Avatar CEO Message Maker per Video di Leadership Coinvolgenti

Consegna messaggi del CEO potenti e personalizzati istantaneamente utilizzando avatar AI realistici per coinvolgere il tuo pubblico.

Crea un video di comunicazione interna di 45 secondi con un AI CEO Message Video Maker che consegna un messaggio video convincente a tutti i dipendenti dell'azienda, annunciando una nuova iniziativa. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e ispirante, con una voce AI calda e sicura, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per rappresentare la leadership.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di campagna marketing di 30 secondi rivolto a potenziali clienti, presentando il lancio di un nuovo prodotto. Il video dovrebbe sfruttare un Avatar AI personalizzato come portavoce, presentando le informazioni in uno stile visivo coinvolgente e moderno con sovrapposizioni dinamiche del prodotto e una voce AI vivace, generata da un testo dettagliato per video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un aggiornamento di 60 secondi per stakeholder e investitori, fornendo una panoramica delle prestazioni trimestrali. Questo video messaggio personalizzato del CEO dovrebbe emanare autorità e raffinatezza con grafica pulita e una voce AI rassicurante, garantendo accessibilità e chiarezza attraverso sottotitoli/caption precisi, mantenendo controlli di branding coerenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione di onboarding di 20 secondi per i nuovi assunti, introducendoli alla cultura aziendale e ai primi passi. Il video dovrebbe essere amichevole, chiaro e conciso, con visual step-by-step e una voce AI incoraggiante, facilmente creato con il generatore di video AI di HeyGen utilizzando Template e scene pre-progettati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona l'Avatar CEO Message Maker

Crea messaggi del CEO coinvolgenti e personalizzati con avatar potenziati dall'AI, trasformando il tuo testo in video professionali per una comunicazione interna ed esterna di impatto.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia scegliendo dalla nostra vasta libreria di avatar AI o creane uno personalizzato per rappresentare il tuo brand, garantendo una presenza visiva coerente.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Messaggio
Inserisci direttamente il tuo messaggio del CEO nella piattaforma, sfruttando la nostra capacità di testo per video da script per animare senza soluzione di continuità il tuo contenuto scritto.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Personalizza il tuo video utilizzando i controlli di branding per integrare i loghi e i colori della tua azienda per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Utilizza la nostra funzione di Generazione Video End-to-End per compilare il tuo avatar, script e branding in un video messaggio del CEO rifinito, pronto per l'esportazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza il Marketing e i Messaggi del Brand

Genera rapidamente messaggi del CEO coinvolgenti per campagne di marketing e pubblicità per migliorare la presenza e la portata del brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare messaggi video personalizzati e coinvolgenti per le campagne di marketing?

HeyGen ti consente di generare video messaggi del CEO personalizzati e altri messaggi video coinvolgenti senza sforzo. Con il generatore di video AI di HeyGen, puoi sfruttare gli Avatar AI e i controlli di branding per garantire che le tue campagne di marketing risuonino potentemente con il tuo pubblico.

HeyGen può creare un Avatar AI personalizzato che rifletta il mio brand?

Sì, HeyGen ti permette di creare un Avatar AI personalizzato su misura per l'identità unica del tuo brand. Questa capacità assicura che i tuoi contenuti video, inclusi i messaggi della leadership, mantengano una presenza di brand coerente e professionale in tutte le comunicazioni interne ed esterne.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI efficace per esigenze di contenuto diversificate?

HeyGen è un generatore di video AI versatile, che consente la generazione di video end-to-end da un semplice script. Le sue potenti funzionalità come testo per video da script, voce AI e supporto multilingue lo rendono ideale per varie applicazioni, dalle campagne di marketing ai video di formazione.

HeyGen offre soluzioni per produrre contenuti video di formazione di alta qualità?

Assolutamente. HeyGen è uno strumento eccellente per creare contenuti video di formazione professionali in modo efficiente. Puoi facilmente convertire testo in video da script, aggiungere voce AI e includere sottotitoli/caption, garantendo esperienze di apprendimento chiare e coinvolgenti per il tuo team.

