Automazione nel Creatore di Video per il Marketing: Scala i Tuoi Contenuti

Automatizza i flussi di lavoro e crea video per i social media in linea con il brand istantaneamente da script testo-video con il nostro creatore di video AI.

Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai responsabili delle operazioni di marketing e ai team di produzione video, dimostrando come un creatore di video automatizzato possa radicalmente automatizzare i tuoi flussi di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e mettere in risalto l'interfaccia intuitiva, accompagnato da una voce narrante informativa che spiega come sfruttare il testo per video da script con avatar AI per una rapida generazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 1 minuto rivolto a sviluppatori e tecnologi del marketing, illustrando i vantaggi tecnici di un creatore di video AI per un'automazione video senza soluzione di continuità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e orientato alla tecnologia, con dimostrazioni a schermo dei punti di integrazione del sistema e una voce narrante chiara e sicura che descrive la potenza della generazione di voiceover e sottotitoli automatici.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi per proprietari di agenzie di marketing e responsabili di brand, mostrando come la creazione automatizzata di video assicuri video coerenti e in linea con il brand su larga scala. Visivamente, il video dovrebbe essere veloce e ricco di immagini, dimostrando esempi di contenuti diversificati allineati al brand, accompagnato da una colonna sonora motivazionale e sottolineando la facilità d'uso con modelli e scene predefiniti e un ampio supporto di libreria/stock multimediale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un sofisticato video di case study di 2 minuti per direttori di marketing aziendale e responsabili di campagne, rivelando come il creatore di video AI di HeyGen faciliti la creazione di video basati su dati e personalizzati. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e autorevole, intrecciando l'applicazione di dati reali con output video diversificati, mentre un narratore esperto spiega funzionalità avanzate come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto e il potenziale di personalizzazione degli avatar AI per campagne su larga scala.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Automazione nel Creatore di Video per il Marketing

Produci senza sforzo video di marketing di alta qualità e in linea con il brand su larga scala. Semplifica il tuo processo di creazione di contenuti con l'automazione intelligente, garantendo messaggi coerenti e maggiore efficienza.

1
Step 1
Crea la Tua Base Video
Inizia selezionando dai nostri diversi "Modelli e scene" o parti da zero. Applica le risorse del tuo brand per garantire che ogni video sia perfettamente allineato con l'estetica desiderata dei "video in linea con il brand".
2
Step 2
Incolla il Tuo Script di Marketing
Semplicemente incolla il tuo script di marketing nell'editor. La nostra avanzata capacità di "testo per video da script" convertirà automaticamente il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti, rendendo facile "creare video da testo".
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Voce
Arricchisci la tua narrazione selezionando tra una gamma di realistici "avatar AI". Il nostro "creatore di video AI" li animerà con un voiceover professionale, dando vita al tuo script con precisione.
4
Step 4
Esporta e Automatizza la Distribuzione
Finalizza il tuo video e utilizza il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto" per adattarlo a varie piattaforme. "Automatizza i tuoi flussi di lavoro" integrandoti con i tuoi strumenti di marketing esistenti per una distribuzione senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostrare Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in video coinvolgenti e potenti alimentati da AI per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen è un avanzato "creatore di video AI" che sfrutta l'automazione intelligente per semplificare l'intero processo di produzione. Gli utenti possono generare in modo efficiente "contenuti video di alta qualità con AI" utilizzando avatar realistici e modelli dinamici, riducendo significativamente i tempi di creazione per diverse esigenze di marketing.

HeyGen può integrarsi con le piattaforme di marketing esistenti per flussi di lavoro automatizzati?

Sì, HeyGen offre robuste "integrazioni" e un "API di editing video" per "automatizzare i tuoi flussi di lavoro" all'interno del tuo attuale stack tecnologico di marketing. Questo consente un'implementazione di video personalizzati e basati su dati su larga scala direttamente dai tuoi sistemi, migliorando efficienza e portata.

Quali funzionalità offre HeyGen per video personalizzati e in linea con il brand?

HeyGen ti consente di "creare video da testo" utilizzando avatar AI personalizzabili, voiceover diversificati e una vasta libreria multimediale, assicurando che i tuoi messaggi siano d'impatto. Con controlli di branding completi per loghi e colori, puoi produrre facilmente "video in linea con il brand" che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen è una soluzione senza codice per la produzione e l'editing video?

Assolutamente, HeyGen funziona come un potente "strumento di produzione video self-service" progettato per la facilità d'uso, rendendolo una piattaforma "senza codice" ideale per le aziende. Permette a chiunque di produrre video di marketing professionali senza richiedere competenze tecniche o di editing specializzate, democratizzando la "creazione automatizzata di video".

