Generatore di Avatar AI per il Tuo Assistente di Coaching

Crea contenuti di coaching personalizzati e aumenta il coinvolgimento utilizzando avatar AI dinamici.

Crea un video dinamico di 60 secondi rivolto ad aspiranti imprenditori, in cui un avatar assistente AI introduce un nuovo corso online sulla crescita aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e motivazionale, con una voce narrante energica, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasmettere efficacemente i principali risultati di apprendimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 45 secondi per freelance che desiderano migliorare il proprio brand personale, mostrando la versatilità degli avatar AI personalizzati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e accattivante, dimostrando come si possano creare esperienze personalizzate con varie apparenze e voci degli avatar, sfruttando la funzione avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi per professionisti impegnati in cerca di consigli sulla produttività, con un avatar coach AI che fornisce consigli rapidi sulla gestione del tempo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo pulito e diretto e una voce chiara e incoraggiante, utilizzando al meglio la generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere messaggi incisivi rapidamente.
Prompt di Esempio 3
Genera un video informativo di 90 secondi rivolto a clienti B2B, presentando una nuova offerta di servizi attraverso un avatar realistico progettato con tecnologia digital twin. Adotta uno stile visivo sofisticato e aziendale e un tono autorevole, utilizzando i Template & scene di HeyGen per garantire una presentazione raffinata e professionale.
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Assistenti di Coaching Avatar

Crea facilmente il tuo assistente di coaching AI personalizzato in pochi minuti. Trasforma gli script in video coinvolgenti, completi di avatar realistici e branding personalizzato.

1
Step 1
Crea il Tuo Assistente di Coaching AI
Inizia selezionando o creando un avatar AI realistico che servirà come tuo coach digitale. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per adattarsi alla persona desiderata.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Script di Coaching
Incolla il tuo script di coaching o i messaggi chiave direttamente nella piattaforma. La nostra tecnologia di testo-a-video da script convertirà automaticamente il tuo testo in un discorso naturale per il tuo avatar.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Voce
Migliora il tuo video con sfondi coinvolgenti e scegli tra varie voci sintetiche. Utilizza template & scene per adattare lo stile visivo e garantire la coerenza del brand.
4
Step 4
Genera il Tuo Video di Coaching
Con il tuo avatar, script e personalizzazione a posto, genera il tuo video di coaching AI completo. Il tuo assistente digitale è ora pronto a fornire guida coinvolgente e personalizzata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coaching & Motivazione Personalizzati

Fornisci messaggi di coaching ispiratori e personalizzati e contenuti motivazionali attraverso avatar AI personalizzati, favorendo una maggiore connessione e impatto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con avatar AI?

HeyGen agisce come un generatore intuitivo di video con avatar AI, trasformando i tuoi script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici. La sua piattaforma facile da usare consente una produzione di video da testo senza intoppi, rendendo la creazione di video professionali accessibile a tutti.

Posso creare avatar AI personalizzati con HeyGen per il mio brand?

Assolutamente, HeyGen offre agli utenti ampie opzioni di personalizzazione per sviluppare avatar AI unici e personalizzati che si allineano perfettamente con l'identità del loro brand. Questa libertà creativa assicura che le tue persone digitali siano distintive e di impatto in tutte le comunicazioni.

Quali strumenti offre HeyGen per ottimizzare la produzione video?

HeyGen fornisce un editor tutto-in-uno con modelli predefiniti e la capacità di generare video direttamente dal tuo script di testo-a-video. Questa suite completa di funzionalità semplifica notevolmente la creazione di video, permettendoti di produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen supporta più lingue e la sincronizzazione vocale?

Sì, HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di sincronizzazione vocale e offre una robusta generazione di voiceover per supportare più lingue per i tuoi avatar AI. Questa capacità assicura che i tuoi contenuti video risuonino con un pubblico globale, offrendo un'esperienza veramente personalizzata.

