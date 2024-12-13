Crea Video Straordinari con Avatar AI

Mantieni la coerenza del marchio in tutti i tuoi contenuti video utilizzando i controlli di branding di HeyGen.

Crea un video di marketing coinvolgente di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, mostrando come gli avatar AI personalizzati possano mantenere facilmente la coerenza del marchio su tutte le piattaforme digitali. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando colori vivaci del marchio, accompagnato da una voce autorevole ma accessibile generata da HeyGen. Evidenzia l'integrazione senza soluzione di continuità degli avatar AI personalizzati per fornire messaggi coerenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna coinvolgente di 60 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai formatori aziendali, progettato per integrare nuovi dipendenti o spiegare cambiamenti complessi delle politiche a team internazionali. Adotta un'estetica visiva chiara e amichevole con testo sullo schermo che rafforza i punti chiave, supportato dalle capacità video multilingue e sottotitoli/caption di HeyGen per garantire la comprensione globale. Sottolinea come gli avatar AI parlanti possano fornire informazioni vitali in varie lingue.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio dinamico di 30 secondi per i social media rivolto a creatori di contenuti ed educatori, illustrando la rapida creazione di contenuti video utilizzando un generatore di avatar AI. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente eccitante, con tagli rapidi tra scene diverse e musica di sottofondo vivace, tutto guidato da uno script conciso da testo a video. Mostra come i modelli predefiniti possano accelerare la creazione di contenuti video creativi per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo innovativo di 50 secondi rivolto a product manager e appassionati di tecnologia, introducendo una nuova funzionalità software utilizzando un avatar AI realistico. Il video dovrebbe adottare un design visivo moderno e high-tech con animazioni eleganti e una voce sicura e informativa, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visualizzazione ottimale sulla piattaforma. Evidenzia la capacità di produrre avatar video raffinati per presentazioni di prodotti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Gestione del Cambiamento con Avatar

Crea e gestisci senza sforzo video dinamici potenziati dall'AI per comunicare cambiamenti organizzativi o formazione con messaggi professionali e coerenti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI, incluse opzioni personalizzate, per rappresentare il tuo marchio. Questi avatar AI realistici sono pronti a trasmettere il tuo messaggio con autenticità.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Basta incollare il tuo script di gestione del cambiamento o i punti di discussione. La nostra funzione avanzata di testo a video da script animerà automaticamente il tuo avatar AI parlante scelto con sincronizzazione labiale naturale.
3
Step 3
Applica Branding e Elementi Visivi
Integra il logo della tua azienda, i colori e gli elementi visivi di sfondo utilizzando i nostri controlli di branding per mantenere un aspetto professionale e garantire la coerenza del marchio in tutte le tue comunicazioni.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi le tue sessioni di gestione del cambiamento o formazione di impatto con il tuo team o un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Dinamici per i Social Media

Produci video coinvolgenti per i social media con avatar AI parlanti, gestendo facilmente contenuti diversi per varie piattaforme per mantenere l'interesse del pubblico.

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la creazione di avatar AI personalizzati?

Il potente generatore di avatar AI di HeyGen consente agli utenti di creare avatar AI realistici e personalizzati che rappresentano perfettamente il loro marchio. Puoi dare vita alla tua immagine o scegliere da una libreria diversificata di opzioni per i tuoi avatar video.

Posso generare video rapidamente con gli strumenti video AI di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen semplifica la creazione di contenuti video con il suo editor di testo a video intuitivo, modelli predefiniti e funzionalità di trascinamento. Questo consente una produzione rapida di video di marketing di alta qualità o sessioni di formazione senza competenze di editing estese.

Quali funzionalità avanzate offrono gli avatar AI parlanti di HeyGen?

Gli avatar AI parlanti di HeyGen offrono una tecnologia avanzata di sincronizzazione labiale per una consegna naturale e supportano video multilingue, permettendo al tuo messaggio di raggiungere un pubblico globale. La clonazione vocale migliora ulteriormente la personalizzazione dei tuoi contenuti video.

Per quali scopi possono essere utilizzati gli avatar AI di HeyGen?

Gli avatar AI versatili di HeyGen sono ideali per varie applicazioni, inclusi video di marketing coinvolgenti, sessioni di formazione informative e mantenimento della coerenza del marchio in tutte le tue comunicazioni. Potenziano la creazione efficace di contenuti video per esigenze diverse.

