Generatore di Video Aziendali Automatizzato: Crea Video Professionali Velocemente

Genera video di marketing e formazione professionali senza sforzo utilizzando avatar AI realistici, risparmiando fino al 90% del tuo tempo e costo.

Immagina di produrre un video di marketing vivace di 60 secondi per il tuo nuovo prodotto, rivolto a piccoli imprenditori impegnati che devono comprendere rapidamente la proposta di valore di un generatore di video aziendali automatizzato. Visivamente, pensa a grafiche pulite e dinamiche e brevi clip d'impatto che mostrano le caratteristiche del prodotto, accompagnate da una voce narrante vivace e sicura. Puoi ottenere questo risultato facilmente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare le tue idee in contenuti multimediali coinvolgenti senza editing complessi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi, professionale ma accessibile, specificamente per team di vendita e creatori di contenuti, dimostrando come personalizzare l'approccio su larga scala. Immagina uno stile visivo elegante e moderno con un avatar AI amichevole e coinvolgente che presenta i benefici chiave, garantendo una voce del brand coerente attraverso la generazione di voiceover di HeyGen. Questo consente agli utenti di creare avatar digitali personalizzati per varie campagne, migliorando il coinvolgimento dei clienti con un tocco personale.
Prompt di Esempio 2
Crea un video formativo di 90 secondi progettato per i dipartimenti HR e i formatori aziendali, illustrando un nuovo processo di onboarding per i dipendenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo chiaro e istruttivo con testo sullo schermo che rafforza i punti chiave, completato da una narrazione calma e autorevole. Con il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, puoi facilmente integrare elementi visivi pertinenti e garantire l'accessibilità per tutti i discenti attraverso sottotitoli/caption automatici, rendendo la creazione di video formativi essenziali semplice.
Prompt di Esempio 3
Produci un video accattivante di 30 secondi per i social media rivolto a manager dei social media e influencer, mostrando quanto velocemente possono generare contenuti accattivanti. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce, alla moda e vivace, con rapidi cambi di scena accompagnati da musica di sottofondo energica. Sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme, rendendo semplice per qualsiasi utente di generatore di video AI creare video per i social media dall'aspetto professionale che catturano l'attenzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Aziendali Automatizzato

Trasforma senza sforzo le tue idee in video aziendali professionali con l'AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti e aumentando il coinvolgimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video. La nostra piattaforma utilizza capacità avanzate di testo-a-video per convertire le tue parole in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI e un Modello
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo brand, quindi seleziona un modello professionale per adattarsi allo scopo del tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Media
Migliora il tuo video incorporando controlli di branding come loghi e colori, e integra contenuti multimediali dalla nostra vasta libreria o dai tuoi caricamenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video di alta qualità con facilità, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi esportalo e condividilo senza problemi sui tuoi canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora i Materiali di Formazione e Apprendimento

Sviluppa video formativi dinamici generati dall'AI che migliorano significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze per la tua forza lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video AI a partire dal testo?

HeyGen consente agli utenti di trasformare facilmente il testo in video AI coinvolgenti. Sfrutta il nostro avanzato generatore di video AI e una vasta gamma di avatar AI per creare video di qualità da studio senza editing complessi. Questo processo semplificato rende la generazione automatizzata di video accessibile per tutte le tue esigenze di contenuti multimediali.

Posso personalizzare i video con l'identità del mio brand usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, permettendoti di integrare l'identità del tuo brand senza soluzione di continuità. Utilizza sfondi brandizzati, aggiungi il tuo logo e controlla i colori per garantire che ogni video di marketing rifletta lo stile e il messaggio unici della tua azienda.

Quali tipi di contenuti multimediali può aiutare a creare HeyGen in modo efficiente?

HeyGen è un generatore di video aziendali automatizzato progettato per la creazione di contenuti diversificati. Produci facilmente video di alta qualità per i social media, video di marketing coinvolgenti e video formativi informativi con la nostra piattaforma intuitiva. Questo aiuta i team a risparmiare tempo significativo nella produzione video.

HeyGen offre avatar AI realistici e voiceover per progetti video?

Sì, HeyGen offre una vasta selezione di avatar digitali realistici e supporta la generazione di voiceover ricchi in oltre 140 lingue. Puoi persino creare il tuo avatar AI espressivo per personalizzare i tuoi contenuti video, garantendo un audio potente e sincronizzato per ogni progetto.

