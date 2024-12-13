Creatore di Istruzioni in Aula con Avatar: Crea Lezioni AI Coinvolgenti

Trasforma i tuoi materiali didattici in contenuti interattivi con gli avatar AI di HeyGen per il massimo coinvolgimento degli studenti.

Scopri come gli insegnanti possono trasformare le loro lezioni utilizzando un creatore di istruzioni in aula con avatar per creare contenuti educativi più coinvolgenti. Questo video di 45 secondi, rivolto a insegnanti K-12 e docenti di istruzione superiore, dovrebbe presentare immagini luminose e incoraggianti abbinate a una voce chiara e amichevole, mostrando vari avatar AI che spiegano argomenti complessi. L'obiettivo è dimostrare quanto facilmente gli insegnanti possano dare vita ai loro materiali didattici, stimolando un maggiore interesse degli studenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Coinvolgi i tuoi studenti come mai prima d'ora creando corsi eLearning dinamici con contenuti interattivi. I creatori di contenuti educativi e gli sviluppatori di eLearning apprezzeranno questo video di 30 secondi, che utilizzerà i diversi Template e scene di HeyGen per mostrare un ambiente di apprendimento visivamente stimolante, arricchito da musica di sottofondo vivace e una voce professionale, dimostrando quanto sia facile aumentare il coinvolgimento degli studenti.
Prompt di Esempio 2
Ottimizza le tue esperienze di apprendimento digitale sfruttando istruttori virtuali per fornire video personalizzati su larga scala. Questo video professionale di 60 secondi, rivolto ad amministratori scolastici e progettisti di curriculum, dovrebbe adottare un'estetica pulita con evidenziazioni di testo sullo schermo, tutto narrato da una voce calma e autorevole, evidenziando l'efficienza di generare contenuti direttamente da un testo a video da script.
Prompt di Esempio 3
Rivoluziona il modo in cui fornisci materiali didattici creando contenuti inclusivi e accessibili per tutti gli studenti. Progettato per formatori aziendali e progettisti didattici, questo video di 50 secondi dovrebbe presentare uno stile moderno e informativo con elementi animati e una voce neutra e chiara, sottolineando quanto sia facile aggiungere sottotitoli per supportare studenti diversi con avatar AI per l'eLearning.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Istruzioni in Aula con Avatar

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in lezioni video coinvolgenti utilizzando avatar AI, migliorando il coinvolgimento degli studenti e offrendo esperienze di apprendimento digitale personalizzate.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI o personalizzane uno per rappresentare il tuo istruttore virtuale, impostando il tono per i tuoi corsi eLearning e rendendo i contenuti più relazionabili.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script Didattico
Inserisci il testo della tua lezione e la capacità di testo a video da script della piattaforma genererà automaticamente un voiceover professionale per l'avatar scelto, convertendo i tuoi materiali didattici in parole parlate.
3
Step 3
Migliora i Tuoi Contenuti di Apprendimento
Utilizza diversi Template e scene per aggiungere elementi visivi, musica di sottofondo e grafica pertinente, rendendo i tuoi video didattici più dinamici e interattivi per gli studenti.
4
Step 4
Esporta la Tua Lezione Coinvolgente
Finalizza il tuo video con un tempismo preciso e poi utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare la tua esperienza di apprendimento digitale di alta qualità e coinvolgente per gli studenti su varie piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima i Materiali Didattici

.

Trasforma concetti e argomenti astratti in narrazioni video vivide e memorabili potenziate dall'AI, rendendo i materiali didattici complessi affascinanti per gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i corsi eLearning e il coinvolgimento degli studenti?

HeyGen consente agli educatori di creare corsi eLearning dinamici utilizzando avatar AI e istruttori virtuali. Questa tecnologia aumenta significativamente il coinvolgimento degli studenti fornendo video personalizzati e contenuti interattivi su misura per gli studenti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di istruzioni in aula con avatar per insegnanti?

HeyGen funge da potente creatore di istruzioni in aula con avatar permettendo agli insegnanti di generare rapidamente video AI da script. Consente loro di personalizzare l'aspetto, garantendo che i materiali didattici siano professionali e coinvolgenti per tutti gli studenti.

Posso personalizzare gli avatar AI per i miei contenuti educativi usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre funzionalità robuste per personalizzare l'aspetto dei tuoi avatar AI e integrare controlli di branding. Questo assicura che le tue esperienze di apprendimento digitale mantengano un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi contenuti.

Come semplifica HeyGen la creazione di materiali didattici coinvolgenti?

HeyGen semplifica lo sviluppo di materiali didattici coinvolgenti trasformando il testo in video con voiceover realistici e avatar AI. Questo generatore di video AI ottimizza la creazione di contenuti per gli educatori, fungendo da prezioso strumento di authoring per l'eLearning.

