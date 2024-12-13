Crea Video Coinvolgenti con il Nostro Creatore di Video Esplicativi Automatizzato

Produci senza sforzo video esplicativi professionali utilizzando avatar AI avanzati per catturare il tuo pubblico.

Crea un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto a imprenditori esperti di tecnologia, mostrando come un creatore di video esplicativi automatizzato semplifica la creazione di contenuti. Utilizza uno stile visivo elegante e moderno con una voce fuori campo sicura e amichevole, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche e i benefici principali con un appeal professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing coinvolgente di 30 secondi per piccoli imprenditori che introduce un nuovo corso online, sfruttando la potenza di un creatore di video esplicativi. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace ed energico, combinando foto e video dinamici con una voce fuori campo motivazionale e vivace, utilizzando i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un segmento educativo di 60 secondi per nuovi utenti di software, semplificando le sue funzioni principali. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando grafiche chiare sullo schermo e una voce fuori campo neutra e articolata, con la funzione di testo-a-video da script di HeyGen che assicura una consegna precisa delle informazioni e sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un annuncio dinamico di 15 secondi per i social media per promuovere un prossimo summit virtuale per giovani professionisti. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo veloce con tagli rapidi e una traccia di sottofondo contemporanea ed eccitante, ottimizzando per varie piattaforme utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per creare un video esplicativo animato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi Automatizzato

Trasforma senza sforzo le tue idee in video esplicativi coinvolgenti con strumenti alimentati da AI, visuali dinamiche e voci fuori campo professionali, senza esperienza richiesta.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il tuo script video. Il nostro avanzato creatore di video esplicativi AI analizza il tuo contenuto, ponendo le basi per il tuo video esplicativo animato.
2
Step 2
Seleziona Visuali e Avatar
Scegli tra una vasta gamma di modelli video e incorpora avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio. La nostra piattaforma sincronizza i visuali per dare vita al tuo script.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo e Branding
Migliora il tuo video con voci fuori campo generate da AI in più lingue o carica le tue. Applica i loghi e i colori del tuo marchio per un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video esplicativo ed esportalo in formato MP4 ad alta definizione. Il tuo contenuto rifinito è ora pronto per essere condiviso e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Esplicativi per i Social Media

.

Genera video esplicativi e clip accattivanti ottimizzati per le piattaforme di social media, comunicando efficacemente il tuo messaggio a un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi AI per diverse esigenze di contenuto?

Il creatore di video esplicativi alimentato da AI di HeyGen semplifica la produzione di video esplicativi animati per varie applicazioni, dal marketing all'educazione. Utilizza avatar AI e modelli video dinamici, permettendo agli utenti di trasformare documenti in storie visive coinvolgenti senza sforzo.

È necessaria un'esperienza precedente di editing video per creare video esplicativi professionali con HeyGen?

No, il creatore di video esplicativi automatizzato di HeyGen è progettato per utenti senza esperienza necessaria nell'editing video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli video predefiniti permettono a chiunque di produrre video esplicativi personalizzati di alta qualità in modo rapido e semplice.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i video esplicativi?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione creativa per i tuoi video esplicativi, inclusa una vasta libreria di attori avatar AI, stili video vari e controlli di branding personalizzati. Puoi anche integrare foto e video stock, aggiungere musica di sottofondo e generare voci fuori campo naturali in oltre 50 lingue per personalizzare il tuo contenuto.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei video esplicativi di prodotto?

Assolutamente. HeyGen supporta la coerenza del marchio per i video esplicativi di prodotto attraverso funzionalità come stili personalizzabili, loghi e immagini personalizzate. Questo assicura che i tuoi video esplicativi AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio, indipendentemente dal canale di marketing.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo