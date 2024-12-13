Generatore di Video di Vendita Automatizzati: Personalizza e Scala

Crea facilmente video di vendita personalizzati su larga scala utilizzando avatar AI per coinvolgere ogni lead.

Genera un video dimostrativo tecnico di 1 minuto per i responsabili delle operazioni di vendita, illustrando come HeyGen può "Automatizzare flussi di lavoro di vendita noiosi" integrandosi con i sistemi esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere altamente professionale e basato sui dati, utilizzando grafica pulita e dimostrazioni dell'interfaccia, accompagnato da una voce fuori campo precisa e autorevole. Evidenzia come gli utenti possano sfruttare la funzione "Da testo a video da script" di HeyGen per creare istantaneamente video di contatto personalizzati, semplificando il ciclo di vendita e potenzialmente collegandosi all'"integrazione CRM" per la consegna automatizzata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video panoramico tecnico di 90 secondi rivolto a professionisti IT e sviluppatori che esplorano soluzioni robuste di "piattaforma video AI". Il design visivo dovrebbe essere avanzato e pulito, con visualizzazioni di dati e animazioni sottili che enfatizzano la tecnologia AI sottostante, completato da una voce fuori campo composta e intelligente. Il video dovrebbe dettagliare come gli "avatar AI" di HeyGen offrano un realismo e una personalizzazione senza pari, evidenziando la "scalabilità" e la competenza tecnica della piattaforma per implementazioni a livello aziendale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di leadership di pensiero di 2 minuti per product manager e leader dell'innovazione, discutendo il potenziale trasformativo di una "piattaforma di automazione delle vendite AI". L'approccio visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, mostrando varie applicazioni con schermi divisi e tagli rapidi, mentre l'audio presenta una voce fuori campo sicura e persuasiva che dimostra le capacità della piattaforma. Sottolinea come HeyGen assicuri "output video di alta qualità" in tutti i contenuti generati, sfruttando la sua avanzata "Generazione di voce fuori campo" per produrre messaggi di vendita coinvolgenti e localizzati a livello globale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo conciso di 45 secondi per formatori tecnici e specialisti L&D focalizzato sul miglioramento dell'"abilitazione alle vendite" attraverso strumenti moderni. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e diretto, utilizzando dimostrazioni sullo schermo e punti elenco per una facile comprensione, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e istruttiva. Evidenzia la capacità di HeyGen di semplificare la creazione di "contenuti formativi" cruciali aggiungendo senza sforzo "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e il supporto multilingue, garantendo che ogni membro del team possa comprendere rapidamente concetti complessi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video di Vendita Automatizzati

Crea facilmente video di vendita personalizzati su larga scala per coinvolgere i potenziali clienti e semplificare il tuo contatto di vendita.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di vendita nella piattaforma. Il nostro Generatore di Script AI può aiutarti a creare contenuti coinvolgenti ed efficaci.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale per essere il presentatore del tuo video, garantendo una presenza coerente e coinvolgente sullo schermo per il tuo messaggio.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Audio
Migliora il tuo video con scene di sfondo, aggiungi sovrapposizioni di testo e genera voci fuori campo professionali, comprese opzioni multilingue, per una portata più ampia.
4
Step 4
Esporta e Integra il Tuo Video
Produci il tuo video finale e integralo senza problemi con il tuo sistema CRM per alimentare campagne di vendita automatizzate e monitorare le prestazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Coinvolgenti per i Social Media per le Vendite

.

Sviluppa rapidamente contenuti video condivisibili per le piattaforme social per espandere la portata e attrarre potenziali clienti di vendita.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro di produzione video con l'AI?

HeyGen, come leader nella generazione di video AI, semplifica notevolmente i flussi di lavoro di produzione video trasformando il testo in video professionali con avatar AI realistici e voci sintetiche. Questa piattaforma alimentata dall'AI consente la creazione efficiente di output video di alta qualità senza richiedere una vasta esperienza di editing video.

HeyGen può integrarsi con i sistemi CRM esistenti per campagne video personalizzate?

Sì, HeyGen offre robuste capacità di integrazione CRM, consentendo agli utenti di automatizzare e scalare facilmente le campagne video personalizzate. Questa funzione migliora l'abilitazione alle vendite consegnando messaggi video su misura direttamente attraverso il tuo CRM attuale, aumentando il coinvolgimento e le relazioni con i clienti.

Quali sono le capacità di HeyGen per generare avatar AI realistici e voci fuori campo?

HeyGen eccelle nella creazione di avatar AI altamente realistici e offre un'ampia generazione di voci fuori campo, comprese opzioni multilingue in oltre 140 lingue. Gli utenti possono scegliere da una libreria diversificata di avatar AI e personalizzare le voci da prompt di testo, garantendo un'esperienza visiva localizzata e coinvolgente.

HeyGen garantisce un output video di alta qualità con opzioni di branding personalizzabili?

Assolutamente, HeyGen è progettato per fornire un output video di alta qualità, supportando controlli di branding completi per una rappresentazione coerente del marchio. Gli utenti possono facilmente incorporare loghi personalizzati, colori del marchio e regolare i rapporti d'aspetto per i video, garantendo che ogni contenuto sia in linea con l'identità del loro marchio.

