Crea un video di 45 secondi rivolto ai Responsabili delle Risorse Umane, caratterizzato da uno stile visivo professionale e pulito con una voce narrante chiara e autorevole. Questo video dovrebbe dimostrare come la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen possa semplificare la creazione di contenuti coinvolgenti per generatori di valutazioni delle prestazioni, mostrando in particolare la potenza di un avatar AI nel fornire messaggi coerenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa una guida visiva di 60 secondi per Team Leader e Manager, adottando uno stile visivo caldo e incoraggiante, accompagnato da una voce narrante amichevole e di supporto. Evidenzia come gli "avatar AI" di HeyGen possano fornire feedback strutturati in modo efficace, promuovendo lo sviluppo dei dipendenti attraverso messaggi video personalizzati.
Produci un video istruttivo di 30 secondi rivolto ai Professionisti delle Risorse Umane e agli Specialisti L&D, utilizzando uno stile visivo dinamico e informativo con testo sullo schermo e una voce narrante vivace e professionale. Mostra come le funzionalità di "Generazione di voiceover" e "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen semplifichino il processo di fornire feedback costruttivi e stabilire obiettivi chiari.
Progetta un video esplicativo di 50 secondi per Proprietari di Piccole Imprese e Innovatori delle Risorse Umane, utilizzando uno stile visivo moderno ed elegante che enfatizzi la creazione rapida di contenuti, accompagnato da una voce narrante sicura e persuasiva. Illustra come le "Template & scene" e il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen permettano agli utenti di creare contenuti creativi attorno ai generatori di valutazioni delle prestazioni AI, rendendo accessibili strumenti HR sofisticati.
Recensioni

Come Funziona il Generatore di Valutazioni Annuali con Avatar

Trasforma le tradizionali valutazioni delle prestazioni in feedback video coinvolgenti e personalizzati con un avatar AI. Migliora la chiarezza e l'impatto per lo sviluppo dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Valutazione
Inizia inserendo il testo della valutazione delle prestazioni del tuo dipendente o i punti chiave del feedback. La nostra piattaforma converte senza problemi il tuo feedback strutturato in uno script dinamico, pronto per la generazione video utilizzando il Text-to-video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per consegnare la tua valutazione annuale. Abbina il tuo avatar AI scelto con una scena professionale dalla nostra collezione per impostare il tono perfetto per un feedback costruttivo.
3
Step 3
Genera un Voiceover Coinvolgente
Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per dare al tuo avatar una voce naturale e chiara. Questo assicura che il tuo feedback costruttivo venga consegnato con impatto e professionalità, aiutando nella definizione degli obiettivi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta soddisfatto, esporta facilmente il tuo video di valutazione delle prestazioni guidato da avatar utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. Condividilo direttamente con i dipendenti per favorire una migliore comprensione e supportare il loro sviluppo continuo.

Chiarisci Dati di Prestazione Complessi

Utilizza avatar AI per semplificare dati di prestazione complessi e obiettivi, rendendo le valutazioni annuali più comprensibili e incisive per lo sviluppo dei dipendenti.

Domande Frequenti

Qual è la capacità principale di HeyGen per la creazione di video?

HeyGen sfrutta la potente tecnologia degli avatar AI e le funzionalità di text-to-video da script per aiutare gli utenti a generare video coinvolgenti senza sforzo, trasformando contenuti scritti in esperienze visive dinamiche.

Come posso personalizzare i miei avatar AI e video con HeyGen?

HeyGen supporta la creazione di avatar personalizzati, permettendoti di personalizzare i tuoi presentatori digitali. Inoltre, puoi utilizzare template e scene per adattare i tuoi contenuti video a esigenze specifiche e al branding.

HeyGen fornisce strumenti per il branding professionale nei video?

Sì, HeyGen include controlli di branding completi che ti permettono di integrare senza problemi il logo e gli schemi di colori della tua azienda, garantendo che i tuoi video generati dall'AI mantengano un'identità di marca coerente.

Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen offre capacità innovative di generazione di voiceover, convertendo il testo in discorsi dal suono naturale per i tuoi video. Questo, combinato con avatar AI di alta qualità, migliora il valore complessivo della produzione dei tuoi contenuti creativi.

