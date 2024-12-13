Generatore di Messaggi Avatar CEO: Crea Video d'Impatto

Consegna messaggi video personalizzati senza sforzo, sfruttando avatar AI realistici per una comunicazione aziendale coinvolgente.

Sviluppa un messaggio video personalizzato di 45 secondi rivolto a potenziali clienti B2B, con un avatar AI personalizzato. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e amichevole, accompagnato da una voce chiara e articolata, mostrando gli avatar AI di HeyGen per una comunicazione diretta e d'impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi per contenuti sui social media rivolti a piccoli imprenditori, dimostrando come un avatar AI parlante possa migliorare il loro brand. Questo video coinvolgente richiede visuali moderne, musica di sottofondo vivace e sottotitoli chiari generati tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen, garantendo ampia accessibilità e impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un messaggio ispiratore di 60 secondi dell'avatar CEO per stakeholder interni e dipendenti dell'azienda, trasmettendo una nuova visione aziendale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo autorevole e brandizzato utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, con un tono calmo e rassicurante, ottimizzato per varie piattaforme tramite ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video professionale sofisticato di 40 secondi con un clone digitale per leader di pensiero, condividendo approfondimenti del settore. Lo stile visivo deve essere di alta qualità e simile a uno studio, completato da una recitazione vocale naturale e supportato da ricche visuali dalla libreria multimediale/stock di HeyGen per elevare la presentazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Messaggi Avatar CEO

Crea facilmente messaggi video personalizzati e d'impatto con un avatar AI personalizzato, trasformando le tue comunicazioni aziendali.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione del Messaggio
Inserisci il messaggio del tuo CEO incollandolo o digitandolo nell'editor di copioni. Questo passaggio iniziale pone le basi per generare messaggi video personalizzati e professionali senza sforzo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona dalla nostra libreria di avatar AI diversificati, o crea facilmente un avatar AI personalizzato che rispecchi esattamente l'immagine del tuo CEO. Questo assicura una rappresentazione digitale autentica per il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Branding e Funzionalità
Integra elementi di branding essenziali, inclusi il logo della tua azienda e i colori del brand. Questo passaggio assicura coerenza visiva e rafforza l'identità aziendale all'interno del video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Messaggio del CEO
Genera e scarica il tuo video messaggio professionale finale. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare l'output per varie piattaforme, garantendo un'ampia portata del pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media con il tuo avatar CEO per comunicare aggiornamenti e connetterti con stakeholder esterni.

background image

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la creazione di avatar AI personalizzati per messaggi video personalizzati?

HeyGen permette agli utenti di generare avatar AI personalizzati e utilizzarli in messaggi video personalizzati senza sforzo. Questa capacità trasforma il modo in cui le aziende creano contenuti con il generatore di messaggi avatar CEO, rendendo ogni contatto unico.

Cos'è la tecnologia testo-a-video di HeyGen e come semplifica la produzione di video professionali?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di testo-a-video per convertire rapidamente i copioni in contenuti video professionali coinvolgenti. Questo include la generazione di presentazioni di avatar AI parlanti realistici complete di voiceover, semplificando notevolmente il tuo flusso di lavoro.

HeyGen può aiutare a creare contenuti video di marketing diversificati e mantenere la coerenza del brand?

Sì, HeyGen supporta la creazione di contenuti video di marketing e social media diversificati con elementi di branding integrati. Gli utenti possono utilizzare vari modelli e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per garantire la coerenza del brand su tutte le piattaforme.

HeyGen supporta funzionalità come sottotitoli e contenuti multilingue per raggiungere un pubblico più ampio?

Assolutamente, HeyGen include un supporto robusto per la generazione automatica di sottotitoli e contenuti multilingue. Questo assicura che i tuoi video di formazione e la comunicazione aziendale raggiungano efficacemente e inclusivamente un pubblico globale.

