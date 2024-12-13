Sblocca un Onboarding Senza Soluzione di Continuità con Avatar Clinic Onboarding Generator

Semplifica l'onboarding con potenti strumenti di testo-a-video. Trasforma qualsiasi script in una presentazione coinvolgente, offrendo una formazione personalizzata ed efficiente.

Immagina un video istruttivo di 45 secondi rivolto a Responsabili delle Risorse Umane e responsabili della Formazione e Sviluppo, con un avatar AI amichevole e professionale che guida i nuovi assunti in un tour virtuale dell'ufficio. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e invitante, con una voce narrante calma e rassicurante, dimostrando come "L'Onboarding con Avatars AI" possa ottimizzare i processi di formazione aziendale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing energico di 30 secondi rivolto a Digital Marketers e Proprietari di Piccole Imprese, mostrando transizioni dinamiche e musica di sottofondo vivace, evidenziando la facilità di utilizzo dei "generatori di avatar AI" per creare "video di marketing" coinvolgenti. Questo clip dovrebbe presentare tagli rapidi di diversi stili di avatar, tutti generati rapidamente da un input "Testo-a-video da script" utilizzando modelli e scene vibranti, perfetti per catturare l'attenzione online.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi per Responsabili del Servizio Clienti e Creatori di Contenuti, presentando una persona digitale calda ed empatica che spiega le domande frequenti o le caratteristiche del prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, affidabile e accogliente, con transizioni fluide tra le scene e sottotitoli/caption ben visibili per migliorare l'accessibilità. Questo contenuto personalizzato dovrebbe sembrare diretto e utile, utilizzando una ricca libreria multimediale/supporto di stock per illustrare efficacemente i punti chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo elegante di 20 secondi per Team di Comunicazione Globale e Aziende Internazionali, dimostrando la potenza di una "piattaforma di creazione video AI" per produrre contenuti con supporto multilingue. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e globale, con avatar AI diversi che parlano lingue differenti, mentre l'audio rimane nitido e diretto. Il video dovrebbe mostrare il ridimensionamento e l'esportazione senza sforzo del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, enfatizzando velocità e portata nelle iniziative di comunicazione globale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Avatar Clinic Onboarding Generator

Ottimizza il tuo processo di onboarding con video personalizzati guidati da avatar AI che coinvolgono i nuovi membri del team fin dal primo giorno.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Inizia selezionando da una vasta libreria di avatar AI che rappresentano perfettamente il tuo brand per un benvenuto coinvolgente.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Onboarding
Inserisci il tuo testo o script di onboarding. La nostra piattaforma convertirà automaticamente il tuo contenuto in voiceover dal suono naturale, pronto per essere articolato dal tuo avatar AI scelto.
3
Step 3
Applica i Controlli del Tuo Brand
Integra il logo della tua azienda, i colori e i font personalizzati per garantire che i tuoi video di onboarding riflettano costantemente l'identità del tuo brand, rendendo ogni benvenuto distintamente tuo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di onboarding guidato da AI selezionando il rapporto d'aspetto desiderato, quindi esportalo in alta definizione, pronto per essere condiviso sulle tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Esperienza di Onboarding AI Coinvolgente

.

Eleva il coinvolgimento e migliora la ritenzione delle conoscenze durante l'onboarding con video dinamici di avatar AI, garantendo che i nuovi assunti siano formati in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia strategia di contenuti creativi con Avatars AI?

HeyGen ti consente di elevare i tuoi contenuti creativi generando video coinvolgenti con Avatars AI realistici. Puoi produrre rapidamente video di marketing accattivanti e contenuti personalizzati, utilizzando avatar personalizzabili per mantenere la voce e l'identità visiva uniche del tuo brand.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo degli Avatars AI di HeyGen per la formazione aziendale e l'onboarding?

Gli Avatars AI di HeyGen ottimizzano i processi di formazione aziendale e onboarding fornendo contenuti video coerenti e coinvolgenti. Questo approccio migliora la ritenzione dell'apprendimento e garantisce un'esperienza di onboarding con Avatars AI standardizzata ed efficiente in tutta l'organizzazione.

Come semplifica la produzione video la piattaforma di creazione video AI di HeyGen?

La piattaforma di creazione video AI di HeyGen semplifica notevolmente la produzione video trasformando direttamente gli script di testo in video professionali. Con la nostra tecnologia avanzata di testo-a-video, puoi generare contenuti di alta qualità in modo efficiente, risparmiando tempo e risorse.

Gli Avatars AI di HeyGen possono supportare contenuti video multilingue?

Sì, HeyGen supporta la creazione di contenuti multilingue con le sue avanzate capacità di generazione di Avatars AI e voiceover. Questo ti consente di espandere la tua portata a livello globale producendo facilmente video in più lingue per pubblici diversi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo