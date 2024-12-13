Creatore di Video di Marketing Automobilistico per Concessionarie e Marchi

Crea video di marketing automobilistico straordinari con avatar AI per attrarre più acquirenti e aumentare efficacemente le vendite.

Immagina un video esplicativo tecnico di 1 minuto creato per i tecnici di servizio delle concessionarie, che descrive meticolosamente le avanzate funzionalità diagnostiche di un nuovo sistema automobilistico. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e preciso, incorporando grafica dettagliata e testo chiaro sullo schermo, accompagnato da una voce narrante informativa e professionale generata dall'AI. Questo video utilizza la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire senza soluzione di continuità la documentazione tecnica in contenuti visivi coinvolgenti, rendendo accessibili informazioni complesse.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi rivolto agli specialisti del marketing automobilistico, dimostrando come creare esperienze di showroom virtuali straordinarie per modelli di veicoli specifici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e ad alta energia, con un focus su movimenti di camera fluidi e una colonna sonora vivace, mettendo in risalto l'estetica dell'auto. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per una produzione rapida e il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire una visualizzazione ottimale su varie piattaforme digitali, migliorando gli sforzi di `Merchandising Automobilistico`.
Prompt di Esempio 2
Crea un video `personalizzato` di 30 secondi progettato per i professionisti delle vendite automobilistiche, affrontando domande specifiche dei clienti sulle caratteristiche uniche di una nuova auto. Il tono dovrebbe essere coinvolgente e amichevole, con un `avatar AI` realistico che parla direttamente allo spettatore, offrendo risposte su misura. Questo prompt enfatizza gli "AI avatars" e la "Generazione di voiceover" di HeyGen per produrre messaggi video personalizzati e scalabili che sembrano davvero personali, favorendo connessioni più forti con i clienti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dettagliato di 1 minuto e 30 secondi rivolto ai responsabili dell'inventario delle auto usate, illustrando il processo di preparazione di un veicolo per la visualizzazione online, dalla `Rimozione dello sfondo dell'auto` alla presentazione finale. Lo stile visivo dovrebbe essere pratico e istruttivo, con una guida passo-passo e dimostrazioni chiare, mentre l'audio rimane conciso e facile da seguire. Utilizza la "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per filmati B-roll e "Sottotitoli/didascalie" per garantire chiarezza e accessibilità, semplificando la creazione di `video automobilistici` di alta qualità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Marketing Automobilistico

Crea senza sforzo video di marketing automobilistico professionali che catturano il tuo pubblico e mettono in mostra i tuoi veicoli con la nostra piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Genera da Testo
Inizia scegliendo tra una gamma di modelli video specifici per l'automotive, o crea istantaneamente il tuo video da un copione utilizzando la nostra funzione text-to-video.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media Automobilistici
Carica i tuoi filmati e immagini dei veicoli, o seleziona visuali pertinenti dalla nostra libreria multimediale completa per mettere in risalto il tuo inventario.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Crea narrazioni coinvolgenti per i tuoi video automobilistici utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover potenziata dall'AI, perfetta per spiegare caratteristiche o promozioni di vendita.
4
Step 4
Aggiungi Sottotitoli e Condividi
Aggiungi automaticamente sottotitoli accurati per migliorare la portata e il coinvolgimento. Poi, condividi facilmente il tuo video di alta qualità su piattaforme social media direttamente dalla piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze di Clienti Automobilistici

Trasforma esperienze positive dei clienti in testimonianze video coinvolgenti, costruendo fiducia e attirando nuovi acquirenti di automobili.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di marketing automobilistico professionali?

L'Editing Potenziato dall'AI di HeyGen semplifica la creazione di video automobilistici coinvolgenti. Puoi facilmente generare contenuti professionali da un semplice script utilizzando la sua funzione Text-to-video e modelli video personalizzabili, perfetti per il marketing della tua concessionaria.

Quali opzioni avanzate di personalizzazione visiva offre HeyGen per i video automobilistici?

HeyGen consente un'ampia personalizzazione per i tuoi contenuti visivi automobilistici. Puoi utilizzare funzionalità come la Rimozione dello Sfondo dell'Auto per un effetto Showroom Virtuale, integrare i tuoi media o filmati stock dalla libreria multimediale e applicare elementi di marca per garantire visuali di alta qualità per le concessionarie.

HeyGen può migliorare i video automobilistici con audio professionale e funzionalità di accessibilità?

Assolutamente, HeyGen ti consente di aggiungere audio professionale e funzionalità di accessibilità ai tuoi video automobilistici. Sfrutta i voiceover generati dall'AI e le opzioni audio dinamiche, oltre a sottotitoli automatici, per rendere i tuoi contenuti coinvolgenti e accessibili a un pubblico più ampio.

Come può HeyGen aiutare a ottimizzare e distribuire contenuti video automobilistici per le concessionarie?

HeyGen facilita l'ottimizzazione e la distribuzione efficiente dei tuoi contenuti video automobilistici. Puoi facilmente esportare video in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme social media e il sito web della tua concessionaria, migliorando i tuoi sforzi di Video SEO e Syndication.

