Avatar AI: Generazione di Valutazioni Annuali Senza Sforzo
Ottimizza il feedback strutturato per lo sviluppo dei dipendenti con il Text-to-video intelligente da script.
Sviluppa una guida visiva di 60 secondi per Team Leader e Manager, adottando uno stile visivo caldo e incoraggiante, accompagnato da una voce narrante amichevole e di supporto. Evidenzia come gli "avatar AI" di HeyGen possano fornire feedback strutturati in modo efficace, promuovendo lo sviluppo dei dipendenti attraverso messaggi video personalizzati.
Produci un video istruttivo di 30 secondi rivolto ai Professionisti delle Risorse Umane e agli Specialisti L&D, utilizzando uno stile visivo dinamico e informativo con testo sullo schermo e una voce narrante vivace e professionale. Mostra come le funzionalità di "Generazione di voiceover" e "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen semplifichino il processo di fornire feedback costruttivi e stabilire obiettivi chiari.
Progetta un video esplicativo di 50 secondi per Proprietari di Piccole Imprese e Innovatori delle Risorse Umane, utilizzando uno stile visivo moderno ed elegante che enfatizzi la creazione rapida di contenuti, accompagnato da una voce narrante sicura e persuasiva. Illustra come le "Template & scene" e il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen permettano agli utenti di creare contenuti creativi attorno ai generatori di valutazioni delle prestazioni AI, rendendo accessibili strumenti HR sofisticati.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nel Feedback dei Dipendenti.
Migliora il modo in cui i dipendenti si impegnano e assimilano il feedback costruttivo dalle valutazioni annuali utilizzando spiegazioni video potenziate dall'AI.
Scala le Spiegazioni delle Valutazioni delle Prestazioni.
Genera in modo efficiente spiegazioni delle valutazioni delle prestazioni potenziate dall'AI, coerenti e complete, per tutti i dipendenti a livello globale.
Domande Frequenti
Qual è la capacità principale di HeyGen per la creazione di video?
HeyGen sfrutta la potente tecnologia degli avatar AI e le funzionalità di text-to-video da script per aiutare gli utenti a generare video coinvolgenti senza sforzo, trasformando contenuti scritti in esperienze visive dinamiche.
Come posso personalizzare i miei avatar AI e video con HeyGen?
HeyGen supporta la creazione di avatar personalizzati, permettendoti di personalizzare i tuoi presentatori digitali. Inoltre, puoi utilizzare template e scene per adattare i tuoi contenuti video a esigenze specifiche e al branding.
HeyGen fornisce strumenti per il branding professionale nei video?
Sì, HeyGen include controlli di branding completi che ti permettono di integrare senza problemi il logo e gli schemi di colori della tua azienda, garantendo che i tuoi video generati dall'AI mantengano un'identità di marca coerente.
Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per la produzione video?
HeyGen offre capacità innovative di generazione di voiceover, convertendo il testo in discorsi dal suono naturale per i tuoi video. Questo, combinato con avatar AI di alta qualità, migliora il valore complessivo della produzione dei tuoi contenuti creativi.