Product Video Maker: Crea Demo di Prodotto Straordinarie Velocemente

Crea demo di prodotto straordinarie rapidamente e facilmente con l'ampia libreria di templates & scenes di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immergiti in un video di 45 secondi che illustra come i professionisti del marketing e i team creativi possano ottimizzare i loro "Creative Workflows". Questo video professionale e pulito dovrebbe includere grafiche in movimento visivamente accattivanti, accompagnate da musica di sottofondo sofisticata, dimostrando una gestione efficiente del "Asset Lifecycle Management". Evidenzia il "Media library/stock support" di HeyGen per un accesso senza sforzo agli asset visivi e sfrutta la "Voiceover generation" per narrare i vantaggi di un processo creativo fluido.
Prompt di Esempio 2
Sblocca il potere del riutilizzo dei contenuti in un video vivace di 60 secondi progettato per i marketer dei social media e i creatori di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, con musica moderna e accattivante, arricchito da "AI voiceovers" chiari e precisi. Dimostra quanto sia facile per un utente trasformare script in contenuti visivi accattivanti utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen, ulteriormente arricchita da "Subtitles/captions" automatici e ottimizzata per varie piattaforme grazie al "Aspect-ratio resizing & exports", mostrando versatili "Video Templates".
Prompt di Esempio 3
Mostra i punti di forza unici del tuo ultimo prodotto in un video elegante di 30 secondi pensato per le aziende di e-commerce. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, incorporando "animazioni" personalizzate per evidenziare le caratteristiche principali, il tutto accompagnato da musica di sottofondo moderna e coinvolgente. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per spiegare chiaramente i benefici del prodotto e usa la "Voiceover generation" per offrire una "product demo" persuasiva che risuoni con i potenziali clienti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona l'Asset Performance Video Maker

Trasforma senza sforzo dati complessi sugli asset in narrazioni video coinvolgenti per evidenziare intuizioni chiave e promuovere la comprensione.

Step 1
Seleziona un Template
Scegli da una libreria di templates video professionali e scenes progettati per aiutarti a costruire rapidamente una base per il tuo video sulle performance degli asset.
Step 2
Carica i Tuoi Asset
Integra le tue specifiche visualizzazioni di dati, riprese di prodotto o altri asset video rilevanti direttamente nel tuo progetto utilizzando la media library.
Step 3
Genera Voiceovers
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento generando voiceovers naturali dal tuo script, spiegando le sfumature delle performance del tuo asset.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con un preciso aspect-ratio resizing ed esportalo nel formato più adatto per la tua presentazione o condivisione sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Coinvolgenti

Sfrutta i tuoi asset per creare potenti video AI che mostrano vividamente il successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di prodotto?

HeyGen funziona come un avanzato Product Video Maker, permettendo agli utenti di creare video straordinari con facilità. Sfrutta gli AI avatars e le capacità di Text-to-video from script per trasformare idee in contenuti visivi coinvolgenti in modo efficiente per i creatori di contenuti.

Quali risorse creative offre HeyGen per i progetti video?

HeyGen offre una ricca libreria di Video Templates e supporta vari Video Assets, incluso un robusto Media library/stock support. Questo consente agli utenti di ottimizzare i loro flussi di lavoro creativi utilizzando layout pre-progettati e gestendo efficacemente i loro asset caricati.

Come migliora HeyGen i progetti video con elementi audio e visivi guidati dall'AI?

HeyGen migliora significativamente i progetti video offrendo avanzati AI voiceovers e realistici AI avatars per trasmettere chiaramente il tuo messaggio. Inoltre, fornisce Subtitles/captions automatici, garantendo che il tuo contenuto sia accessibile e presentato professionalmente.

Posso personalizzare i video in HeyGen per adattarli all'identità del mio brand?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di Branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo specifico e i colori del brand direttamente nei tuoi video. Puoi anche utilizzare il Aspect-ratio resizing & exports per assicurarti che il tuo output creativo sia perfettamente adattato per diverse piattaforme.

