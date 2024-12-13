Creatore di Assistenti di Coaching Avatar: Trasforma Formazione e Feedback

Potenzia il tuo coaching con avatar AI personalizzati. Genera contenuti video coinvolgenti da script per una formazione e un marketing scalabili.

Crea un video dinamico di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili delle risorse umane, mostrando come un avatar AI possa fungere da assistente di coaching istantaneo. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e coinvolgente, con una voce chiara che dimostri l'avatar fornire feedback 1:1 in tempo reale. Sottolinea la facilità di implementazione utilizzando gli avatar AI di HeyGen per potenziare i dipendenti e ottimizzare lo sviluppo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi destinato a formatori aziendali e professionisti L&D, illustrando la potenza di una piattaforma di coaching AI per una formazione scalabile. Presenta un'estetica visiva moderna e pulita con musica di sottofondo vivace. Evidenzia come gli utenti possano sfruttare i numerosi modelli e scene di HeyGen per costruire rapidamente moduli di formazione personalizzabili con i propri coach virtuali e opzioni di personalizzazione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale ispiratore di 30 secondi per agenzie di marketing e creatori di contenuti, concentrandoti sull'impatto di un'interfaccia umana digitale nei contenuti video di marketing. I visual dovrebbero essere dinamici e vivaci, con un montaggio veloce. Illustra come la funzione di sottotitoli/caption automatici di HeyGen garantisca un'ampia accessibilità e coinvolgimento per i loro messaggi di marketing potenziati dall'AI.
Prompt di Esempio 3
Produci un video sofisticato di 45 secondi per coach esecutivi e dipartimenti HR, dimostrando il ruolo di un avatar AI come assistente di coaching per la leadership o l'onboarding. Utilizza uno stile visivo caldo e incoraggiante e un tono professionale per trasmettere credibilità. Mostra come la generazione avanzata di voiceover di HeyGen crei una guida naturale e persuasiva per programmi critici di sviluppo dei dipendenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Assistenti di Coaching Avatar

Crea potenti assistenti di coaching AI personalizzati che offrono guida e formazione coinvolgenti in tempo reale con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Scegli dalla nostra galleria diversificata di avatar AI realistici o progetta un umano digitale personalizzato. Sfrutta l'animazione facciale avanzata per dare vita al tuo assistente di coaching.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Coaching
Inserisci il tuo contenuto di coaching nel nostro editor basato su testo. La piattaforma converte automaticamente il tuo testo in dialogo parlato, garantendo un messaggio accurato del prodotto utilizzando il testo in video da script.
3
Step 3
Seleziona la Tua Voce e Personalizzazioni
Migliora il tuo assistente con voci AI naturali utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover, o persino clona la tua. Affina gli elementi visivi e il branding per adattarli all'identità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Assistente
Genera il tuo video di assistente di coaching AI completamente animato. Scegli il rapporto d'aspetto e le opzioni di esportazione desiderate per integrarlo senza problemi nella tua piattaforma di coaching AI o nei moduli di formazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Contenuti di Coaching Motivazionali

Potenzia il tuo assistente di coaching AI per creare messaggi video ispiratori e personalizzati che sollevano e motivano efficacemente i tuoi studenti o clienti.

Domande Frequenti

Cos'è il creatore di assistenti di coaching avatar AI di HeyGen?

HeyGen offre un avanzato creatore di assistenti di coaching avatar AI, che consente agli utenti di creare avatar AI dinamici per varie esigenze di formazione e coaching. Questa innovativa piattaforma di coaching AI sfrutta l'AI generativa per produrre contenuti video coinvolgenti in modo efficiente.

Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare il coaching per la leadership?

Gli avatar AI di HeyGen forniscono uno strumento potente per il coaching della leadership, consentendo scenari di role-play interattivi in tempo reale. Questi umani digitali possono fornire feedback 1:1 in tempo reale, migliorando significativamente l'efficacia della formazione e lo sviluppo delle competenze.

HeyGen supporta la creazione di contenuti video multilingue?

Sì, HeyGen offre un supporto multilingue robusto, permettendoti di creare contenuti video diversificati con avatar AI che parlano più lingue. Questo include la generazione avanzata di voiceover e sottotitoli/caption automatici per una portata globale.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per gli avatar AI di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi avatar AI, assicurando che si allineino con il tuo marchio e le tue esigenze specifiche. Puoi creare avatar AI personalizzati e utilizzare controlli di branding per personalizzare il loro aspetto e integrarli senza problemi nei tuoi contenuti video.

