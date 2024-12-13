Generatore di Istruzioni in Aula con Avatar: Crea Lezioni Coinvolgenti

Dai potere ai progettisti didattici di creare video formativi coinvolgenti istantaneamente utilizzando avatar AI avanzati.

Produci un video professionale di 60 secondi rivolto a educatori e formatori aziendali, illustrando come un generatore di avatar AI semplifica la creazione di video formativi coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con una voce narrante autorevole ma accessibile. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per mostrare una produzione di contenuti semplificata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale coinvolgente di 45 secondi per progettisti didattici e creatori di contenuti e-learning, dimostrando le ampie opzioni di personalizzazione disponibili per i tutor virtuali. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e amichevole con musica di sottofondo vivace. Evidenzia gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per enfatizzare la personalizzazione.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un tutorial dinamico di 30 secondi per insegnanti K-12 e piattaforme di apprendimento supplementare, mostrando quanto facilmente possano produrre contenuti educativi rapidi. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce e incoraggiante, supportata da una narrazione chiara. Sottolinea le funzionalità di testo-a-video da script e sottotitoli/caption di HeyGen per evidenziare l'efficienza nella generazione di materiali didattici per l'educazione.
Prompt di Esempio 3
Immagina una pubblicità raffinata di 60 secondi per istituzioni educative e dipartimenti HR, promuovendo efficacemente il generatore di istruzioni in aula con avatar. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere aspirazionale e professionale, accompagnato da una colonna sonora ispiratrice. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e i modelli e scene per illustrare le potenti capacità di generazione video della piattaforma.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Istruzioni in Aula con Avatar

Crea senza sforzo video didattici coinvolgenti e personalizzati per la tua aula utilizzando avatar AI avanzati e strumenti intuitivi, trasformando le esperienze di apprendimento.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare i tuoi contenuti didattici, assicurando un presentatore accattivante e relazionabile per i tuoi studenti.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Didattico
Inserisci il tuo script didattico. La capacità di testo-a-video da script della piattaforma genererà quindi un voiceover dal suono naturale, dando vita alla tua lezione.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Audio
Migliora il tuo video con sfondi, testo e musica, sfruttando robuste opzioni di personalizzazione per allinearti al tema della tua lezione e coinvolgere gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta il tuo video didattico di alta qualità nei rapporti d'aspetto desiderati. Condividi la tua lezione avvincente direttamente con la tua aula, pronta per un impatto immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Contenuti Educativi Complessi

.

Trasforma argomenti complessi in lezioni video facilmente digeribili, rendendo accessibili e coinvolgenti i temi avanzati per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i contenuti educativi e i video formativi?

HeyGen consente agli utenti di creare video formativi coinvolgenti e contenuti educativi utilizzando avatar AI avanzati. Questo permette ai progettisti didattici di generare rapidamente lezioni video professionali, migliorando le esperienze di apprendimento con tutor virtuali.

Qual è l'approccio di HeyGen alla generazione di video con avatar AI?

HeyGen semplifica la generazione di video con avatar AI trasformando il testo in contenuti video coinvolgenti. Puoi facilmente creare avatar AI realistici con animazioni facciali naturali e capacità integrate di sintesi vocale, semplificando la tua produzione video.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per avatar AI e video?

Sì, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi avatar AI e progetti video. Puoi implementare controlli di branding come loghi e colori, e aggiungere facilmente sottotitoli e generazione di voiceover, assicurando che i tuoi contenuti siano in linea con le tue esigenze specifiche.

Per quali scopi possono essere utilizzati gli avatar video di HeyGen?

Gli avatar video versatili di HeyGen sono ideali per una vasta gamma di applicazioni, incluse campagne di marketing e contenuti per i social media. Gli utenti possono sfruttare modelli e scene, insieme al ridimensionamento del rapporto d'aspetto, per generare video d'impatto per diverse piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo