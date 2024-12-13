Generatore di Video per Servizi Automobilistici: Potenzia la Tua Concessionaria

Trasforma il tuo reparto servizi con video personalizzati di riparazione auto. Sfrutta gli avatar AI per trasmettere messaggi coinvolgenti e aumentare la soddisfazione del cliente.

Genera un dinamico video pubblicitario di 30 secondi per una concessionaria che promuove la loro offerta speciale per il servizio gomme estive. Questo video dovrebbe rivolgersi ai proprietari di auto locali, presentando immagini luminose e pulite di veicoli ben mantenuti e un audio allegro e professionale. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente una promozione coinvolgente che evidenzi i vantaggi dell'offerta del loro reparto servizi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video informativo di 45 secondi "riparazione auto" che spieghi l'importanza dei cambi d'olio regolari ai proprietari di auto che potrebbero essere titubanti sui costi di manutenzione. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e dimostrativo, utilizzando semplici animazioni o grafiche, accompagnato da una "Generazione di voiceover" calma e autorevole che spieghi il processo e i benefici, mirando ad aumentare la "soddisfazione del cliente" attraverso la trasparenza.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video "personalizzato" di 20 secondi per i clienti recenti del servizio, ringraziandoli per il loro business e invitandoli a lasciare una recensione. Questo breve video dovrebbe essere caloroso e personale, utilizzando un "avatar AI" per trasmettere un messaggio amichevole e genuino, riflettendo l'eccellente cura ricevuta dal "reparto servizi" con una leggera traccia musicale di sottofondo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video raffinato di 60 secondi che dimostri perché un "generatore di video per servizi automobilistici" è l'ultimo "Creatore di Video Automobilistici" per le concessionarie moderne. Rivolto a potenziali clienti aziendali che cercano di migliorare il loro marketing, mostrando uno stile visivo elegante e professionale con sovrapposizioni testuali d'impatto, tutto guidato da uno script avvincente trasformato in video utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Servizi Automobilistici

Produci rapidamente video professionali e personalizzati per servizi automobilistici che migliorano la comunicazione con i clienti e ottimizzano il flusso di lavoro della tua concessionaria.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Servizio
Inizia incollando il tuo script di servizio o i dettagli della riparazione nella piattaforma. La nostra AI trasforma automaticamente il tuo testo in una narrazione visiva, creando una bozza iniziale per i tuoi video personalizzati utilizzando Text-to-video from script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Modello Visivo
Seleziona da una libreria di modelli video specifici per l'automotive. Trascina e rilascia facilmente gli elementi, aggiungi branding personalizzato e integra media rilevanti per adattarsi allo stile della tua concessionaria utilizzando Templates & scenes.
3
Step 3
Genera un Voiceover Professionale
Arricchisci il tuo video con un voiceover professionale generato direttamente dal tuo script. Seleziona tra varie voci e lingue per trasmettere messaggi di servizio chiari e coinvolgenti per il tuo video di riparazione auto con Generazione di voiceover.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividi facilmente il tuo video automobilistico di alta qualità con i clienti o sui social media sfruttando il Ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Esperienze Positive dei Clienti

.

Evidenzia testimonianze entusiastiche e storie di successo del servizio con video AI coinvolgenti per costruire fiducia e attrarre nuovi clienti.

background image

Domande Frequenti

Come possono le aziende automobilistiche creare video personalizzati con HeyGen?

HeyGen consente alle concessionarie e ai reparti servizi di generare rapidamente video personalizzati, sfruttando strumenti AI e capacità di text-to-video per messaggi su misura per i clienti, migliorando la soddisfazione e l'engagement del cliente.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video auto AI ideale?

HeyGen offre avatar AI e funzionalità avanzate di text-to-video da script, permettendo alle aziende automobilistiche di produrre efficientemente video pubblicitari di alta qualità e video di riparazione senza la complessità del montaggio video tradizionale.

HeyGen supporta il branding per i video di servizi automobilistici?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi personalizzati e colori, insieme a una ricca libreria di modelli video per garantire che tutti i tuoi video di servizi automobilistici riflettano l'immagine professionale della tua concessionaria su tutte le piattaforme social.

Quanto è facile generare video di riparazione auto usando HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video automobilistici con un'interfaccia di editing video intuitiva drag-and-drop, permettendo una rapida generazione di text-to-video e generazione di voiceover per video di riparazione auto completi, anche per ispezioni tecniche e manutenzione.

