Sblocca l'Apprendimento con il Generatore di Video per Aule Virtuali

Trasforma i tuoi contenuti educativi in video dinamici utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

409/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produrre un video di marketing energico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come migliorare la loro presenza online. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico con musica di sottofondo vivace e sfruttare la funzione da Testo a video per creare rapidamente contenuti accattivanti con un avatar AI personalizzato, rendendo i video di marketing semplici ed efficaci.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video esplicativo di 60 secondi per product manager e creatori di contenuti, adottando uno stile visivo chiaro e conciso e una voce autorevole ma accessibile. Questo video dovrebbe dimostrare chiaramente la facilità di creazione di video avanzati utilizzando modelli e scene predefiniti e incorporando sottotitoli per una maggiore accessibilità, spiegando efficacemente le nuove funzionalità.
Prompt di Esempio 3
Creare un video di comunicazione interna professionale di 30 secondi su misura per i dipartimenti HR, utilizzando un'estetica visiva affidabile e una voce calma e chiara per annunciare aggiornamenti aziendali. Impiegare un portavoce digitale creato con avatar AI per trasmettere informazioni importanti in modo efficiente, migliorando la comunicazione interna con avatar AI realistici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Aule Virtuali

Trasforma senza sforzo i contenuti educativi in video dinamici utilizzando un Generatore di Avatar AI, creando esperienze di apprendimento coinvolgenti con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar e Copione
Inizia selezionando o creando un avatar AI personalizzato. Inserisci i tuoi contenuti educativi come copione per definire cosa dirà il tuo portavoce digitale.
2
Step 2
Aggiungi Voce e Immagini
Utilizza la generazione avanzata di voiceover per dare al tuo avatar una voce naturale. Migliora la tua presentazione integrando modelli video predefiniti o i tuoi media dalla libreria.
3
Step 3
Applica Personalizzazioni
Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo loghi e regolando i colori. Implementa il supporto multilingue attraverso sottotitoli per raggiungere un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione Video
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video completato nel formato desiderato. I tuoi contenuti educativi coinvolgenti sono ora pronti per essere condivisi su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima la Narrazione Educativa

.

Trasforma argomenti complessi come eventi storici in narrazioni avvincenti utilizzando la narrazione video AI per una comprensione più profonda.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con avatar AI?

HeyGen semplifica la creazione di video permettendo agli utenti di generare video di alta qualità direttamente da un copione utilizzando avatar AI avanzati. Questo potente Generatore di Avatar AI trasforma il testo in contenuti visivi coinvolgenti, rendendo la produzione video professionale accessibile a tutti.

Posso creare un avatar AI personalizzato per il mio marchio o azienda?

Sì, HeyGen ti consente di creare un avatar AI personalizzato unico per fungere da portavoce digitale. Questa funzione garantisce coerenza del marchio e aiuta a stabilire un volto riconoscibile per i tuoi contenuti educativi o video di marketing.

Che tipo di contenuti posso sviluppare utilizzando il generatore di video AI di HeyGen?

HeyGen è versatile per lo sviluppo di una vasta gamma di contenuti, inclusi video esplicativi, contenuti educativi e video di marketing. Con funzionalità come voci AI e supporto multilingue, puoi raggiungere efficacemente pubblici diversi.

Come supportano i modelli di HeyGen una produzione video efficiente?

HeyGen offre una varietà di modelli video predefiniti progettati per ottimizzare il tuo processo di produzione video. Questi modelli forniscono un punto di partenza rapido, permettendoti di creare video di marketing professionali e altri contenuti con facilità e velocità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo