Generatore Video Automatizzato: Crea Video AI Straordinari Velocemente

Trasforma facilmente i testi in video coinvolgenti con la generazione di testo-a-video potenziata dall'AI per contenuti di alta qualità.

Sviluppa un video esplicativo di 1 minuto rivolto ai professionisti del settore tecnologico, illustrando un'architettura software complessa con uno stile visivo pulito e informativo, utilizzando grafica moderna e una narrazione chiara. Utilizza la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per generare il contenuto, presentando i dettagli tecnici in modo efficace con un avatar AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto a project manager e decisori IT, mostrando una nuova funzionalità video potenziata dall'AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e professionale, incorporando musica di sottofondo sottile e una voce narrante articolata. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen e sottotitoli/didascalie per migliorare la chiarezza e l'accessibilità per il pubblico.
Prompt di Esempio 2
Crea un modulo di formazione di 2 minuti per formatori aziendali e creatori di contenuti e-learning, dettagliando i vantaggi di un generatore video automatizzato nel semplificare i flussi di lavoro di creazione di contenuti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo educativo e calmo, con un avatar AI simile a un umano che presenta le informazioni. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e i Template & scene predefiniti per una produzione raffinata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 45 secondi per i social media rivolto agli specialisti di marketing, annunciando un aggiornamento tecnico del prodotto, progettato per essere dinamico e d'impatto con audio nitido e montaggi veloci. Il contenuto dovrebbe evidenziare l'output senza soluzione di continuità in un file MP4. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen e l'accesso a una libreria multimediale/stock completa per creare cortometraggi visivamente accattivanti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore Video Automatizzato

Trasforma facilmente le tue idee in video professionali con un generatore automatizzato. Segui questi passaggi per creare contenuti video coinvolgenti rapidamente ed efficacemente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script o testo desiderato nel generatore. L'AI utilizzerà quindi questo contenuto per il tuo video, sfruttando la sua capacità di testo-a-video da script per gettare le basi.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Puoi anche integrare i tuoi media o risorse stock per personalizzare lo stile visivo del tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Migliora il tuo video con voiceover generati automaticamente e sottotitoli precisi. Applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per mantenere la coerenza nei tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, visualizzalo in anteprima per assicurarti che tutto sia perfetto. Poi, esporta il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Educazione Potenziate

.

Migliora il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze fornendo video di formazione dinamici potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video con l'AI?

HeyGen è un avanzato "generatore video AI" che trasforma "testo-a-video da script" in modo efficiente. Questo "generatore video automatizzato" semplifica l'intero "flusso di lavoro di produzione video", permettendo agli utenti di creare "output video di alta qualità" senza competenze estese di "montaggio video".

HeyGen può creare video con avatar AI da uno script?

Sì, HeyGen ti consente di generare facilmente contenuti video "potenziati dall'AI" con "avatar digitali" dai tuoi script. Il nostro "generatore video con avatar AI" supporta la "generazione di testo-a-video", dando vita al tuo messaggio con "avatar AI" espressivi.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video generati dall'AI in HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di "personalizzazione" per i tuoi "video generati dall'AI", inclusi "template predefiniti", "rimozione dello sfondo video" e funzionalità di "sottotitoli automatici". Puoi anche sfruttare i "controlli di branding" e una ricca "libreria multimediale" per allineare perfettamente i video alla tua visione.

Quali sono le opzioni di output e distribuzione per i video di HeyGen?

HeyGen ti permette di scaricare il tuo contenuto video "potenziato dall'AI" come un "file MP4", garantendo un'ampia compatibilità. Questo facilita la "Distribuzione Multi-Piattaforma" per i tuoi "video generati dall'AI", rendendo semplice condividerli attraverso i canali desiderati.

