Crea un video dettagliato di 1 minuto che metta in luce un artista, mostrando il processo intricato dietro l'ultima opera di un illustratore digitale, rivolto ad artisti emergenti e appassionati d'arte. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e preciso, incorporando immagini passo-passo dell'evoluzione dell'opera, accompagnate da una voce narrante calma e informativa generata direttamente da un copione utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen. Questo video mira a illuminare gli aspetti tecnici della creazione artistica digitale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi per uno scultore astratto emergente, progettato per attrarre proprietari di gallerie e collezionisti d'arte. Utilizza i Template e le scene predefinite di HeyGen per mostrare varie angolazioni dell'opera, impiegando una musica di sottofondo vivace e ispirante e tagli visivi audaci e rapidi. Questo video promozionale metterà in risalto la visione unica dello scultore e l'impatto emotivo delle sue opere, servendo efficacemente come vetrina del generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 90 secondi che metta in luce un musicista utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, concentrandosi sul percorso di una band indie dalla sala prove alla loro prima esibizione dal vivo, destinato a blogger musicali e potenziali fan. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e grintoso, mescolando filmati grezzi del concerto con momenti dietro le quinte, sottolineati dalla loro musica originale e da una voce narrante professionale che cattura la loro passione ed evoluzione, fungendo da potente creatore di video spotlight per musicisti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial perspicace di 2 minuti che illustri come un graphic designer utilizza gli avatar AI di HeyGen e le funzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per creare presentazioni di portfolio diversificate per varie piattaforme, rivolgendosi a professionisti del design e agenzie creative. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e istruttivo, combinando dimostrazioni di cattura dello schermo con testo chiaro sullo schermo, accompagnato da una voce amichevole e guida che demistifica i flussi di lavoro di design complessi utilizzando questi strumenti AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Spotlight per Artisti

Crea video spotlight coinvolgenti per artisti con strumenti AI, trasformando la tua visione in storie visive professionali e coinvolgenti pronte per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando tra una gamma di template professionali o inizia con una tela bianca per sviluppare il tuo video spotlight per artisti unico, preparando il terreno per la tua storia creativa.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Popola il tuo video con media dell'artista, foto e musica. Utilizza il Text-to-video da copione per animare la tua narrazione o genera voiceover naturali per trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Miglioramenti
Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo loghi e colori personalizzati. Aumenta il coinvolgimento incorporando avatar AI e garantisci l'accessibilità con sottotitoli generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video spotlight per artisti ottimizzandolo per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, quindi esporta il tuo video professionale per una condivisione senza soluzione di continuità sui social media e canali promozionali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i Percorsi e le Opere degli Artisti

Sviluppa video AI coinvolgenti per raccontare in modo potente le storie degli artisti e mostrare le loro opere creative e i loro successi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali senza sforzo utilizzando strumenti AI avanzati. La nostra piattaforma trasforma il testo in video, sfruttando avatar AI realistici e generazione di voiceover per semplificare l'intero processo di produzione.

Posso produrre rapidamente video promozionali con HeyGen?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di template e un'interfaccia di editing drag and drop facile da usare, che consente la creazione rapida di video promozionali coinvolgenti. Puoi anche utilizzare la nostra libreria multimediale integrata per contenuti diversificati, perfetti per i social media.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen fornisce robuste caratteristiche tecniche per la personalizzazione, tra cui la generazione di voiceover di alta qualità e il ridimensionamento preciso del rapporto d'aspetto. Questi strumenti AI assicurano che il tuo contenuto video sia perfettamente adattato a qualsiasi piattaforma o pubblico.

Come può HeyGen aiutare gli artisti a creare video spotlight professionali?

HeyGen è un creatore ideale di video spotlight per artisti, offrendo strumenti per la creazione di video di alta qualità che migliorano la promozione degli artisti. La nostra piattaforma supporta i controlli di branding, garantendo che ogni video professionale sia in linea con la tua identità artistica unica.

