Crea Tutorial Coinvolgenti con il Nostro Generatore di Tutorial con Avatar

Trasforma facilmente i tuoi copioni in tutorial video dinamici utilizzando la nostra potente funzione da testo a video, con avatar AI parlanti.

Produci un tutorial accattivante di 45 secondi, rivolto ad aspiranti creatori di contenuti, mostrando come sfruttare HeyGen per creare avatar AI personalizzati che fungano da portavoce dinamici per il loro brand. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando colori vivaci e transizioni fluide, accompagnato da una voce fuori campo vivace e chiara che evidenzi il potere intuitivo degli avatar AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo convincente di 60 secondi per team di marketing ed educatori, illustrando l'efficienza nel generare contenuti esplicativi coinvolgenti utilizzando i modelli progettati professionalmente di HeyGen. Adotta uno stile visivo pulito e professionale con registrazioni dello schermo facili da seguire e una narrazione audio calma e informativa, enfatizzando la conversione senza soluzione di continuità da testo a video a partire dal copione.
Prompt di Esempio 2
Crea un pezzo promozionale conciso di 30 secondi, rivolto agli appassionati di tecnologia e alle startup innovative, dimostrando la rapida creazione di video AI di alta qualità con avatar realistici. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ricco di immagini, mostrando varie espressioni degli avatar e scene dalla libreria multimediale/supporto stock, supportato da musica energica e infusa di tecnologia e una voce fuori campo nitida e accattivante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video ispiratore di 50 secondi per social media manager e creativi freelance, illustrando come trasformare un semplice testo in messaggi accattivanti con avatar UGC unici. Utilizza un'estetica visiva creativa e generata dagli utenti che mescola filmati del mondo reale con elementi AI, accompagnata da uno stile audio amichevole e conversazionale e sottotitoli/caption chiari per evidenziare l'accessibilità dell'editor da testo a video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Tutorial con Avatar

Crea senza sforzo tutorial app coinvolgenti e informativi con avatar AI realistici e potenti capacità da testo a video, semplificando istruzioni complesse.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Scegli da una libreria diversificata di "avatar AI" o carica il tuo, quindi seleziona un "modello progettato professionalmente" per iniziare a strutturare il tuo tutorial.
2
Step 2
Incolla il Tuo Copione del Tutorial
Inserisci il tuo testo nell'"editor da testo a video". Il nostro sistema lo sincronizzerà automaticamente con gli "avatar AI parlanti" per spiegazioni chiare e dinamiche.
3
Step 3
Raffina e Migliora il Tuo Video
Migliora il tuo tutorial con "sottotitoli/caption" per la massima chiarezza e incorpora elementi visivi di supporto o musica di sottofondo per arricchire l'esperienza di apprendimento.
4
Step 4
Genera e Condividi la Tua Creazione
Renderizza il tuo tutorial con "generatore di video AI" nei "rapporti d'aspetto" preferiti e "scarica o condividi i progetti" facilmente su piattaforme o direttamente con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Tutorial App per i Social Media

.

Crea rapidamente brevi clip video e tutorial alimentati da AI perfetti per la condivisione su piattaforme di social media.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare avatar AI personalizzati per una rappresentazione unica del brand?

HeyGen ti consente di creare avatar AI personalizzati, inclusi gli avatar UGC, che si adattano perfettamente allo stile e alla voce del tuo brand. Puoi dare vita alla tua immagine o progettare personaggi unici per contenuti veramente personalizzati.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un potente generatore di video AI per le aziende?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, permettendo la creazione di contenuti coinvolgenti con avatar AI parlanti realistici. La sua interfaccia intuitiva e l'editor da testo a video semplificano la produzione rapida di video di qualità professionale.

HeyGen fornisce modelli progettati professionalmente per una rapida produzione video?

Sì, HeyGen offre una libreria di modelli progettati professionalmente che ti permettono di avviare facilmente i tuoi progetti video. Questi modelli semplificano il processo creativo, rendendo semplice la produzione di video raffinati.

Posso usare HeyGen per generare video tutorial coinvolgenti con avatar AI?

Assolutamente! HeyGen è un eccellente generatore di tutorial con avatar, permettendoti di creare contenuti istruttivi chiari e concisi. Utilizza i nostri avatar AI e le capacità da testo a video per produrre tutorial professionali ed efficaci.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo