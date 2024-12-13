Generatore di Video Brandizzati Automatizzato: Crea Video In Linea con il Brand Velocemente

Sblocca l'automazione intelligente per la creazione di video utilizzando modelli e scene personalizzabili, offrendo video professionali in linea con il brand senza sforzo.

Immagina di creare senza sforzo video coerenti e in linea con il tuo brand per le tue campagne. Questo video di 30 secondi è rivolto a proprietari di piccole imprese e team di marketing, mostrando come un generatore di video brandizzato automatizzato semplifichi la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e ispirante, con grafiche pulite e musica di sottofondo vivace, dimostrando l'uso senza soluzione di continuità dei "Modelli e scene" di HeyGen per ottenere rapidamente la coesione del brand.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Aumenta il coinvolgimento del tuo prodotto con un video avvincente di 45 secondi progettato per i marketer di prodotto e le aziende di e-commerce. Questo video dinamico metterà in evidenza come un creatore di video AI possa dare vita alle tue offerte, con riprese eleganti dei prodotti e un avatar AI amichevole e sicuro che spiega le caratteristiche principali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e coinvolgente, illustrando il potere degli "Avatar AI" di HeyGen per creare video di prodotto di impatto.
Prompt di Esempio 2
Hai bisogno di contenuti rapidi e coinvolgenti per i tuoi social media? Questo spot di 15 secondi è pensato per i social media manager e i creatori di contenuti che cercano di produrre rapidamente annunci video in stile UGC. Lo stile visivo autentico e veloce, abbinato a musica di tendenza vivace, dimostrerà quanto facilmente si possano generare contenuti utilizzando la funzione "Da testo a video da script" di HeyGen, trasformando semplici testi in narrazioni visive dinamiche con strumenti di creazione video AI.
Prompt di Esempio 3
Rivoluziona i tuoi flussi di lavoro di produzione video e ottieni significativi risparmi sui costi con questo video informativo di 60 secondi. Destinato ad agenzie di marketing e comunicazioni aziendali, dimostra come una piattaforma video AI semplifichi la creazione di video. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e chiaro, con testo sullo schermo e voiceover professionali, mostrando l'uso senza sforzo della capacità di "Generazione di voiceover" di HeyGen per raggiungere un vasto pubblico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Brandizzati Automatizzato

Crea senza sforzo video sorprendenti e in linea con il brand con automazione intelligente e strumenti potenziati dall'AI, semplificando la produzione dei tuoi contenuti.

Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia fornendo il tuo script video o scegliendo da una libreria di modelli professionali per avviare il tuo progetto. Sfrutta la nostra capacità di trasformare il testo in video da script per trasformare le tue parole in immagini coinvolgenti senza sforzo.
Step 2
Aggiungi i Visual del Tuo Brand
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo del tuo brand, i colori e scegliendo tra vari avatar AI. Accedi a una ricca libreria multimediale per assicurarti che i tuoi visual siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand.
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Arricchisci il tuo messaggio con la generazione di voiceover dal suono naturale in più lingue. Aggiungi automaticamente sottotitoli e didascalie precise per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori su tutte le piattaforme.
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Applica i ritocchi finali, inclusa la ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, ed esporta senza sforzo il tuo video rifinito in linea con il brand. Il tuo contenuto è ora pronto per l'uso immediato su tutti i tuoi canali di marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa video potenti potenziati dall'AI che mettono in evidenza le testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

Domande Frequenti

Come HeyGen potenzia il controllo creativo nella generazione di video AI?

HeyGen offre un ampio controllo creativo attraverso il suo intuitivo creatore di video AI, permettendo agli utenti di personalizzare avatar AI, selezionare tra diversi modelli e incorporare elementi di branding. Questo consente la produzione efficiente di video di alta qualità, in linea con il brand, su misura per visioni creative specifiche.

Che tipo di video coinvolgenti in linea con il brand può aiutare a creare HeyGen?

HeyGen è un versatile generatore di video brandizzati automatizzato, perfetto per creare video di prodotto dinamici, annunci video in stile UGC coinvolgenti e contenuti per i social media. Le sue capacità di generazione video AI supportano momenti di narrazione visiva su varie piattaforme, assicurando che il tuo messaggio si distingua.

HeyGen può davvero semplificare il processo di creazione di annunci video potenziati dall'AI?

Assolutamente. Come avanzato creatore di annunci video AI, HeyGen semplifica la creazione di video trasformando script in video pronti per gli annunci con avatar AI e voiceover naturali. Questa automazione intelligente riduce significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per i Performance Marketers, portando a annunci AI vincenti.

HeyGen offre funzionalità per la creazione di contenuti da testo a video?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di video da testo, permettendo agli utenti di convertire senza sforzo script scritti in video professionali. Con un semplice input di testo, puoi sfruttare avatar AI e una sofisticata generazione di voiceover per dare vita ai tuoi contenuti in modo rapido e creativo.

