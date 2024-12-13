Generatore Automatico di Annunci Video: Crea Annunci Vincenti con l'AI

Progetta annunci il 90% più velocemente con avatar AI, eliminando riprese e montaggio per campagne istantanee e accattivanti.

Crea un annuncio video energico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che hanno bisogno di generare rapidamente contenuti di marketing coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, mostrando un flusso di lavoro senza interruzioni con un Avatar AI amichevole che spiega quanto sia facile creare annunci professionali utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover, fungendo davvero da generatore automatico di annunci video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi per i marketer orientati alle performance, enfatizzando come creare annunci vincenti con l'AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e orientato ai risultati, dimostrando la rapida creazione di più versioni di annunci. Evidenzia le capacità di HeyGen come l'utilizzo di diversi Template e scene e la generazione di contenuti direttamente da uno script utilizzando il Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto ai marchi D2C, illustrando come creare annunci video personalizzati e di impatto. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, informativa e visivamente attraente, utilizzando un voiceover chiaro e articolato. Mostra la potenza della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini ricche e l'aggiunta facile di Sottotitoli/didascalie per ampliare la portata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un breve annuncio di 15 secondi per i social media per i creatori di contenuti, dimostrando come un Avatar AI possa dare vita a un concetto di Video UGC AI. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e relazionabile, con un tono audio casual ma professionale. Illustra la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni in formato di HeyGen per adattarsi a varie piattaforme, presentando un avatar AI diversificato.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore Automatico di Annunci Video

Crea facilmente annunci video accattivanti su misura per qualsiasi piattaforma. Il nostro creatore di annunci video AI gestisce script, immagini e voiceover, permettendoti di generare annunci vincenti senza riprese o montaggio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script pubblicitario. Il nostro generatore automatico di annunci video può anche aiutarti a generare automaticamente script e immagini, trasformando il tuo testo direttamente in contenuti video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona le Tue Immagini
Migliora il tuo annuncio scegliendo da una vasta libreria di Avatar AI, media stock o caricando le tue risorse. Scegli l'aspetto perfetto per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Annuncio
Affina il tuo video con opzioni come cloni vocali, sottotitoli/didascalie ed elementi di branding. Crea facilmente più versioni di annunci per testare diversi messaggi e pubblici.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Produci annunci video di alta qualità in vari formati di aspetto. Con il nostro creatore di annunci video AI, non sono necessarie riprese o montaggio, permettendoti di distribuire rapidamente le tue campagne su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Potenziate dall'AI

Sviluppa storie di successo dei clienti autentiche e video UGC AI che costruiscono fiducia e persuadono efficacemente il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare annunci vincenti con l'AI?

HeyGen è un generatore automatico di annunci video che sfrutta strumenti basati sull'AI per aiutarti a creare annunci che catturano l'attenzione. Puoi produrre facilmente contenuti video UGC AI coinvolgenti e annunci video personalizzati progettati per catturare l'attenzione del pubblico e ottenere risultati concreti.

Quali funzionalità creative basate sull'AI offre HeyGen per gli annunci video?

HeyGen fornisce avanzati Avatar AI e Attori AI per dare vita ai tuoi script, insieme a script e immagini generati automaticamente. Puoi anche utilizzare cloni vocali e scegliere tra vari modelli video per personalizzare efficacemente i tuoi output creativi.

È possibile generare più versioni di annunci e personalizzarle con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti consente di generare rapidamente più versioni di annunci, permettendo diversi test creativi per le tue campagne. Personalizza facilmente gli annunci video con i colori del tuo marchio, musica e una vasta gamma di avatar e modelli, assicurando che ogni video rifletta il tuo messaggio unico.

HeyGen elimina la necessità di riprese e montaggio video complessi?

Sì, HeyGen semplifica drasticamente la creazione di annunci video, non richiedendo riprese o montaggio grazie al suo editor intuitivo drag-and-drop. Questo permette ai proprietari di aziende e alle agenzie di marketing di generare risorse istantaneamente e ottimizzare il loro flusso di lavoro per una produzione di contenuti efficiente.

