Produci un video dinamico di lancio prodotto di 45 secondi in cui un elegante portavoce digitale, creato utilizzando gli avatar AI di HeyGen, annuncia una nuova funzionalità o servizio. Il pubblico target è composto da imprenditori esperti di tecnologia e primi adottanti, e lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, moderno ed energico, completato da una voce fuori campo sicura ed entusiasta generata tramite Text-to-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di saluto personalizzato di 30 secondi per il tuo pubblico, utilizzando un avatar AI personalizzato con voci espressive per trasmettere auguri di festa o un annuncio speciale. Questo video è destinato a piccoli imprenditori e creatori di contenuti, puntando a un'estetica calda, amichevole e visivamente festosa, facilmente raggiungibile con i Template & scene di HeyGen e la generazione di Voiceover diversificata.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi che chiarisca un argomento complesso o introduca un nuovo modulo educativo utilizzando avatar AI coinvolgenti. Destinato a formatori aziendali e professionisti del marketing B2B, il video dovrebbe mantenere uno stile visivo pulito, professionale e autorevole con una voce chiara e articolata, arricchita da Sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di storia del brand accattivante di 40 secondi, trasformando una serie di immagini concettuali in una narrazione coinvolgente utilizzando la capacità Foto a Video, mostrando un'identità di marca unica con un avatar AI personalizzato. Questo video è rivolto a brand manager e aziende di e-commerce, caratterizzato da uno stile visivamente sorprendente e coerente con il brand con una colonna sonora vivace, sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per contenuti visivi ricchi e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Annuncio con Avatar

Crea senza sforzo video annuncio coinvolgenti e professionali con avatar AI e messaggi personalizzati, trasformando la tua strategia di comunicazione.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio. Puoi anche personalizzare il loro aspetto per allinearlo con l'identità del tuo brand.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Script
Incolla o digita il tuo script di annuncio nell'"editor da testo a video". La piattaforma converte automaticamente il tuo testo in dialogo parlato.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Migliora il tuo video applicando "template predefiniti". Aggiungi facilmente il logo, i colori e i media di sfondo del tuo brand per un tocco professionale.
4
Step 4
Genera il Tuo Video Annuncio
Finalizza e genera il tuo video annuncio. Sfrutta la "creazione scalabile di video" per produrre contenuti di alta qualità pronti per qualsiasi piattaforma o pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Educativi di Annuncio

Crea e distribuisci in modo efficiente video di annuncio educativi con avatar AI per informare e coinvolgere i discenti a livello globale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video con avatar AI?

HeyGen ti consente di generare video di alta qualità utilizzando una selezione diversificata di avatar AI realistici, caratterizzati da espressioni naturali e voci espressive. Puoi anche produrre contenuti accattivanti con avatar AI a figura intera, portando un nuovo livello di creatività e raffinatezza ai tuoi video di qualità da studio.

Posso creare avatar AI personalizzati con HeyGen per i video di marketing del mio brand?

Sì, HeyGen ti permette di progettare e utilizzare avatar AI personalizzati, perfetti per stabilire un portavoce digitale coerente per il tuo brand. Puoi persino personalizzarli con abbigliamento brandizzato per allinearsi completamente con l'identità visiva della tua azienda, migliorando i tuoi video di marketing.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare la generazione di video annuncio con avatar?

HeyGen funziona come un potente generatore di video annuncio con avatar, fornendo un editing intuitivo da testo a video insieme a una vasta gamma di template predefiniti. Questo approccio semplificato facilita la creazione scalabile di video, rendendo i contenuti professionali accessibili a tutti.

Quanto sono diversificati gli avatar AI disponibili per l'uso in HeyGen?

HeyGen offre una selezione incredibilmente diversificata di avatar AI, inclusa una libreria di oltre 1000 avatar realistici con espressioni naturali e la capacità di trasformare una foto in un avatar AI parlante. Questa vasta gamma assicura che tu possa trovare il portavoce digitale perfetto per qualsiasi progetto video.

