strumento creativo potente.
HeyGen offre template per assistere nella generazione di video?
Sì, HeyGen fornisce una vasta libreria di template e scene professionali per semplificare il processo di generazione dei video. Questi layout pre-progettati facilitano la creazione di video di alta qualità con Avatar AI, migliorando la tua produzione creativa ed efficienza.
HeyGen può produrre avatar AI realistici per i miei contenuti?
HeyGen è specializzato nella creazione di avatar AI incredibilmente realistici che danno vita ai tuoi messaggi nei video con Avatar AI. La nostra tecnologia avanzata assicura una generazione video altamente realistica, perfetta per una vasta gamma di applicazioni creative e comunicazioni interne.