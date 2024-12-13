Generatore di Panoramiche Aziendali con Avatar per Video Aziendali Coinvolgenti

Genera video dinamici di panoramiche aziendali che catturano il tuo pubblico. I nostri avatar AI personalizzati fungono da portavoce digitale per un marketing d'impatto.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi per startup che vogliono catturare il loro pubblico sui social media con un'introduzione al marchio energica e moderna. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace con tagli rapidi, accompagnato da musica di sottofondo vivace e un avatar AI amichevole ma professionale che trasmette messaggi chiave, tutto creato senza sforzo utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per produrre contenuti coinvolgenti per i social media.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video raffinato di 60 secondi per responsabili marketing e dipartimenti HR, ideale per l'onboarding di nuovi dipendenti o presentazioni ai clienti. L'estetica dovrebbe essere aziendale e professionale, mostrando avatar AI personalizzati che presentano una narrazione concisa con voiceover chiaro e musica di sottofondo sottile, creato senza sforzo utilizzando i vari Template & scene di HeyGen per fornire un video di presentazione aziendale efficace.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di presentazione aziendale di 30 secondi per imprenditori e creatori di contenuti che cercano una presenza digitale rapida che metta in evidenza la loro proposta di valore unica. Questo rapido riassunto dovrebbe impiegare uno stile visivo veloce, ricco di grafica animata e transizioni dinamiche, mostrando un avatar portavoce professionale, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per una rapida creazione di video.
Prompt di Esempio 3
Produci una presentazione sofisticata di 90 secondi per aziende tecnologicamente avanzate che vogliono dimostrare la loro innovazione a investitori o partner strategici. Il video dovrebbe avere un'estetica elegante e futuristica con immagini di alta qualità e una narrazione calma e autorevole da un avatar AI, progettato per la Generazione Video End-to-End e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, rendendolo uno strumento avanzato di generazione video con avatar AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Panoramiche Aziendali con Avatar

Crea video professionali e coinvolgenti di panoramiche aziendali con avatar AI personalizzati in modo rapido ed efficiente, trasformando il tuo testo in contenuti visivi dinamici.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il testo della tua panoramica aziendale nell'editor. La nostra tecnologia di "testo-a-video da script" trasformerà il tuo contenuto in un voiceover, pronto per una presentazione coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di "avatar AI" o creane uno personalizzato per essere il tuo portavoce digitale. Questi presentatori digitali realistici narreranno la storia della tua azienda con precisione.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Migliora la professionalità del tuo video incorporando il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding. Puoi anche selezionare tra vari "template & scene" per affinare l'estetica del tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Panoramica
Una volta che il tuo "video di panoramica aziendale" è perfezionato, esportalo nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Il tuo video professionale è ora pronto per essere condiviso, elevando la presenza del tuo marchio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Produci video di successo dei clienti coinvolgenti con avatar AI per costruire fiducia e credibilità, completando efficacemente la panoramica della tua azienda.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei contenuti video creativi?

HeyGen consente agli utenti di elevare la creazione di video con contenuti coinvolgenti per i social media e storie di marca dinamiche. Sfrutta i nostri ampi template & scene e personalizza i video con avatar AI personalizzati per dare vita alle tue visioni creative.

Cosa rende HeyGen un efficace Creatore di Panoramiche Aziendali con Avatar?

HeyGen agisce come un potente Creatore di Panoramiche Aziendali con Avatar, permettendoti di produrre rapidamente contenuti video di panoramiche aziendali professionali. Utilizza i nostri avatar AI come portavoce digitale per trasmettere il tuo messaggio in modo efficiente attraverso le capacità di testo-a-video da script, fornendo una Generazione Video End-to-End.

Posso creare avatar AI personalizzati per il mio marchio con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di generare avatar AI personalizzati che rappresentano accuratamente il tuo marchio. Questi avatar realistici possono fungere da portavoce digitale, garantendo coerenza e una presentazione professionale con supporto multilingue.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per materiali di marketing?

HeyGen semplifica la creazione di video per materiali di marketing trasformando il testo in video da script in pochi minuti. Con una ricca libreria di template & scene, gli utenti possono generare rapidamente contenuti di alta qualità senza bisogno di attrezzature o competenze complesse.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo