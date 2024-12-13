Avatar Business Video Maker: Crea Video Coinvolgenti con l'AI

Crea istantaneamente video di marketing e formazione professionali utilizzando avatar AI realistici.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione di 45 secondi progettato per i nuovi dipendenti, destinato ai formatori aziendali, che mostra la facilità di creare contenuti coinvolgenti da un copione utilizzando la funzione di testo-a-video, con uno stile audio calmo e informativo e visuali chiare e di supporto arricchite da sottotitoli.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di presentazione di vendita dinamico di 60 secondi, specificamente per team di vendita e creatori di contenuti, in cui un avatar AI (forse una variante 'Clona te stesso') presenta con sicurezza un prodotto, utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen per uno stile visivo elegante e persuasivo e una voce forte e autorevole.
Prompt di Esempio 3
Crea un vivace clip di 15 secondi per i social media, perfetto per imprenditori impegnati, che trasforma rapidamente alcune grafiche dalla libreria multimediale/supporto stock in un aggiornamento accattivante, con una voce AI amichevole e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, con uno stile visivo e audio energico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Avatar Business Video Maker

Crea facilmente video aziendali professionali con avatar AI in soli quattro semplici passaggi, ottimizzando la tua produzione di contenuti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia scegliendo da una vasta libreria di avatar AI realistici per rappresentare il tuo marchio o messaggio nel tuo video aziendale, sfruttando la nostra capacità di avatar AI.
2
Step 2
Scrivi il Tuo Copione Video
Inserisci il tuo testo e il nostro avanzato AI lo convertirà automaticamente in un discorso dal suono naturale per l'avatar scelto, utilizzando la nostra funzione di testo-a-video.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Personalizza il tuo video incorporando il logo, i colori del tuo marchio e scegliendo da una ricca libreria multimediale per allinearti con il tuo contenuto utilizzando i nostri controlli di Branding.
4
Step 4
Genera il Tuo Video Aziendale
Finalizza il tuo progetto e sfrutta la nostra capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per produrre video di alta qualità con avatar AI per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Coinvolgenti di Successo del Cliente

Sfrutta gli avatar AI per creare testimonianze video accattivanti e casi studio, evidenziando efficacemente i successi dei clienti e costruendo fiducia.

Domande Frequenti

Come posso generare video personalizzati con avatar AI utilizzando HeyGen?

HeyGen consente agli utenti di creare video coinvolgenti con avatar AI sfruttando il suo avanzato Generatore di Avatar AI. Puoi scegliere da una vasta libreria di avatar AI o progettare il tuo, personalizzando abiti e sfondi per adattarsi perfettamente all'estetica del tuo marchio.

Quali tipi di contenuti creativi posso produrre con la piattaforma di Creazione Video AI di HeyGen?

La piattaforma di Creazione Video AI di HeyGen ti permette di produrre una vasta gamma di contenuti creativi, inclusi video di marketing coinvolgenti, video di formazione informativi e clip dinamici per i social media. Puoi anche trasformare una Foto in Video o incorporare grafiche personalizzate per migliorare il tuo messaggio.

HeyGen mi permette di clonare la mia voce per video AI personalizzati?

Sì, HeyGen offre capacità avanzate, inclusa la Clonazione della Voce AI, permettendoti di utilizzare la tua voce per video AI personalizzati. Questa funzione consente un tocco autentico e professionale, permettendoti davvero di Clonare te stesso digitalmente per varie esigenze di contenuto.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare il flusso di lavoro di creazione video?

HeyGen semplifica la creazione di video con un editor basato su testo intuitivo e un'interfaccia drag-and-drop facile da usare. Queste funzionalità semplificano il processo, permettendoti di creare video di alta qualità in modo efficiente e ottimizzare i flussi di lavoro per tutte le tue esigenze di contenuto.

