Produci un video di formazione coinvolgente di 45 secondi rivolto a nuovi dipendenti o a coloro che necessitano di un rapido aggiornamento delle politiche, dimostrando come un avatar AI personalizzato possa fornire un aggiornamento sulla conformità personalizzato. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e amichevole, con una generazione di voiceover chiara e concisa, garantendo un tono accogliente per informazioni essenziali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi rivolto a manager delle risorse umane e coordinatori della formazione, illustrando il processo senza soluzione di continuità di trasformazione dei documenti di politica esistenti in video di formazione sulla conformità dinamici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, pulito ed educativo, mostrando la potenza del Text-to-video da script insieme a vari Modelli e scene per semplificare la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi per i team di comunicazione interna e specialisti L&D, evidenziando l'uso innovativo dell'AI generativa per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti nella formazione sulla conformità. Il video dovrebbe presentare immagini diverse dalla libreria multimediale/supporto stock e sottotitoli/caption chiari, mantenendo uno stile audio-visivo energico e inclusivo per catturare l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video aziendale raffinato di 75 secondi destinato a dirigenti aziendali e responsabili della conformità, mostrando l'efficienza e la professionalità del Generatore di Avatar AI per la diffusione di politiche critiche. Lo stile visivo deve essere autorevole e d'impatto, enfatizzando come gli avatar AI di HeyGen contribuiscano significativamente al risparmio sui costi, con dimostrazioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Aggiornamenti sulla Conformità con Avatar

Genera rapidamente e facilmente video di formazione sulla conformità d'impatto sfruttando avatar AI e strumenti di editing intuitivi per un risultato professionale.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il presentatore professionale del tuo aggiornamento sulla conformità, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Formazione
Basta incollare il tuo contenuto di conformità, e la nostra capacità di text-to-video da script convertirà il tuo testo in un voiceover dal suono naturale per l'avatar scelto.
3
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi
Migliora il tuo video utilizzando i controlli di branding per aggiungere il logo della tua azienda, i colori del marchio e selezionare scene o media di sfondo appropriati per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Aggiornamento
Genera i tuoi video di formazione sulla conformità di alta qualità utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, pronti per la distribuzione al tuo team o l'integrazione con il tuo LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi di Conformità

.

Scomponi regole e politiche di conformità complesse in aggiornamenti video facilmente comprensibili utilizzando avatar AI per una comunicazione più chiara.

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la generazione creativa di avatar AI per i video?

HeyGen consente agli utenti di creare video avatar personalizzati con espressioni facciali altamente realistiche e personalizzazione flessibile degli avatar. Il nostro avanzato Generatore di Avatar AI trasforma il testo in avatar digitali coinvolgenti, rendendo la creazione di video accessibile a qualsiasi creatore di contenuti.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per trasformare il testo in video?

La piattaforma text-to-video di HeyGen offre un'esperienza senza soluzione di continuità per trasformare gli script in video brillanti. Gli utenti possono sfruttare modelli video personalizzabili, scene diverse e capacità avanzate di sincronizzazione labiale per creare contenuti coinvolgenti con facilità.

Posso personalizzare gli elementi visivi e il branding dei miei video con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione visiva, inclusa la personalizzazione dello sfondo e i controlli di branding. Puoi facilmente integrare il tuo logo e i colori del marchio per garantire che ogni video si allinei perfettamente con la tua visione creativa.

Come può HeyGen migliorare il mio flusso di lavoro di produzione video?

HeyGen semplifica la creazione di video fornendo un'interfaccia facile da usare per generare video di alta qualità rapidamente. Con funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli/caption, puoi produrre contenuti professionali in modo efficiente e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

