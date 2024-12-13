Aumenta le Vendite con un Creatore di Video di Vendita Automatizzati

Coinvolgi i potenziali clienti come mai prima d'ora. Crea video di vendita straordinari con avatar AI professionali per presentazioni d'impatto che aumentano le vendite.

364/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione per investitori di 60 secondi progettato per startup in fase iniziale in cerca di finanziamenti seed, presentando chiaramente il problema, la soluzione e l'opportunità di mercato. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, basato sui dati e ispirante, utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per garantire un messaggio preciso e una consegna raffinata.
Prompt di Esempio 2
Produci un video demo di prodotto coinvolgente di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando la facilità d'uso e i benefici immediati di un nuovo strumento software. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, dinamico e intuitivo, accompagnato da musica di sottofondo vivace e chiari segnali visivi, sfruttando appieno i modelli e le scene diversificate di HeyGen per una creazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di marketing conciso di 20 secondi per piattaforme social per annunciare una nuova funzionalità di un'app di produttività, rivolto a professionisti impegnati. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, accattivante e progettato per la visione silenziosa, con testi sovrapposti audaci e transizioni dinamiche, migliorato dai sottotitoli automatici di HeyGen per massimizzare l'accessibilità e il coinvolgimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Vendita Automatizzati

Trasforma senza sforzo il tuo messaggio di vendita in video di presentazione coinvolgenti e professionali in soli quattro semplici passaggi. Crea video ad alto impatto che catturano il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando il tuo messaggio di vendita convincente. Inserisci facilmente il tuo script e la nostra piattaforma lo preparerà per la trasformazione in un video dinamico, sfruttando la tecnologia di testo-a-video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Seleziona il presentatore perfetto per consegnare il tuo messaggio con impatto e professionalità.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Pitch
Migliora il tuo video con kit di branding personalizzati, aggiungendo il tuo logo, colori e musica di sottofondo. Personalizza ogni dettaglio per allinearlo con l'identità del tuo marchio e catturare il tuo pubblico.
4
Step 4
Genera e Condividi
Con un solo clic, genera il tuo video di vendita in alta definizione. Esporta in HD e condividilo facilmente su diverse piattaforme per aumentare il coinvolgimento e chiudere più affari.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità trasformando facilmente le storie di successo dei clienti in video testimonial coinvolgenti potenziati dall'AI per i tuoi sforzi di vendita.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen consente la creazione di video creativi per il marketing?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di marketing coinvolgenti con facilità. Sfrutta la nostra vasta libreria di avatar AI, modelli video estesi e opzioni di personalizzazione robuste per creare video professionali su misura per il tuo marchio. Puoi generare contenuti dinamici senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI.

HeyGen può aiutarmi a generare uno script di vendita AI e trasformarlo in un video?

Sì, HeyGen fornisce strumenti per assistere nella generazione di script di vendita AI, permettendoti di trasformare senza problemi il tuo testo in video di vendita coinvolgenti. La nostra piattaforma utilizza tecnologia avanzata di testo-a-video e voiceover AI per dare vita al tuo script, completo di sottotitoli automatici per la massima accessibilità.

Quali funzionalità offre HeyGen per la produzione video professionale e il branding?

HeyGen supporta la produzione video professionale attraverso funzionalità come kit di branding personalizzati, permettendoti di integrare il tuo logo e i tuoi colori per un aspetto coerente. Puoi anche migliorare i tuoi video di qualità da studio con avatar AI, musica coinvolgente, transizioni animate e sovrapposizioni di testo, garantendo un prodotto finale raffinato con esportazioni in HD.

Come può l'AI presenter di HeyGen elevare i miei video di vendita?

La funzione AI presenter di HeyGen, potenziata da avatar AI realistici, migliora significativamente i tuoi video di vendita consegnando il tuo messaggio con professionalità e impatto. Questo strumento creativo ti consente di creare visuali coinvolgenti senza richiedere competenze complesse di editing video, rendendo la creazione di video sofisticati accessibile a tutti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo