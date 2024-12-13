Generatore di video esplicativi automobilistici AI: Aumenta Coinvolgimento e Vendite

Trasforma istantaneamente il testo in video coinvolgenti per i social media del tuo concessionario automobilistico, aumentando il coinvolgimento dei clienti con la nostra funzione di testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 30 secondi per i social media per un concessionario, per promuovere un'offerta a tempo limitato su un'auto popolare, rivolgendoti agli acquirenti locali con uno stile visivo veloce, musica di sottofondo energica e un avatar AI per evidenziare i benefici chiave, facilmente realizzabile utilizzando gli avatar AI di HeyGen e i modelli & scene.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi che descriva il funzionamento di un nuovo sistema avanzato di assistenza alla guida, rivolto agli appassionati di tecnologia e ai tecnici automobilistici, utilizzando animazioni illustrative dettagliate, sottotitoli/caption precisi per i termini complessi e il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per visualizzare i meccanismi interni.
Prompt di Esempio 3
Progetta una descrizione video personalizzata di 30 secondi per un annuncio di veicolo online, coinvolgendo specificamente gli acquirenti di auto online e i responsabili e-commerce, con visuali fotorealistiche dei migliori angoli dell'auto e un avatar AI amichevole che sottolinea i punti di vendita unici, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per il massimo coinvolgimento dei clienti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi Automobilistici

Trasforma le descrizioni testuali in video esplicativi automobilistici coinvolgenti con l'AI. Segui questi passaggi per generare contenuti dinamici per concessionari e social media.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo i dettagli del tuo veicolo o il messaggio di marketing. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia di testo-a-video per convertire il tuo script in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona Visuali e Presentatore AI
Migliora il tuo video esplicativo selezionando tra diversi stili visivi e scegliendo un avatar AI coinvolgente per presentare il tuo messaggio automobilistico.
3
Step 3
Genera Voiceover e Rifinisci
Dai vita al tuo script con la generazione di voiceover dal suono naturale. Affina ulteriormente il tuo video con sottotitoli automatici e musica di sottofondo opzionale.
4
Step 4
Finalizza ed Esporta il Video
Rivedi il tuo video esplicativo automobilistico completato. Poi, esporta il tuo video con il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, garantendo la massima portata.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora gli Esplicativi di Prodotti Automobilistici

Migliora la formazione del personale e la conoscenza dei prodotti con video esplicativi coinvolgenti alimentati da AI, garantendo interazioni migliori con i clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video esplicativi automobilistici?

HeyGen consente ai concessionari e ai responsabili marketing di creare video esplicativi automobilistici di alta qualità con il suo generatore di video esplicativi alimentato da AI. Trasforma facilmente i testi in contenuti video coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voce professionale, aumentando significativamente il coinvolgimento dei clienti.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video esplicativi?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per adattare i tuoi video esplicativi, inclusi vari stili visivi e opzioni di animazione. Puoi personalizzare i video con il logo e i colori del tuo marchio, utilizzando diversi modelli per mantenere un'estetica coerente e professionale.

HeyGen può aiutare a produrre video per i social media per i concessionari di auto?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare video coinvolgenti per i social media e annunci video per i concessionari. Le sue capacità di testo-a-video, combinate con sottotitoli automatici, semplificano la produzione di contenuti professionali e coinvolgenti per varie piattaforme online.

HeyGen supporta avatar AI realistici e voiceover personalizzati?

Sì, HeyGen offre una selezione di avatar AI realistici che possono narrare i tuoi script con generazione di voiceover naturale. Questo consente presentazioni dinamiche e coinvolgenti senza la necessità di riprese tradizionali o talenti vocali.

