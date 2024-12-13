Creatore di Video di Annuncio con Avatar: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti Velocemente

Trasforma i tuoi script in annunci accattivanti istantaneamente utilizzando la generazione intelligente da testo a video.

Immagina un video di annuncio di lancio prodotto di 45 secondi rivolto agli appassionati di tecnologia e ai primi adottanti. Questo video dovrebbe vantare uno stile visivo elegante e moderno, accompagnato da musica di sottofondo vivace ed energica. Utilizzando video avatar realistici alimentati dagli avatar AI di HeyGen, la presentazione sarà coinvolgente, garantendo che la generazione dinamica di voiceover catturi l'attenzione del pubblico dall'inizio alla fine.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

È necessario un aggiornamento aziendale interno informativo di 60 secondi per i dipendenti di tutti i reparti. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva aziendale pulita e un voiceover autorevole e chiaro. Generato tramite un Generatore di Video Avatar AI, sfrutterà i Template e le scene di HeyGen per un aspetto coerente e includerà Sottotitoli e didascalie per garantire accessibilità e chiarezza a tutti coloro che sono coinvolti nella creazione dei contenuti.
Per un pubblico giovane e nativo digitale, crea uno spot coinvolgente di 30 secondi per una campagna sui social media. Ha bisogno di visuali dinamiche e veloci con musica accattivante e di tendenza. Utilizzando un avatar personalizzato creato tramite Testo-a-video da script per trasmettere il messaggio, assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per massimizzare la portata.
Per spiegare un nuovo servizio online, produci un video esplicativo conciso di 60 secondi per potenziali clienti. Caratterizzato da visuali chiare e passo-passo e una voce amichevole e informativa con musica di sottofondo leggera e incoraggiante, questo pezzo educativo generato da un creatore di video da testo ad avatar dovrebbe incorporare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire la narrazione visiva, con un avatar AI che guida gli spettatori attraverso i benefici del servizio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio con Avatar

Crea facilmente video di annuncio professionali con avatar AI realistici e una generazione da testo a video senza soluzione di continuità in pochi semplici passaggi.

Step 1
Crea il Tuo Video di Annuncio
Seleziona da una varietà di template e scene pre-progettati per avviare il tuo progetto di video di annuncio.
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli dalla nostra libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand nel tuo annuncio.
Step 3
Incolla il Tuo Script
Inserisci il testo del tuo annuncio e il nostro Generatore di Video Avatar AI lo trasformerà in un video con avatar parlante.
Step 4
Applica i Tocchi Finali
Migliora i tuoi video di annuncio con sottotitoli/didascalie automatici per una maggiore accessibilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Aggiornamenti Aziendali Interni e Formazione

Migliora le comunicazioni interne, l'onboarding e gli annunci di formazione utilizzando avatar AI per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di annuncio coinvolgenti con avatar AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video di annuncio professionali utilizzando avatar AI realistici. Basta inserire il tuo script e la tecnologia AI di HeyGen genererà contenuti dinamici, completi di generazione di voiceover e template personalizzabili per il tuo motore creativo.

Posso personalizzare gli avatar AI o utilizzare i miei elementi di brand con HeyGen?

Sì, HeyGen permette un'ampia personalizzazione, inclusa la progettazione del tuo avatar AI o il caricamento di una foto per creare un AI Twin personalizzato. Puoi anche integrare gli elementi specifici del tuo brand attraverso i controlli di branding per una creazione di contenuti coerente e di alta qualità.

Quali tipi di contenuti dinamici posso generare utilizzando il Generatore di Video Avatar AI di HeyGen?

Il Generatore di Video Avatar AI di HeyGen supporta una vasta gamma di contenuti dinamici, dagli annunci professionali e video esplicativi a video di formazione coinvolgenti e clip per i social media. Funziona come un motore creativo per ampliare la tua creazione di video in base a varie esigenze.

HeyGen supporta la creazione di video multilingue e le funzionalità di accessibilità?

Assolutamente, HeyGen facilita la creazione di video multilingue offrendo stili vocali diversi e una generazione avanzata di voiceover. Genera automaticamente anche sottotitoli e didascalie, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili a un pubblico più ampio per video personalizzati.

