Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 45 secondi, professionale ma accessibile, specificamente per team di vendita e creatori di contenuti, dimostrando come personalizzare l'approccio su larga scala. Immagina uno stile visivo elegante e moderno con un avatar AI amichevole e coinvolgente che presenta i benefici chiave, garantendo una voce del brand coerente attraverso la generazione di voiceover di HeyGen. Questo consente agli utenti di creare avatar digitali personalizzati per varie campagne, migliorando il coinvolgimento dei clienti con un tocco personale.
Crea un video formativo di 90 secondi progettato per i dipartimenti HR e i formatori aziendali, illustrando un nuovo processo di onboarding per i dipendenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo chiaro e istruttivo con testo sullo schermo che rafforza i punti chiave, completato da una narrazione calma e autorevole. Con il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, puoi facilmente integrare elementi visivi pertinenti e garantire l'accessibilità per tutti i discenti attraverso sottotitoli/caption automatici, rendendo la creazione di video formativi essenziali semplice.
Produci un video accattivante di 30 secondi per i social media rivolto a manager dei social media e influencer, mostrando quanto velocemente possono generare contenuti accattivanti. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce, alla moda e vivace, con rapidi cambi di scena accompagnati da musica di sottofondo energica. Sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme, rendendo semplice per qualsiasi utente di generatore di video AI creare video per i social media dall'aspetto professionale che catturano l'attenzione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Pubblicitari ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente contenuti pubblicitari coinvolgenti e potenziati dall'AI che guidano risultati aziendali superiori e risparmiano tempo e costi di produzione.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video accattivanti per i social media e clip brevi per aumentare la visibilità del brand e l'interazione con il pubblico su tutte le piattaforme.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video AI a partire dal testo?
HeyGen consente agli utenti di trasformare facilmente il testo in video AI coinvolgenti. Sfrutta il nostro avanzato generatore di video AI e una vasta gamma di avatar AI per creare video di qualità da studio senza editing complessi. Questo processo semplificato rende la generazione automatizzata di video accessibile per tutte le tue esigenze di contenuti multimediali.
Posso personalizzare i video con l'identità del mio brand usando HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste, permettendoti di integrare l'identità del tuo brand senza soluzione di continuità. Utilizza sfondi brandizzati, aggiungi il tuo logo e controlla i colori per garantire che ogni video di marketing rifletta lo stile e il messaggio unici della tua azienda.
Quali tipi di contenuti multimediali può aiutare a creare HeyGen in modo efficiente?
HeyGen è un generatore di video aziendali automatizzato progettato per la creazione di contenuti diversificati. Produci facilmente video di alta qualità per i social media, video di marketing coinvolgenti e video formativi informativi con la nostra piattaforma intuitiva. Questo aiuta i team a risparmiare tempo significativo nella produzione video.
HeyGen offre avatar AI realistici e voiceover per progetti video?
Sì, HeyGen offre una vasta selezione di avatar digitali realistici e supporta la generazione di voiceover ricchi in oltre 140 lingue. Puoi persino creare il tuo avatar AI espressivo per personalizzare i tuoi contenuti video, garantendo un audio potente e sincronizzato per ogni progetto.